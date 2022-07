Corona-positiv: Quarantäne? PCR-Test-Pflicht? Freitesten? Wie lange ansteckend?

Die Corona-Sommerwelle türmt sich auf. Auch Geimpfte infizieren sich, weil es kaum mehr Schutzmaßnahmen gibt, die neuen Varianten ansteckender sind und die Abwehrwirkung der Impfstoffe nachlässt. Wann und warum beginnt die Quarantänepflicht? Muss man unbedingt zum Arzt und einen PCR-Test machen lassen? Wie funktioniert das Freitesten oder muss man gar nicht mehr?

Im Rems-Murr-Kreis haben sich mittlerweile wohl mehr als die Hälfte der Einwohner schon einmal mit Corona infiziert. Manche mehrfach. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist auf dem Weg zur 1000er-Marke. Am 12. Juli lag sie laut Dashboard des Landratsamtes bei 795. Die offiziellen Zahlen spiegeln jedoch längst die Wirklichkeit nicht mehr wider. Die Dunkelziffer ist sicherlich extrem hoch. Viele gehen trotz Infektion nicht zum Arzt. Manche davon testen sich erst gar nicht trotz Symptomen oder Infizierten im eigenen Haushalt, weil sie nicht offiziell als Covid-Kranker identifiziert werden und die Quarantäne vermeiden möchten.

Andere halten den Arztbesuch schlichtweg nicht für notwendig, schließlich sind schwere Verläufe, insbesondere bei mehrfach Geimpften, selten; die Intensivstationen im Südwesten sind nicht mehr durch Covid-Patienten überlastet; die Todeszahlen stagnieren auf einem statistisch unerheblichen Niveau: Im Rems-Murr-Kreis starben seit 11. Mai „nur noch“ zwölf Menschen infolge einer Covid-Erkrankung.

Wer muss sich wie lange in Quarantäne begeben, wer nicht?

„Für Haushaltsangehörige und enge Kontaktpersonen besteht keine generelle Absonderungspflicht mehr“, bestätigt Florian Mader, Sprecher des Landes-Sozialministeriums. „Sie müssen sich nur in Absonderung begeben, wenn Sie mittels PCR-Test oder Schnelltest (auch überwachter selbst vorgenommener Test) positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden sind.“ In diesem Fall erfolge keine offizielle Aufforderung zur Absonderung. „Sie müssen sich eigenständig aufgrund der Corona-Verordnung Absonderung absondern. Es ist nicht erforderlich, dass Sie sich selbst an das Gesundheitsamt wenden.“

Ist jemand, der positive Selbst-Antigen-Schnelltests gemacht hat, verpflichtet, zum Arzt zu gehen oder sich einem PCR-Test zu unterziehen?

„Ein positiver Selbsttest begründet noch keine Absonderungspflicht und ist auch nicht meldepflichtig“, sagt Florian Mader vom Sozialministerium und verweist auf das Merkblatt „Selbsttest_Mein-Test-ist positiv“, das unter www.baden-wuerttemberg.de heruntergeladen werden kann.

Aber: „In dem Fall sollte man sich zu Hause bestmöglich isolieren und Kontakte zu anderen Personen im Haushalt auf ein Mindestmaß reduzieren“, betont Dr. Jens A. Steinat, Pandemiebeauftragter des Rems-Murr-Kreises und niedergelassener Arzt in Oppenweiler. „Zur Überprüfung ist ein zertifizierter Antigen-Schnelltest wichtig und sinnvoll.“ Falle das Ergebnis positiv aus, könne dies mit einem PCR-Test bestätigt werden. Eine PCR-Bestätigung sei allerdings gerade in Zeiten von bundesweit hohen Inzidenzen nicht unbedingt notwendig und sollte vorher abgewogen werden. „Bei Symptomen sollte das weitere Vorgehen telefonisch mit dem Hausarzt/der Hausärztin abgesprochen werden“, sagt Steinat.

Veranlassen Ärzte grundsätzlich immer PCR-Tests? Warum/warum nicht?

„PCR-Testungen sind aus rechtsformalen Gründen insbesondere bei Ungeimpften oder nur einfach beziehungsweise zweifach Geimpften notwendig“, sagt Dr. Steinat. Jeder Einzelfall werde geprüft und dann die Entscheidung zur PCR-Testung gestellt. Bei negativem Schnelltest und deutlicher Symptomatik sei insbesondere bei mehrfach vorerkrankten und/oder älteren Patienten eine PCR-Testung zur Differenzialdiagnostik und Therapieentscheidung sinnvoll.

