Das Leben unterm Hakenkreuz in Unterweissach: Einblicke für Schüler

Unterweissach war während der nationalsozialistischen Diktatur ein ganz normaler Ort – wenn man das so sagen kann. Weder gab es schlimme Täter in der Stadt, noch fanden große Deportationen statt. Wie in vielen anderen Gemeinden schlich sich die Ideologie der Nazis langsam in die Gesellschaft und den Alltag ein.

Doch was bedeutete das für die Bewohner? Wie sah ihr Leben aus? Das hat sich Dr. Carolin Hestler, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, gefragt. „Über die großen Ereignisse des Dritten Reichs wird immer viel gesprochen. Was aber in den einzelnen Orten geschehen ist, gerät oft in Vergessenheit“.

Was ist ganz konkret im Ort passiert?

Deshalb beschloss Carolin Hestler, ein Projekt zu entwickeln, mit dem Schülerinnen und Schüler lernen können, was konkret in Unterweissach passiert ist. Sie selbst stammt aus dem Ort und ging dort zur Schule. 2021 erschien „DiktaTour“ im Rahmen von Actionbound, einer App, die Multimedia-Führungen möglich macht. Mit dieser App kann man durch den Ort laufen und erfährt an verschiedenen Stellen, was sich dort ereignet hat.

Just am 30. Januar, dem Tag der Machtergreifung, wurde dieses Jahr die Projektmappe „Leben unterm Hakenkreuz – Unterweissach im Gleichschritt“ herausgegeben. Sie enthält Unterrichtsmaterialien zu verschiedenen Ereignissen und Einzelschicksalen aus der Gemeinde. Inhaltlich richten sich beide Projekte an die Klassen acht bis zehn aller Schulformen.

Viele strenge Vorschriften bestimmten das Leben der Unterweissacher

Das Leben in Unterweissach war von 1933 an vom Nationalsozialismus geprägt. Die Kinder waren Mitglieder in den Jugendverbänden, NS-Männer hatten im Dorf das Sagen und Beamte mussten fortan „arisch“ sein. Nach und nach wurden immer mehr Gesetze verfasst, die den Alltag der Menschen kontrollierten und einschränkten.

Die Wahlergebnisse der frühen 30er Jahre zeigen, dass ein größerer Teil der Einwohner von Unterweissach politisch weit rechts stand. Bei der Reichstagswahl 1933 stimmten 66 Prozent der Einwohner für die NSDAP. Die Partei gewann die Wahl bundesweit mit 44 Prozent. Die SPD erhielt in ganz Deutschland knapp ein Fünftel der Stimmen, in Unterweissach vier Prozent.

Viele Akten sind zerstört

Wie sich die Diktatur auf das Leben einzelner Personen ausgewirkt hat, zeigt Hestler in ihrem Projekt, das sie mit Studenten der PH erstellt hat. Die Suche nach den Einzelschicksalen war aber nicht ganz einfach. Viele Akten wurde nach Ende des Krieges zerstört. „Zuerst habe ich im Gemeindearchiv Unterweissach nach Informationen gesucht. Ich bin auf verschiedene Namen gestoßen und habe diese versucht, an anderen Stellen wiederzufinden, etwa im Staatsarchiv Ludwigsburg. Aus vielen einzelnen Puzzleteilen entstand mit der Zeit dann ein Bild“, erläutert die Dozentin, und weiter: „Ziel unseres Projekts ist es aber nicht, dass die Schüler bloß lernen, was damals passiert ist, sondern, dass sie sich eine eigene Meinung bilden.“ War diese oder jene Person aus ihrer Sicht ein Nazi? Zählt das Verhalten einer anderen Person als Widerstand? „Die Schüler sollen nicht einfach glauben, was sie lesen, sie sollen es hinterfragen“, erklärt die Dozentin.

War das schon Widerstand?

