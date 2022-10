Corona-Zahlen rund um Stuttgart steigen: Liegt es am Volksfest auf dem Wasen?

„O’zapft is“, kommentierte Welt-Journalist Olaf Gersemann kürzlich ironisch die sich zuspitzende Corona-Infektionslage rund um das Münchner Oktoberfest. Manche sprechen schon von einer „Wiesn-Welle“.

Während das Oktoberfest bereits zu Ende ging, läuft in Stuttgart noch das Cannstatter Volksfest. Wir wollten deshalb wissen: Hat das Volksfest Auswirkungen auf die Corona-Infektionslage in der Region? Sprich: Gibt es eine „Wasen-Welle“? Was dafür spricht – und was dagegen?

Volksfeste und Corona: Gibt es Studien?

Warum stellt sich die Frage überhaupt? Nun, es gibt einige Indizien dafür, dass (Volks-)Feste Treiber für Corona-Infektionen sein können. Am bekanntesten dürfte der Fall Heinsberg sein: In dem nordrhein-westfälischen Landkreis kam es nach einer Karnevalssitzung Ende Februar 2020 zu einem Corona-Ausbruch bislang ungekannten Ausmaßes.

Eine Studie des Helmholtz-Zentrums München zeigte Ende 2020 einen statistischen Zusammenhang zwischen Starkbierfesten und der Verbreitung des Coronavirus auf. Einer der prominentesten untersuchten Fälle: Das Starkbierfest im bayrischen Mitterteich, wo sich im März 2020 der gesamte Landkreis in rasender Geschwindigkeit zum Corona-Hotspot entwickelte.

Aktuell wird der steile Anstieg der Corona-Zahlen in München vor dem Hintergrund des Oktoberfests diskutiert. Virologe Hendrik Streeck zeigte sich gegenüber dem Merkur wenig überrascht. "Die Menschen feiern eng gedrängt im Bierzelt“, so Streeck. „Mit Alkohol schwindet der Abstand immer weiter." Zudem seien viele Gläser „bestimmt nicht perfekt gewaschen“.

"Wasen-Welle"? Warum die Frage schwierig zu beantworten ist

Zum Cannstatter Volksfest 2022 liegt selbstverständlich noch keine Studie vor. Und auch dieser Artikel wird keine definitive Antwort auf die Frage geben können, ob die steigenden Corona-Infektionszahlen mit dem Fest auf dem Wasen zusammenhängen. Es gibt Hinweise, die das vermuten lassen, und Gegenargumente, die beachtet werden müssen.

Einen Zusammenhang zwischen Volksfest und steigenden Zahlen zu ermitteln, ist grundsätzlich schwierig. Für einen Anstieg der Corona-Infektionen gibt es in der Regel mehr als eine Ursache, das zeigen auch vergangene Studien. Und der Wasen ist nicht Teil eines Modellversuchs unter Laborbedingungen, bei dem sich andere Ursachen ausschließen lassen. Das Offensichtliche: Nach einem langen, warmen Sommer wurde es in den letzten Wochen wieder kühler, Menschen trafen sich vermehrt in geschlossenen Räumen. Und wo Menschen zusammenkommen, kann sich das Virus verbreiten. Vor allem dann, wenn die Luft steht.

Dennoch lohnt es sich, der Frage nach einem möglichen Zusammenhang nachzugehen. Immerhin kommen auf dem Cannstatter Wasen über den gesamten Zeitraum mehrere Millionen Menschen zusammen. Und wer schon einmal in einem Festzelt war, der weiß, wie eng es mitunter zugeht, und welche Qualität die Luft dort hat.

Inzidenzen: Steigt die Zahl in der Region überdurchschnittlich?

Eine Möglichkeit, sich einer Antwort zu nähern ist ein Blick auf die Inzidenzwerte. Das Volksfest in Bad Cannstatt begann am 23. September. Bei einer Inkubationszeit von drei bis vier Tagen dürfte sich eine Ansteckung beim Wasen-Besuch in den Zahlen frühestens nach dem ersten Volksfest-Wochenende, ab dem 26. September bemerkbar machen.

Wir haben uns deshalb ausschließlich Corona-Daten ab diesem Zeitpunkt angeschaut. Konkret: Die Sieben-Tage-Inzidenzen für die Stadt Stuttgart, aber auch die umliegenden Landkreise Rems-Murr, Ludwigsburg, Böblingen und Esslingen. Der Vergleichbarkeit halber wurden nur die Zahlen bis zum 5. Oktober in die Berechnung einbezogen.