Welche PCR-Tests sind momentan noch kostenfrei für den Getesteten?

Bei symptomatischen Patienten oder/und Patienten mit positivem Antigen-Schnelltest sei eine PCR-Untersuchung kostenfrei, sagt Dr. Steinat. Zudem zum Beispiel bei Patienten vor der Aufnahme in ein Krankenhaus oder eine Rehaeinrichtung und in weiteren Konstellationen.

Klarstellung auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums: „Ärztinnen und Ärzte können im Rahmen der Krankenbehandlung bei Vorliegen von Covid-19- spezifischen Symptomen eine PCR-Testung veranlassen. Dies gilt unabhängig von dem Vorliegen eines positiven Antigentests. Die Abrechnung erfolgt hier nicht nach der Testverordnung, sondern im Rahmen der Krankenbehandlung des Patienten.“

„Der Anspruch auf einen PCR-Test außerhalb der Krankenbehandlung (für asymptomatische Personen) ist in der Testverordnung geregelt. Fällt ein Antigen-Schnelltest positiv aus, hat die getestete Person einen Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test zur Bestätigung des Schnelltestergebnisses gemäß § 4b S. 1 TestV. Dies gilt auch bei Vorliegen eines positiven Selbsttests.“

Würden Sie Leuten mit nur leichten Symptomen trotzdem empfehlen, zum Arzt zu gehen?

„Grundsätzlich ist es sinnvoll, dass jeder symptomatisch infizierte Patient sich ärztlich vorstellt“, sagt Pandemiebeauftragter Dr. Jens A. Steinat. Impfstatus, Vorerkrankungen, Symptome und Befunde sollten ärztlicherseits in die Risikoabklärung einbezogen werden und daraus ergibt sich gegebenenfalls eine Behandlungs- beziehungsweise Überwachungsnotwendigkeit.

Dr. Torsten Ade, Chefarzt der Notaufnahme der Rems-Murr-Klinik Winnenden, sieht das ein wenig anders: „Grundsätzlich muss man mit leichten Symptomen und ohne Vorerkrankungen nicht zwingend zum Arzt, allerdings muss man sich in Quarantäne halten.“

Habe man Vorerkrankungen wie Diabetes oder Herzschwäche sei ein Gespräch mit dem Hausarzt angezeigt. Für eine Krankschreibung sei dies derzeit ohnehin erforderlich, da es aktuell keine Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung mehr gibt. „Ein PCR-Test kann hilfreich sein, wenn man Sicherheit braucht, besonders wenn man im Umfeld gefährdete Patienten hat oder Angehörige pflegt“, sagt Dr. Ade.

Ab wann beginnt die 5-Tage-Frist zum Freitesten?

„Es zählt der PCR-Test beziehungsweise offizielle Schnelltest. Tag eins ist der Tag der Ergebnis-Bekanntgabe“, sagt Florian Mader vom Sozialministerium.

Ab wann endet die 5-Tage-Frist zum Freitesten?

„Die Absonderung endet frühestens fünf Tage nach dem Erstnachweis des Erregers, sofern seit 48 Stunden Symptomfreiheit besteht, spätestens jedoch nach zehn Tagen. Ein erneuter Test ist nicht nötig“, sagt Florian Mader vom Sozialministerium.

Wie lange ist man ansteckend? Ab wann kann man die Großeltern wieder besuchen?

Wenn fachgerechte durchgeführte PCR-Testungen nach fünf bis acht Tagen negativ ausfallen, bestehe in der Regel keine Infektionsgefahr mehr, sagt Dr. Jens A. Steinat. „Aus unserer Praxiserfahrung sind geimpfte Patienten/Patientinnen mit Durchbruchsinfektionen kürzer infektiös als ungeimpfte. Es empfiehlt sich in jedem Falle, zumindest einen negativen Schnelltest abzuwarten“, so Steinat.

Es sollte 48 Stunden Symptomfreiheit bestehen, bevor man sich aus der Quarantäne begeben darf, sagt Florian Mader, Sprecher des Landessozialministeriums, und verweist auf die Absonderungsverordnung.