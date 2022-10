Corona-Impfung: Warum niemand die Impfquote im Rems-Murr-Kreis kennt

Wer die aktuellen Corona-Fallzahlen für den Rems-Murr-Kreis im Blick behält, dem ist längst aufgefallen: Bei der Impfquote tut sich überhaupt nichts mehr. Das liegt nicht daran, dass sich niemand mehr impfen lässt, sondern schlicht an veralteten Zahlen. Aber warum werden die Impfquoten vom Landratsamt seit Monaten nicht mehr aktualisiert?

Warum das Sozialministerium die Impfquote nicht mehr ermittelt

Die Impfquote, die der Rems-Murr-Kreis in der Vergangenheit veröffentlicht hat, basierte auf Zahlen des Sozialministeriums Baden-Württemberg. Eine Sprecherin des Landratsamts bestätigte auf Nachfrage, dass diese Zahlen seit dem 13. Juni 2022 nicht mehr aktualisiert wurden. Dem Kreis liegen zwar aktuell Zahlen vor, mit denen sich Rückschlüsse auf das Impfgeschehen ziehen lassen. Impfquoten lassen sich damit aber nicht ermitteln.

Aber warum werden diese Zahlen nicht mehr ermittelt? Das Sozialministerium gab im Sommer das geringe Impfgeschehen als Grund dafür an, dass die Quoten nicht mehr auf Stadt- und Landkreisebene ermittelt werden. Bis dahin waren diese Daten über die Impfstützpunkte, die mobilen Impfteams und Arztpraxen erhoben worden.

Ob die Impfquoten nach Stadt- und Landkreisen irgendwann in Zukunft wieder ermittelt werden, darauf haben wir auf unsere kurzfristige Nachfrage beim Sozialministerium bislang keine Antwort erhalten. Aktuell werden jedenfalls nur Impfquoten auf Landesebene veröffentlicht.

Impfgeschehen: Gering? Hoch? Was wir wissen

Aber trifft noch zu, was das Sozialministerium im Sommer schrieb? Ist das Impfgeschehen immer noch gering? Es gibt zumindest Indizien, die deutlich dagegensprechen.

„Am Beispiel der vom Landkreis beauftragten Impfstelle in der Winnender Linsenhalde wird deutlich, dass nach einem starken Rückgang der Nachfrage nach Corona-Impfungen über den Sommer die Impfzahlen im Oktober deutlich angestiegen sind“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts, die uns vorab vorliegt.

Kreis-Impfkoordinator Holzwarth: "Deutlich erhöhte Nachfrage"

Bei der Impfstelle wird nur an bestimmten Tagen geimpft. Trotzdem zeichnet sich ein Trend ab: Gab es in den Monaten seit April im Schnitt zwischen 11 und 26 Impfungen pro Impftag, stieg die Zahl im Oktober bislang auf 72. Das geht aus Daten hervor, die Kreis-Impfkoordinator Gerd Holzwarth ausgewertet hat. Die Daten zeigen eine „deutlich erhöhte Nachfrage“, so Holzwarth.

Dieser Trend lässt sich auch an Zahlen des Robert-Koch-Instituts ablesen. Demnach stiegen die Impfungen pro Tag ab September in Deutschland im Schnitt kontinuierlich an.

Corona-Impfungen: Zweiter Booster dominiert

In jedem Fall, ob Winnenden oder deutschlandweit, dominiert die zweite Auffrischungsimpfung das Impfgeschehen. Aber, auch das gehört zur Wahrheit: Die Corona-Impfungen pro Tag in Deutschland liegen bislang weit hinter den Werten zurück, der im Winter 2020/21 erreicht wurden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt derweil weiter an. Auch im Rems-Murr-Kreis.