Immer mehr Kommunen im Remstal bekennen sich: Sie wollen bis 2035 klimaneutral werden. Aber werden wir dann nicht alle in die Selbstkasteiungspflicht genommen, Opfer von Verbotspolitik, lauter ausgezehrte Asketen? Ein Aktionstag am Freitag in Waiblingen und Schorndorf offenbarte etwas völlig anderes: Mit diesem Vorhaben verbinden sich Aufbruchstimmung, Zukunftsmut und Enthusiasmus. Besonders beeindruckend: ein Mensch mit beachtlicher Wadengewalt, der noch nie geflogen ist ...

Dr.