In Stuttgart stieg die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen dem 26. September und dem 5. Oktober laut Landesgesundheitsamt (LGA) von 225 auf 245,7. Das entspricht einem Anstieg von gerade einmal 9,2 Prozent.

stieg die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen dem 26. September und dem 5. Oktober laut Landesgesundheitsamt (LGA) von 225 auf 245,7. Das entspricht einem Anstieg von gerade einmal 9,2 Prozent. Im R ems-Murr-Kreis stieg der Wert laut Landratsamt Waiblingen im selben Zeitraum um 58,9 Prozent von 321 (26. September) auf 510 (5. Oktober).

stieg der Wert laut Landratsamt Waiblingen im selben Zeitraum um 58,9 Prozent von 321 (26. September) auf 510 (5. Oktober). Die Anstiege des Beobachtungszeitraums betragen laut zuständigen Landratsämtern in den an Stuttgart angrenzenden Landkreisen Esslingen 43,3 Prozent und Ludwigsburg 26,4 Prozent. In Böblingen beträgt der Anstieg laut LGA 68,7Prozent.

43,3 Prozent und 26,4 Prozent. In beträgt der Anstieg laut LGA 68,7Prozent. Zum Vergleich: Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in Deutschland laut RKI zwischen dem 26. September und dem 6. Oktober um 34,7 Prozent. Der Anstieg in Baden-Württemberg beträgt im selben Zeitraum laut LGA 46,2 Prozent.

laut RKI zwischen dem 26. September und dem 6. Oktober um 34,7 Prozent. Der Anstieg in beträgt im selben Zeitraum laut LGA 46,2 Prozent. Und das Oktoberfest? Die Inzidenz in München stieg laut RKI ab 20. September (drei Tage nach Fassanstich) bis zum Veranstaltungsende am 3. Oktober um stolze 374 Prozent. Seitdem gehen die Inzidenzwerte wieder leicht zurück.

Inzidenzwert: Was problematisch ist – und was für ihn spricht

Was ist bei dieser Betrachtung problematisch? Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wichtiger Parameter, um die Dynamik des Corona-Infektionsgeschehens zu verstehen. Der Wert hat aber im Vergleich zum Vorjahr stark an Aussagekraft eingebüßt. Schnelltests erkennen die vorherrschende Omikron-Variante oft nicht, es gibt nach einem positiven Schnelltest keine Pflicht zum PCR-Test mehr, die Dunkelziffer der Infektionen ist Experten zufolge entsprechend hoch.

Da all diese Einschränkungen für die Aussagekraft der Sieben-Tage-Inzidenz aber bundesweit gelten, lässt sich zumindest eine gewisse Vergleichbarkeit annehmen.

Eine weitere Möglichkeit, der Ausgangsfrage nachzugehen, ist ein Blick auf die Lage in den Kliniken. In München hat sich die sogenannte „Wiesn-Welle“ auch in den Krankenhäusern bemerkbar gemacht. Wir haben deshalb verschiedene Einrichtungen in der Region um ihre Einschätzung gebeten. Mit unterschiedlichen Ergebnissen.

"Massiver Anstieg": Marienhospital Stuttgart schlägt Alarm

„Nachdem die letzten Wochen in Bezug auf SARS-CoV-2 recht ‚friedlich‘ waren, bemerken wir in den letzten Tagen einen ganz massiven Anstieg sowohl bei den Mitarbeitenden wie auch den Patienten“, sagte Dr. Matthias Orth vom Marienhospital in Stuttgart. Der Mediziner spricht von einer „Vervielfachung der Positivrate“. Auffällig sei, dass die meisten Patienten wegen Corona kämen, mit teils schweren Verläufen. In den Wochen zuvor sei die Corona-Infektion häufig nicht der Hauptgrund des Klinikaufenthaltes gewesen, der Krankheitsverlauf meist leicht.

Wo die Menschen sich angesteckt haben, ließe sich nicht nachvollziehen. Die Altersstruktur deute eher nicht auf „die typischen Wasenbesucher“ hin, so Orth. Es sei aber auch denkbar, dass sich Menschen bei Wasenbesuchern anstecken – „zu Hause oder in der Pflegeeinrichtung“.

Robert-Bosch-Krankenhaus: Volksfeste „sind sicher Beschleuniger“

Am Robert-Bosch-Krankenhaus in Bad Cannstatt sieht es ähnlich aus. Die Zahl der Corona-Patienten habe sich nach Wochen des „Grundrauschens“ in kürzester Zeit verdreifacht, sagt der medizinische Geschäftsführer Prof. Dr. Mark Dominik Alscher. Die Zahl der Erkrankten steige auch unter den Mitarbeitern. Auf der Intensivstation sei die Situation dagegen vergleichsweise ruhig.

„Wir haben vermutet, dass es beim Herbst zu einem Anstieg kommt“, sagt Alscher. „Das Wetter wird schlechter, Aufenthalte in Innenräumen erhöhen das Risiko, Omikron hat eine hohe Infektiosität.“ Die Entwicklung sei in gewissem Sinne vorhersehbar gewesen. „Ob jetzt Großereignisse wie ein Volksfest das triggern, kann man vermuten, das sind sicher Beschleuniger. Aber beweisen lässt sich das nicht.“

Klinikum Stuttgart: „Wir sehen keinen klaren Zusammenhang“

Auch am Klinikum Stuttgart steigt die Zahl der Covid-Patienten, allerdings schon seit Anfang September. „Diese Patienten sind aber weiterhin überwiegend mit, nicht wegen Covid im Haus“, sagt Prof. Dr. Jan Steffen Jürgensen, Vorstandsvorsitzender des Klinikums.