Ein konkretes Beispiel aus Unterweissach ist Pfarrer Auer. Er unterrichtete evangelische Religion an der Volksschule. Laut Verordnung galt ab 1933 in den Schulen die Begrüßungsformel „Heil Hitler“. Zunächst verlangte der Pfarrer von den Schülern aber, „Grüß Gott, Herr Pfarrer“ zu sagen. Später sollten sie dann auf vorgeschriebene Weise grüßen. Er selbst antwortete aber nicht darauf, da es laut ihm nicht mit dem christlichen Glauben vereinbar sei. Nachdem Auer massiven Druck von außen erhielt, folgte der Pfarrer auch selbst der geltenden Vorschrift. In der Projektmappe sollen sich die Schüler nun mit der Frage beschäftigen, ob das Widerstand war oder nicht.

Die Bürger von Unterweissach befanden sich im Zwiespalt. Entweder hielten sie sich an die Vorschriften Hitlers oder setzten sich für ihre Dorfgemeinschaft ein. Auch in vielen anderen Orten im ganzen Land standen die Menschen vor dieser Entscheidung.

Der Bürgermeister stand selbst unter hohem Druck

Der Bürgermeister von Unterweissach ist hierfür ein gutes Beispiel. „Quellen besagen, dass er einige Personen offiziell gemeldet hat, andere aber nicht“, berichtet Hestler. „Doch auch er stand unter Druck: In der Gemeinde gab es, wie überall, NS-Funktionäre, die sein Fehlverhalten bemerkt hätten. Dadurch wäre er schnell selbst in Gefahr gekommen.“ Beispiele gibt es im Ort sowohl für Menschen, die gemeldet und bestraft wurden, als auch jene, die von der Dorfgemeinschaft geschützt worden sind.

Erst Zwangssterilisation, dann Tod

Willy Rieger war ein junger Mann, der als Schmied arbeitete und festes Mitglied der Gemeinde war. Da er aber dunkelhäutig war, galt er als „nicht arisch“. Das wurde ihm zum Verhängnis. Aufgrund der auffälligen Hautfarbe konnte er nicht versteckt werden. Rieger wurde zwangssterilisiert und starb kurze Zeit später an den Folgen. Ein Gegenbeispiel ist das Schicksal einer fünffachen Mutter. Sie hatte sich beschwert, dass NS-Männer zu laut feierten und es ihrer Meinung nach nicht angemessen war. Da das als Wehrkraftzersetzung galt, sollte sie erschossen werden. Im Dorf setzten sich aber viele für sie ein, und so blieb die Frau am Leben.

Während des Krieges kam es in Unterweissach vereinzelt zu Bombeneinschlägen. „Das waren aber hauptsächlich Blindgänger, die eigentlich auf Backnang fallen sollten“, erklärt Carolin Hestler. Gegen Ende des Krieges sollte ein Sprengkommando die Brücken in der Gegend zerstören, damit die amerikanischen Soldaten nicht durchkommen. Eine Sprengung traf Häuser und eine Mühle in Unterweissach, die dann nicht mehr bewohnbar war. Schlussendlich zogen die Amerikaner dann kampflos durch den Ort.

Die Entnazifizierung traf oft die falschen Leute

In den folgenden Jahren begann die Entnazifizierung. Ehemalige Nazis sollten – eigentlich – verurteilt werden. In Unterweissach seien die Schuldigen aber „relativ gut weggekommen“. Der Bürgermeister und der NS-Ortsgruppenleiter kamen in ein Internierungslager, die meisten Menschen wurden aber entlastet. „Teilweise hat es auch die falschen Leute getroffen, beispielsweise Notar Rall“, so Hestler. Er durfte sein Amt eine Zeit lang nicht mehr ausüben, da er Mitglied in der Organisation „Nationalsozialistische Volkswohlfahrt“ gewesen war. Für Beamte war es verpflichtend, Mitglied in einem NS-Verein zu sein. Aus Quellen ist bekannt, dass Rall sehr religiös und in keinster Weise begeistert von den Nazis war. Ihm ging es offenbar lediglich darum, sein Amt weiter ausüben zu dürfen.

Da die Projektmappe erst vor kurzem veröffentlicht wurde, erhielt Hestler bisher noch keine Rückmeldung. Der Actionbound kam bei den Lehrerinnen und Lehrern aber gut an. Besonders begeistert seien sie, dass Originalquellen genutzt werden.