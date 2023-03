DB, es reicht! Streckensperrung, Türstörung, Stuttgart 21 - eine Anklageschrift

Donnerstag, 30. März, war wieder mal ein Chaostag. Der wievielte? Ich habe aufgehört zu zählen. Und bald wird alles noch schlimmer. Streckensperrung, Stuttgart 21: Weitere Debakel nahen. DB, wir müssen reden. Über deine Unfähigkeit. Deine Dreistigkeit. Deinen Planungspfusch. Deine Verwahrlosung. Darüber, woran das alles liegt und wer dafür die Verantwortung trägt - nein: die Schuld.

Sensation am Streikmontag: kein unpünktlicher Zug!

DB, dein bester Tag seit langem war der Montag, 27. März: Wegen Streik fuhr keine Bahn – endlich mal konnte man sich auf was verlassen. Und weil Züge, die ganz ausfallen, überhaupt nicht in die Verspätungsstatistik eingehen, darfst du, DB, stolz sagen: Am 27. März fuhr kein Zug unpünktlich. Ein historischer Tag! Politiker bezeichneten den Warnstreik als „unverhältnismäßig“. Hallo? Unverhältnismäßig war nicht dieser Tag. Unverhältnismäßig sind die 364 anderen.

Am Donnerstag, 30. März, wollte unser Sohn nach Berlin fahren. Er erwog, das Auto zu nehmen, wir redeten es ihm aus: Junge, schon mal was von Klimawandel gehört? Also buchte er ein Zugticket. Er fuhr in Gmünd um 7.54 Uhr los, um entspannt in Stuttgart den 9.23-Uhr-ICE gen Berlin zu kriegen. Normalerweise hätte er im Go-Ahead bis Stuttgart sitzen können – aber wegen Bauarbeiten fährt der MEX 13 derzeit nur bis Schorndorf.

Also stieg mein Sohn dort in die S-Bahn um – und um 8.45 Uhr rief er mich bei der Arbeit an. Die S 2 sei in Waiblingen stehen geblieben, es habe geheißen: Die Fahrt sei „aufgrund von Problemen beendet, steigen Sie bitte alle aus“. Niemand wisse, wie es weitergehe, die Bahn-App zeige auch nichts an außer: „Zug fällt aus“.

Wer Zug fahren möchte, muss Auto fahren: Das nennt sich Verkehrswende

Ich sprang vom Schreibtisch auf, hechtete ins Auto, raste zum Waiblinger Bahnhof, stürzte mich mit meinem Sohn in den zähen Verkehr vor dem Kappelbergtunnel, quälte mich mit der Blechkolonne gen Hauptbahnhof – er kriegte seinen Anschluss ... Auto fahren müssen, um Zug fahren zu dürfen: Ach, das, wird mein Sohn folgern, meinen die also, wenn sie von der „Verkehrswende“ reden.

Ich höre auch von Menschen, die, wenn sie am Mittwochmittag in Frankfurt einen Langstreckenflug kriegen müssen, mit der Bahn nicht morgens anreisen, sondern schon am Dienstagabend, um dann im Hotel zu übernachten, weil sie sich sorgen, sonst den Flieger zu verpassen.

Am Donnerstag am Bahnhof Waiblingen musste man als Reporter mit niemandem reden, um ein Stimmungsbild zu gewinnen. Man musste nur zwischen den Wartenden hin und her flanieren. Sie starrten ratlos auf ihre Handy-Displays oder organisierten telefonisch Mitfahrgelegenheiten, und viele redeten mit sich selber. „So ein Scheiß“, murmelte hier einer, „das kann doch alles nicht mehr wahr sein“, seufzte dort eine.

Die DB und Go-Ahead: Wir müssen jetzt mal Schuldanteile verteilen

DB, mir ist wurst, woran es nun im Einzelfall mal wieder liegen mag – an einer Stellwerk-, Weichen-, Signal-, Oberleitungs- oder, wie am Donnerstag, an einer Türstörung: Ein defekter Einstieg an einem Zug, der anderen dann im Wege stand, genügte, um das ganze System durcheinanderzuwirbeln. Die S 2 verkehrte nur zwischen Schorndorf und Waiblingen und zwischen Filderstadt und Vaihingen.

DB, ich habe keine Lust mehr, journalistisch sauber zu differenzieren und jeder Panne hinterdreinzurecherchieren: Wer ist denn nun wieder an dieser Verspätung und jenem Ausfall schuld? Ist es die DB Regio, die den S-Bahn-Verkehr bedient? Klemmt's wegen verspäteten DB-Fernverkehrs, der Regionalzüge ausbremst? Hapert's bei der DB Netz, die ihre Strecken nicht in Ordnung hält? Liegt’s an dieser Baustelle, jener Baustelle oder an allem miteinander?

