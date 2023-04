Corona im Rems-Murr-Kreis: Das Ende der Pandemie hat jetzt ein Datum ...

Der 31. März 2023 war ein historischer Tag: Drei Jahre nach Beginn der Pandemie hat der Rems-Murr-Kreis letztmals sein Statistik-Dashboard aktualisiert. Aus den dort zusammengetragenen Zahlen lassen sich wichtige Erkenntnisse für die Zukunft ableiten. Aber auch Fragen drängen sich auf: Wie zum Beispiel erklären wir das Rätsel um die rekordträchtige Infektionsbilanz in Alfdorf?

Warum ist jetzt Schluss mit den täglichen Corona-Daten?

Drei Jahre lang war das Dashboard des Landratsamtes Seismograf und Deutungsgrundlage für die Entwicklungen im Rems-Murr-Kreis. Die Aussagekraft der Daten ist im Lauf der Zeit aber stark gesunken. Als es immer weniger Schnelltests und kaum noch PCR-Tests gab, flogen zusehends viele Infektionen unter dem Radar. Während die durch Diagnosen abgesicherte Inzidenz – Infektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – in Deutschland zuletzt unter 30 lag, hat der Saarbrücker Pharmazieprofessor Thorsten Lehr unlängst darauf hingewiesen, er gehe aktuell eher von einer Inzidenz zwischen 1000 und 2000 aus. Die tägliche Dashboard-Aktualisierung bringt also schon deshalb nichts mehr, weil sie nicht einmal ansatzweise noch ein korrektes Bild vom Infektionsgeschehen vermittelt.

Aber das ist nicht der einzige einleuchtende Grund für den Einschnitt.

Corona: Von der Pandemie zur Endemie

Corona ist endemisch geworden: ein Erreger, der auch künftig immer wieder Welle machen wird, aber in seinen Auswirkungen beherrschbar geworden ist; weshalb ein tägliches Lagebild nicht mehr nötig erscheint. Drei Gründe gibt es für die Entwicklung von der Pandemie zur Endemie.

Erstens: Da die Menschen anfangs noch niemals so eine Infektion durchlaufen hatten, verfügten sie nicht über natürliche Widerstandskräfte; sie waren, wie es im Fachjargon heißt, gegen das neue Virus immunologisch „naiv“. Das hat sich total verändert. Mittlerweile dürfte „mehr oder weniger die komplette Bevölkerung Kontakt mit dem Virus gehabt haben“, sagt Lehr.

Zweitens: Anfangs gab es keine Impfung, die diese Naivität kompensieren hätte können. Ab Spätsommer 2021 aber war jeder, der wollte, geimpft.

Drittens: In der Evolution eines Virus setzen sich oft die Mutanten durch, die zwar sehr ansteckend sind, aber nicht so gefährlich. Das ist auch bei Corona geschehen. Stichwort: Omikron-Variante.

Wie viele Infektionen gab es? Und was ist mit Alfdorf?

Auch wenn das Folgende unter dem Riesenvorbehalt steht, dass bei weitem nicht alle Infektionen erfasst wurden – offiziell wurden im Rems-Murr-Kreis etwa 197.000 Ansteckungen verzeichnet, bei mehr als 427.000 Einwohnern. Das ergibt rein rechnerisch eine Quote von gut 46 Prozent.

Statistisch wäre zu erwarten, dass alle Kommunen im Rems-Murr-Kreis eine ähnliche Infektionsquote haben – und so ist es auch; im Prinzip. Von 31 Städten und Gemeinden liegen 24 in einem Korridor zwischen etwa 43 und 49 Prozent. Etwas niedriger ist der Wert in Althütte (42,5), Großerlach, Kirchberg und Spiegelberg (je 42,1) sowie Auenwald (41,7).

Bei zwei Orten ist hingegen eine auffällig deutliche Abweichung nach oben zu verzeichnen: Winterbach liegt mit einer Infektionsquote von 51,3 Prozent um mehr als fünf Prozentpunkte, Alfdorf mit 53,3 Prozent gar um mehr als sieben Prozentpunkte über dem Kreisdurchschnitt.

Warum? Wir wissen es nicht. Könnte es mit der Impfquote zusammenhängen? Keine Ahnung – nach einzelnen Orten aufgeschlüsselte Impfdaten liegen uns nicht vor.

Welche Altersgruppen waren am stärksten betroffen?

