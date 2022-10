Corona, Ukrainekrieg, Strompreis: Heißer Protest-Herbst im Rems-Murr-Kreis?

Corona, Ukrainekrieg, Inflation – was bringt der Herbst, und womit müssen wir dann womöglich rechnen: mit Massenprotesten? Aufruhr gar? Eine Bestandsaufnahme (die wir in unserem ZVW-Podcast "Bewegungsmelder" noch vertiefen, siehe hier).

Montagabend in Winnenden und Waiblingen: Ganz anders und doch ähnlich

Neulich in Winnenden: Ein Montagabend, vom Marktbrunnen aus setzte sich ein Häuflein Menschen in Bewegung, vielleicht 50 an der Zahl, sie zogen durch die Fußgängerzone, und Passanten mögen gerätselt haben: Eine Walking-Gruppe? Dafür schreiten sie nicht forsch genug aus. Ein Trauermarsch? Dafür gehen sie zu flott.

Neulich in Waiblingen: Ein Montagabend, am Alten Postplatz hatten sich vielleicht 60 Leute versammelt, sie reckten Plakate, die Linksparteijugend „Solid“ war dabei und die Antifa – bei diesem Krieg handle es sich um Streit zwischen russischen Oligarchen und ukrainischen Oligarchen, der uns nichts angehe. Die Bösen, das sind: die Grünen, die Nato, der Kapitalismus, die Reichen.

So unterschiedlich die beiden Treffen anmuteten, eins einte die in stillen Trotz verkapselte Winnender Gruppe und die laut um Aufmerksamkeit ringende Waiblinger Versammlung: Hier wie dort waren Menschen, die sich durch Gegenargumente nicht mehr irritieren lassen, unter sich.

Ein Sonntag in Stuttgart: "Deutschland steht auf"

Neulich in Stuttgart: Verschiedenste Initiativen quer durch die Republik hatten für diese Sonntagsdemo mobilisiert. Das Wetter war fantastisch, der Demozug bunt schillernd. Manche schwenkten Querdenker-Fahnen, andere trugen die Insignien der rechtsextremen „Freien Sachsen“ (mehr zu ihnen auch hier), wieder andere sahen aus, als seien sie schon Anfang der 80er Jahre bei den friedensbewegten Menschenketten gegen die Nato-Nachrüstung dabei gewesen: Sie gingen gehüllt in Pace-Regenbogentuch und reckten „Ami go home“-Schilder. Hier eine Deutschland-, da eine Russlandfahne, hier ein Schild, das Habeck und Baerbock „Kriegstreiber“ nannte, da eins, das forderte: „Bargeld verteidigen!“ Und dort drüben: „Ungeimpft – kein Sklave des Systems“.

Der aussagekräftigste Slogan aber war dieser: „Seid wachsam! Und fallt nicht auf sie rein!“ Wer „sie“ sein sollen, muss offenbar gar nicht mehr präzisiert werden: „die“ Medien, „die“ Politik, „die“ Wissenschaft, „das“ System – alle Teil derselben Pauschalverschwörung. „Sie“: Das sind alle, die einem Unbequemes, Unangenehmes zumuten, sei es eine Maske vorm Mund, sei es Solidarität mit einem angegriffenen Land.

In Stuttgart sollte eine neue Massenbewegung Gestalt annehmen: „Deutschland steht auf“. Ihr organisatorischer Kopf: der Unternehmer Wolfgang Kochanek aus dem Rheinland-Pfälzischen, der mit seinem Bart und langen Grauhaar an Zauberer Gandalf aus dem „Herrn der Ringe“ erinnert und weiß gekleidet einherschreitet, als träte er den Mächten der Finsternis entgegen. Hunderte von Initiativen und Kleinstparteien will Kochanek zusammenschweißen. Sein Programm: Unternehmer sind gut, Politiker schlecht, der Staat soll sich raushalten. Kochanek hält weder „die Ampelmännchen“ für wählbar noch die CDU; was übrig bleibt, mag sich jeder zusammenreimen.

Todenhöfer, Todenhöfer, Todenhöfer: Der Empörungsunternehmer

Und dann betrat Jürgen Todenhöfer die Bühne: Er teilte die Menge wie Moses das Meer. Quer über den Platz schritt er zum Mikro, flankiert von einem Gefolge aus Getreuen, dazu lief Musik vom Band.

Todenhöfer war mal ein profilierter und einflussreicher CDU-Politiker. Mittlerweile ist er zu einem Empörungsunternehmer mutiert, der auf dem Feuer des Zorns das Süppchen der Selbstinszenierung kocht. Er hat eine eigene Partei gegründet, und wofür die steht, eintritt, kämpft, sagt der Name; die Partei heißt: Team Todenhöfer.

Neben der Bühne hatten Todenhöfers Getreue einen Merchandising-Stand aufgebaut wie bei einem Rockkonzert: Zu kaufen gab es Todenhöfer-T-Shirts, Todenhöfer-Hoodies, das neue Todenhöfer-Buch. Apart: Während „Rettet das Bargeld“ ein Schlüssel-Slogan der Szene ist, hing an Todenhöfers mobilem Verkaufskiosk ein Schild – „hier können Sie auch digital spenden!“

Popstar Todenhöfers Rede war ein Greatest-Hits-Konzert des Populismus: „Diese Regierung muss weg“, sie und die „gesamte Politiker-Mischpoke“, alles eine einzige „Gurkentruppe“, Scholz ist ein „Kanzlerchen“, Lauterbach sollte man „einsperren“ ... er, Todenhöfer, aber sei für den „kleinen Mann“.

Heißer Herbst, heiße Luft? Zwischenbilanz und Ausblick

Wie mächtig ist die Bewegung? Da gibt es verschiedene Angaben. Ich habe mich in Stuttgart an den Straßenrand gestellt und, während der Aufmarsch vorüberzog, penibel gezählt. Ich kam auf ziemlich genau 2000 Leute. Minuten später schwelgte einer der Organisatoren auf der Schlossplatzbühne: Wie toll, 8000 Menschen!

Größenfantasien und Autosuggestionen machen aus einer lauten Minderheit noch keine Mehrheit. Hier bei uns ist die Protestbewegung Stand Oktober 2022 ein stimmkräftiger Scheinriese: Man hört ihn schon von weitem dröhnen, doch er schrumpft, sobald er näher kommt.

Aber natürlich kann sich das ändern im Laufe dieses Herbstes; falls es wegen steigender Corona-Infektionsdynamik doch wieder zur Maskenpflicht in Innenräumen kommt (wobei das momentan nicht in der Luft liegt, siehe hier); falls viele Leute die wütende Verzweiflung packt beim Blick auf die nächste Stromrechnung.

Und in Sachsen sieht es sowieso längst anders aus. Neulich protestierten an einem einzigen Montag 1300 in Zwickau, 2500 in Chemnitz, 2500 in Bautzen, 1300 in Leipzig und Tausende mehr in vielen anderen Orten. Beobachter berichten von aggressiver Stimmung, unverhohlen auftretenden Rechtsextremisten und Übergriffen auf Gewerkschafter und Journalisten.

Ein heißer Herbst? Oder heiße Luft? Wir werden sehen, wir bleiben dran.