Großveranstaltungen wie der Wasen könnten die Verbreitung von Infekten steigern, der Anstieg der Patientenzahlen sei aber eher als saisonale Schwankung zu verbuchen, so Jürgensen. „Wir sehen keinen klaren Zusammenhang, aber einen tendenziellen Anstieg auf niedrigem Niveau, der zeitlich teilweise korreliert.

Rems-Murr-Kreis: Die Lage an den Kliniken in Winnenden und Schorndorf

Die Corona-Situation an den Stuttgarter Krankenhäusern ist also zumindest teilweise angespannt. Aber was ist mit den Nachbarkreisen? „Die Lage ist eigentlich so, wie wir es bereits erwartet hatten, allein schon saisonal bedingt“, sagt Dr. Torsten Ade, Chefarzt der Interdisziplinären Notaufnahme am Rems-Murr-Klinikum Winnenden. „Wir bemerken einen deutlichen Anstieg der Zahlen“, so Ade, „aber unsere Patienten sind eher keine Besucher des Volksfestes.“

Soziale Kontakte in Innenräumen würden zu steigenden Fallzahlen führen, sagt der Chefarzt. Das betreffe jede Form von Veranstaltung, aber auch das tägliche Leben. Einen „unmittelbaren und ausschließlichen Zusammenhang“ zwischen dem Cannstatter Volksfest und dem Anstieg der Infektionen sieht Dr. Torsten Ade daher nicht.

Ludwigsburg, Böblingen, Esslingen: Kliniken bemerken keine „Wasen-Welle“

Am Klinikum Ludwigsburg verzeichnet man einen „langsamen, kontinuierlichen Anstieg“ der Corona-Patienten. Ein Zusammenhang mit dem Volksfest in Stuttgart sei nicht zu erkennen, so ein Sprecher. Einen „deutlichen Anstieg“ beobachtet auch das Klinikum in Esslingen – auch in der Notaufnahme. Ob Wasen-Besuche damit zu tun hätten, sei aber schwer festzustellen, sagt Sprecherin Anja Dietze.

„Grundsätzlich gibt es aktuell nur noch wenige gesellschaftliche Einschränkungen, was es dem Virus natürlich leichter macht“, sagt Ingo Matheus, Sprecher des Klinikverbunds Südwest. Der Verbund ist zuständig für insgesamt sechs Kliniken im Stuttgarter Nachbarkreis Böblingen und dem Landkreis Calw.

Schon zum Wasen-Start habe sich die Zahl der coronapositiven Patienten an den Kliniken des Verbunds verdreifacht – was angesichts der Inkubationszeit nicht auf das Volksfest zurückzuführen sei. „Auch ein Vergleich mit dem Vorjahr ohne Wasen hinkt“, so Matheus. Im Herbst 2021 galten zahlreiche Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Zu bedenken sei auch: „Pandemie-Wellen/-Entwicklungen kommen in den stationären Bereichen immer verzögert an, da es sich in der Regel um schwere Fälle handelt, mit Inkubationszeit und Fortschreiten der Krankheit über Tage.“

"Wasen-Welle" ja oder nein? Versuch eines Fazits

Was bedeutet das nun alles? Wo viele Menschen zusammenkommen, ist die Möglichkeit, sich anzustecken, natürlich hoch. Beim Wasen kommen ungewöhnlich viele Menschen zusammen. Ein direkter, kausaler Zusammenhang zwischen Infektionsgeschehen und Volksfest lässt sich aber nicht belegen. Dazu kommt, dass der Anstieg der Infektionszahlen in der Region Stuttgart in keinem Verhältnis zu dem steht, der sich in München während des Oktoberfests beobachten ließ. Im Stadtkreis Stuttgart steigen die Zahlen sogar nur auf sehr niedrigem Niveau.

Die Lage an den Kliniken spitzt sich derweil unterschiedlich stark zu. In Stuttgart, wo das Volksfest stattfindet, macht sich das Infektionsgeschehen offenbar stärker bemerkbar als in den umliegenden Landkreisen. Aber auch hier sehen Mediziner keinen zwingenden Zusammenhang – auch wenn das Corona-Risiko solcher Veranstaltungen durchaus gesehen wird.

Ingo Matheus vom Klinikverbund Südwest bringt es mit zwei Sätzen womöglich auf den Punkt: „Generell tragen große Menschenansammlungen ein erhöhtes Verbreitungsrisiko, seien das nun Sportveranstaltungen, Konzerte oder Volksfeste. Diese Erkenntnis dürfte für Epidemiologen wie die Politik nicht neu sein.“