Jetzt wird es interessant. Infektionsquoten im Kreis nach Altersgruppen:

0 bis 10 Jahre: 41,3 Prozent

11 bis 20 Jahre: 61,9 Prozent

21 bis 30 Jahre: 58,6 Prozent

31 bis 40 Jahre: 59,2 Prozent

41 bis 50 Jahre: 54,9 Prozent

51 bis 60 Jahre: 45,4 Prozent

61 bis 70 Jahre: 32,6 Prozent

71 bis 80 Jahre: 21,6 Prozent

81 und älter: 24,7 Prozent

Eindeutig die wenigsten Ansteckungen gab es also in den höchsten Altersgruppen. Das dürfte zum einen daran liegen, dass viele Ältere – im Wissen, dass sie gesundheitlich besonders gefährdet sind – große Vorsicht walten ließen. Zum anderen ist die Gruppe 60 plus am stärksten durchgeimpft. Die Grundimmunisierungsquote (zwei Impfungen) liegt hier bundesweit bei etwa 90 Prozent. Zum Vergleich die 5- bis 17-Jährigen: 70 Prozent. 18- bis 59-Jährige: 83 Prozent.

Politische Lehre: Die Älteren zuerst zu impfen, war richtig.

Die Pandemie und die jungen Leute: Fehler der Corona-Politik

Bei den Kindern allerdings ist die Infektionsrate ebenfalls weit unterdurchschnittlich. Das liegt vermutlich daran, dass die Kleinen oft zu Hause bleiben mussten, während ihre Eltern weiter zur Arbeit gehen durften. Diese besondere Strenge gegen die Halbwüchsigen wirkt im Nachhinein umso fragwürdiger, wenn man bedenkt, dass in absoluten Zahlen die Altersgruppen 0 bis 10 (etwa 45 100 Kinder) und 11 bis 20 (etwa 41 600 Jugendliche) ja relativ klein sind und deshalb gar nicht so viel Anteil an der Virusverbreitung haben können als die typischerweise berufstätigen Kohorten: Zwischen 21 und 60 Jahre alt sind im Rems-Murr-Kreis mehr als 225.000 Menschen! Allein die Gruppe der 51- bis 60-Jährigen umfasst rund 71.000 Leute.

Wir haben einer recht kleinen – und obendrein für schwere Krankheitsverläufe nicht sehr anfälligen – Gruppe besonders große Einschränkungen auferlegt. Das erscheint im Rückblick erst recht heikel, wenn man bedenkt, dass Kinder und Jugendliche auf ihre Art auch sehr verletzlich sind: Sie befinden sich mitten in einem Entwicklungs- und Reifeprozess.

Politische Lehre: Die langen Schulschließungen waren wohl falsch. (Mehr zur Bewertung unseres Corona-Kurses finden Sie hier und auch hier.)

Wie viele Corona-Todesfälle gab es?

740 Menschen sind im Rems-Murr-Kreis nach offiziell diagnostizierter Corona-Ansteckung verstorben. Um Vergleiche zu ermöglichen, empfiehlt sich eine Umrechnung auf Todesfälle pro 100.000 Einwohner:

Stadtkreis Stuttgart: 124

Landkreis Böblingen: 138

Landkreis Ludwigsburg: 141

Landkreis Göppingen: 165

Rems-Murr-Kreis: 173

Landkreis Esslingen: 197

Ostalbkreis: 204

Baden-Württemberg gesamt: 175

Ganz anders sieht es hier aus:

Sachsen gesamt: 417

Meißen, der sächsische Rems-Murr-Partnerlandkreis: 439

Erzgebirgskreis, wo Welzheims sächsische Partnerstadt Auerbach liegt: 558

Krasse Unterschiede – statistisch naheliegender Erklärungsansatz: Sachsen hat die schlechteste Impfquote aller Bundesländer; 65,1 Prozent grundimmunisiert. Baden-Württemberg: 74,5 Prozent. Bremen: 88,3 Prozent – dort sind gar nur 121 Corona-Todesfälle pro 100.000 zu beklagen.

Innerhalb Sachsens aber hat Meißen eine unterdurchschnittliche Impfquote von 61,9 Prozent und der Erzgebirgskreis eine rekordverdächtig niedrige von 50 Prozent. (Mehr dazu auch hier.)

Deutungsstreit um Corona: Was können die Daten nicht leisten?

Das Dashboard des Landratsamtes ist ein digitales Dokument der Zeitgeschichte. Es wird nun zwar nicht mehr gepflegt, bleibt aber im Netz zugänglich. Sehr gut. Klar ist aber: So gehaltvoll die Datensammlung ist – sie kann den gesellschaftlichen Deutungsstreit um Corona nicht schlichten.

War Covid-19 von Anfang an eine überschätzte Gefahr, nicht schlimmer als Grippe? War die Maskenpflicht Unsinn? Sind das eigentlich Bedrohliche die Nebenwirkungen der Impfung? So sehen es manche.

Andere – der Autor dieses Textes gehört dazu – sind der Meinung: Corona war vor allem in der ersten Pandemiephase eine große Gefahr, die in eine humanitäre Katastrophe hätte münden können, wenn der Staat nicht Eindämmungsmaßnahmen ergriffen hätte und wenn es nicht gelungen wäre, Impfstoffe zu entwickeln; wobei im Nachhinein allerdings neben den Schulschließungen auch die 2G-Regel im Herbst/Winter 2021/22 deutlich zu hinterfragen ist.

Wir sollten alle damit zu leben lernen, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt.