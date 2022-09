Das passende Fahrrad für jedes Kind: Sieben Tipps für Eltern

Fahrradfahren boomt, die Corona-Pandemie hat den Trend zum Zweirad verstärkt. Damit die ganze Familie zusammen radeln kann, sind auch Kinderfahrräder sehr gefragt – und müssen regelmäßig ausgetauscht werden, weil die Jüngsten ständig wachsen. Doch worauf sollten Eltern achten, wenn sie ein neues Fahrrad für den Nachwuchs kaufen?

Größe und Gewicht

Damit es möglichst lange genutzt werden kann, tendierten viele Eltern dazu, ein größeres Fahrrad zu kaufen, beobachtet Steffen Schuck von Bikes ‘n’ Boards Waiblingen. Um Geld zu sparen, bekämen außerdem häufig günstigere Räder den Vorzug, die in der Regel aber deutlich schwerer sind. Von beidem rät der Experte ab. Denn weil ein größeres, schwereres Fahrrad schwerer zu beherrschen ist, steigt damit auch das Unfallrisiko.

Natürlich spielten bei jeder Kaufentscheidung immer auch individuelle Voraussetzungen eine wichtige Rolle, beim Fahrradkauf etwa sind die motorischen Fähigkeiten des Kindes entscheidend. „Die Beratung und die Probefahrt im Fachhandel sind deshalb sehr wichtig. Das Wichtigste ist, dass das Kind das Fahrrad sicher bedienen kann.“ Während manche Kinder mit einem relativ großen Fahrrad gut zurechtkämen, täten sich andere schwerer und sollten deshalb lieber zu einem etwas kleineren Modell greifen. Tabellen, die anhand der Körpergröße die passende Fahrradgröße anzeigen, können als erste Orientierung helfen.

Einstellung von Sattel und Lenker

Für die Sicherheit ist es wichtig, dass das Kind mit beiden Beinen sicher auf den Boden kommt – mindestens mit den Fußballen, bei Fahranfängern sogar besser mit dem ganzen Fuß. „Auch die Bremsen müssen gut und mit der ganzen Hand erreicht werden.“ Nicht zuletzt empfiehlt Schuck für Kinder eine eher aufrechte Sitzposition, damit sie gut nach vorne schauen können. Wichtig bei der Einstellung ist es, auch zu überprüfen, ob die Griffe der Handbremsen gut erreicht werden können.

Preis und Wiederverkaufswert

Kinderfahrräder sind teuer. Waren Eltern vor drei bis vier Jahren noch mit 300 bis 400 Euro dabei, muss man heute für ein gutes, neues Kinderfahrrad etwa mit 500 Euro rechnen. „Die Corona-Pandemie sowie die aktuelle Krise und die Inflation sind auch hier spürbar“, sagt Schuck. Ein gebrauchtes, gut erhaltenes Fahrrad könne eine gute Option sein, um Anschaffungskosten zu sparen. „Und auch wer ein neues Fahrrad kauft, kann mit einem guten Wiederverkaufswert rechnen, wenn das Kind das Fahrrad pfleglich behandelt.“ Gebrauchte Fahrräder gibt es beispielsweise auf Fahrradbörsen, über Online-Verkaufsplattformen oder auch bei manchen Händlern. Wer ein gebrauchtes Fahrrad kauft, sollte es sehr genau anschauen und Probe fahren, rostige Stellen oder Beulen können ein Warnhinweis sein, dass das Rad nicht pfleglich behandelt wurde.

Sicherheit: Klingel, Lichter, Reflektoren

Auch Kinderfahrräder müssen gemäß der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ausgestattet werden. Dazu gehören unter anderem zwei voneinander unabhängige Bremssysteme, Rücklicht, Frontscheinwerfer, Klingel sowie Reflektoren. In der Regel muss diese Ausstattung dazugekauft werden, die Kosten dafür liegen laut dem Experten bei rund 40 Euro. Für Laufräder gilt diese Regelung nicht, sie gelten als Spielgeräte. Obwohl es in Deutschland keine Helmpflicht gibt, rät Schuck dringend zu einem gut sitzenden Fahrradhelm. Auch Handschuhe sind seiner Ansicht nach sinnvoll, halten im Herbst und Winter warm und schützen die zarten Finger bei einem Sturz. „Wenn Kinder häufig in Bike-Parks unterwegs sind, sind auch Protektoren sinnvoll.“

Gangschaltung ja oder nein?

Das erste Stadium des Laufrad- und Fahrradfahrens dient dazu, das Gleichgewicht halten zu lernen und ein Gefühl fürs Rad zu bekommen. In dieser Phase ist eine Gangschaltung nicht nötig. Danach aber sollte möglichst bald ein Fahrrad mit Gangschaltung benutzt werden: „Kinder sind im Wachstum und sollten deshalb ihre Gelenke nicht zu sehr belasten und lieber eine höhere Trittfrequenz fahren, vor allem wenn sie auch längere Strecken fahren“, sagt Steffen Schuck. Ein Experte der Ergo-Versicherung empfiehlt eine Gangschaltung ab einem Alter von sechs Jahren.

Welche Bremse für Kinderfahrrad?

„Ich rate von einer Rücktrittbremse ab“, sagt Schuck. Das liege einerseits daran, dass diese nur in einem bestimmten Winkel optimal funktioniere, den das Kind womöglich genau in einer brenzligen Situation nicht erwische. „Zum anderen ist es schwer, einmal Gelerntes wieder zu verändern. Da die Folgeräder in der Regel keine Rücktrittbremse haben, rate ich von Anfang an zu Handbremsen.“

Wann können Kinder E-Bike fahren?

Es gibt E-Bikes für Kinder, das beginnt laut Schuck bei einer Größe von 24 Zoll, diese Räder können von Kindern mit einer Größe zwischen 1,20 und 1,30 Meter gefahren werden. Rund 1500 Euro kostet ein solches Kinder-E-Bike, die Anschaffung lohnt sich laut dem Experten, wenn die Familie viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, Eltern viele Wege selbst mit dem E-Bike fahren oder häufig steile oder längere Strecken mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Natürlich muss das Kind entsprechend mit dem schnelleren Rad umgehen können, denn auch wenn die kleineren Räder kleinere Akkus haben und die Motoren etwas gedrosselt sind, können natürlich mit der elektrischen Unterstützung höhere Geschwindigkeiten erreicht werden. Die Ergo-Versicherung empfiehlt Elektroräder frühestens ab dem zehnten Lebensjahr.