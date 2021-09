So schlimm war’s noch nie. „Noch nie“ heißt in diesem Fall: die letzten 40 bis 50 Jahre. So lange ungefähr erinnern sich die altgedientesten Imker im Rems-Murr-Kreis an ihre Arbeitsjahre zurück und so lange, sagen sie, hatten sie noch nie eine so schlechte Honigernte und so eine große Futternot bei den Bienen. Das Jahr 2021 – ein Ausnahmejahr. Aber warum?

Durch den ganzen Rems-Murr-Kreis und darüber hinaus geht die Misere: Schon zehn Prozent seiner Bienen seien ihm verhungert, sagt