Klar ist mir nur eines: Auf Go-Ahead, das Unternehmen, das die Rems- und Murrbahn befährt, lässt sich all das schon lange nicht mehr schieben. Die von Go-Ahead sind, wenngleich auch bei ihnen gewiss nicht alles rund läuft, im Kern nicht Täter, sondern Opfer: Denn die müssen, liebe DB, dein verlottertes Gleis befahren.

Börsenplan und Stuttgart 21: Wie die DB auf den Hund kam

DB, wir spüren fast täglich aufs Eindringlichste, was für ein desaströser Unsinn der Plan war, dich komplett privatisieren und an die Börse schicken zu wollen. Daraus ist zwar nichts geworden, aber die Vorbereitungen sind eben leider voll gelaufen: Man wollte ein System der Daseinsvorsorge auf Rentabilität bürsten, aufhübschen für Anleger – und sparte es dabei kaputt. Streckte Wartungsintervalle. Fuhr auf Verschleiß.

Zu verdanken haben wir das Bahnchefs wie Hartmut Mehdorn und Rüdiger Grube, deren Schienenkompetenz darin bestand, dass sie zuvor für die Luftfahrtindustrie oder Autokonzerne gearbeitet hatten. Kann man sich so einen Quatsch ausdenken?

DB, du hast deine Prioritäten irrwitzig falsch gesetzt: Anstatt das heruntergekommene System wieder auf Vordermann zu bringen, hast du dich ins sagenhaft teure Immobilen- und Prestige-Projekt Stuttgart 21 gestürzt, das absehbar, wenn es mal in Betrieb ist, mit seinen nur acht Gleisen zu neuen Kapazitätsproblemen führen wird.

Immerhin, DB, du bist dir dabei treu geblieben: Beim Bau von S 21 hast du eine Verspätung auf die andere gehäuft.

Ärgernis Streckensperrung: Das Wort "Unfähigkeit" reicht nicht

Manche reden jetzt von „Unfähigkeit“, weil du, liebe DB, am 10. März verkündet hat: Hoppla, Entschuldigung, sorry, scusi, pardon, grade ist uns eingefallen, dass wir ab Ende April zwischen Waiblingen und Cannstatt eine wochenlange Vollsperrung machen müssen, damit wir die Bauarbeiten zum digitalen Bahnknoten Stuttgart pünktlich bis zum Start von S 21 Ende 2025 hinkriegen – und wie das mit dem Ersatzverkehr funktioniert, können wir zwar noch nicht sagen, aber wir sind dran, nur Geduld, das wird schon, noch „vor Ostern“ geben wir Bescheid ...

„Unfähigkeit“? Dreistigkeit.

DB, ich schimpfe – aber nicht auf die Leute, die für dich arbeiten! Deine Beschäftigten tun mir leid. Sie, nicht die Manager, müssen am Schalter und im Zug den Kundenzorn ausbaden.

Die CSU-Verkehrsminister und andere Verantwortliche

DB, ich schimpfe – aber nicht nur auf dich, sondern auch auf die Politiker, die uns das angetan haben: die CSU-Verkehrsminister Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt, Christian Schmidt und Andreas Scheuer, eine Galerie des Bahn-Grauens seit 2009; die SPD-Minister Bodewig, Stolpe, Tiefensee, die davor auch nicht viel auf die Reihe gekriegt haben; die CDU-, FDP- und teilweise SPD-Politiker in Rems-Murr-Kreis, Region, Land und Bund, die uns Stuttgart 21 als bestgeplantes Projekt zwischen Alaska und Australien angedreht haben; ach nein, nur zwischen Paris und Bratislava. Wie bescheiden.

Vor dem Streikmontag hatte der VVS eine super Idee. Er empfahl Berufspendlern ein alternatives Verkehrsmittel: das Fahrrad. Warum sagt der VVS eigentlich nicht: Leute, ob ihr nun aufs Auto umsteigt oder mehr Inlandsflüge bucht – Hauptsache, ihr haltet euch von der Schiene fern. Verkehrswende rückwärts: Spitzenlösung.

Am Donnerstagvormittag stand am Waiblinger Bahnhof eine S-Bahn. Leuchtschrift im Fenster: „Nicht einsteigen!“ Symbolträchtiger geht es nicht.