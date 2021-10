Im Rems-Murr-Kreis sind die Inzidenz und die Anzahl der Corona-Infizierten in Quarantäne gestiegen, damit liegt der Landkreis mittlerweile im oberen Drittel des baden-württembergischen Durchschnitts auf Rang fünf. Aber landesweit gesehen stagniert die Pandemie-Lage weiter auf handhabbarem Niveau. Warum ist das so?

Bei 120 lag die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis am Donnerstag (14.10.), 181 am Mittwoch und 110 am Dienstag. Besonders betroffen von Infizierten in Quarantäne sind nach wie vor