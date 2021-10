Noch ist es nicht so weit - aber bald wird es passieren, die Prognose lässt sich gesichert stellen: Dass im Rems-Murr-Kreis und landesweit die Warnstufe in Kraft treten wird, ist nur noch eine Frage weniger Tage. Welche Regeln gelten dann - zum Beispiel für Weihnachtsmärkte? Und warum besteht kein vernünftiger Zweifel mehr an der sehr nahen Überschreitung des Grenzwertes bei der Intensivbetten-Belegung? Alle wichtigen Antworten und Hintergründe zur sich verschärfenden Corona-Situation im