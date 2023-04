DB: Schlimmer geht immer – böse Überraschung für Waiblinger wegen 49-Euro-Ticket

Viele Zuschriften haben wir erhalten zum Bericht über Helga S., 84, und ihren Ärger beim Umwandeln des VVS-Senioren-Jahres-Abos in ein 49-Euro-Ticket – aber was Rainer Lusch aus Waiblingen erlebt hat, ist noch vogelwilder. Auch ihm versprach die DB zunächst, er brauche sich nur entspannt zurückzulehnen; dann verlangte sie 103 Euro und 60 Cent ...

Drei Briefe von der DB: Der erste super, der zweite nun ja, der dritte aber ...

Pendler Lusch hat seit September 2022 ein VVS-Jahresabo für eine Zone. Kosten: etwa 63 Euro pro Monat. Genau wie Frau S. bekam er im März einen Brief von der DB, Überschrift: „Bald gehört Ihnen ganz Deutschland.“ Genau wie Frau S. las er: Ab 1. Mai werde sein VVS-Abo zum Deutschland-Ticket für 49 Euro im Monat, „und das Beste ist: Sie müssen nichts dafür tun! Also: Lehnen Sie sich entspannt zurück. Denn wir managen alles für Sie. Sie wissen doch, auf uns ist Verlass.“ Genau wie Frau S. erhielt er kurze Zeit später einen zweiten Brief: Er müsse sich doch selber um die Umstellung kümmern, via bahn.de/aboportal.

Im Gegensatz zu Frau S. aber hat Rainer Lusch einen Computer, setzte sich gleich dran und wickelte die Umstellung ab. 49 statt 63 Euro im Monat, dafür kann man etwas Arbeit am Rechner investieren. Und siehe, es lief reibungslos. Er erhielt eine Auftragsbestätigung. Alles gut.

So schien es. Bis am 12. April ein dritter Brief von der DB eintraf.

Die DB findet: "Abonnent:in" Rainer Lusch muss nachzahlen

„Hallo Rainer Lusch, schade, dass Sie Ihr Abo nicht weiter in Anspruch nehmen. Wir werden es zum 30. 4. 2023 kündigen“. Aber: Das erst seit September 2022 gültige Jahres-Abo ende damit ja „vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit“ – und deshalb könne man ihm den mit dem Abo verbundenen „besonderen Preisvorteil“ gegenüber einer normalen Monatskarte nicht einräumen. „Wir erlauben uns daher“, für „jeden genutzten Monat die Differenz“ zwischen vergünstigtem Jahresabopreis – etwa 63 Euro – und regulärem Monatsticketpreis – etwa 75 Euro – nachträglich „in Rechnung zu stellen“.

Für September, Oktober, November und Dezember soll Herr Lusch nun jeweils 12,03 Euro nachzahlen, für Januar, Februar, März und April jeweils 12,62 Euro; macht insgesamt: 98,60 Euro. „Für die Bearbeitung der Kündigung“ werde überdies „eine Gebühr von 5 Euro erhoben.“

Zusammengefasst: Erst wollte die DB, dass er sich entspannt zurücklehnt. Dann wollte sie, dass er sich selber um seinen Kram kümmert. Nun will sie 103,60 Euro.

Kein Durchkommen am DB-Telefon - dann halt eine Mail ...

Aber nichts für ungut – „vielleicht dürfen wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder als Abonnent:in begrüßen“, hieß es in dem Brief topmodern gegendert, „denn vieles spricht für die Bahn. Mit uns leisten Sie nicht nur einen Beitrag zur Verkehrswende und zum Klimaschutz, sondern gelangen auch entspannt und staufrei an Ihr Ziel.“

Seither fragt sich Abonnent:in Rainer Lusch: Ist das ein Versehen, oder meinen die das ernst? „Bei der Bahn“, sinniert er, „weiß man das nie.“ Er wollte sich telefonisch beschweren, aber nachdem eine Stimme vom Band wieder und wieder geflötet hatte, er solle es „zu einem späteren Zeitpunkt“ noch mal probieren, verfasste er halt hilfsweise eine „bitterböse Mail“. Wie es weitergeht? Wir sind gespannt.

An den Schalter gehen statt ins Internet? Meistens klappt es

Albert Petersen vom Arbeitskreis „Klimagerechte und Barrierefreie Mobilität“ beim Seniorenrat Winnenden gibt derweil den Tipp: Das Deutschlandticket „kann auch ohne PC oder Handy erworben werden. Zum Beispiel am DB- oder VVS-Schalter. Am Hauptbahnhof dauert es rund zehn Minuten. Das Passbild des Personalausweises wird eingescannt und auf eine Chipkarte übertragen. Mit der EC-Karte wird bezahlt. Telefon oder Mail-Adresse auf ein Formular übertragen, unterschreiben und das war’s. Oder mit dem Bestellformular per Post.“

Dasselbe empfiehlt Herr Steinkogler aus Waiblingen – am Schalter habe man ihm sein Seniorenticket umstandslos ins Deutschlandticket umgewandelt.

Helga S. indes hat uns zunächst gemeldet: Eine Bekannte, die auch keinen PC hat, sei am Schalter gewesen – ja, habe man ihr im Reisezentrum erklärt, prinzipiell gehe das schon; nur funktioniere leider gerade der Computer nicht.

Am nächsten Tag aber rief Frau S. uns erneut an: Sie sei jetzt selber in Waiblingen am Schalter gewesen – eine „sehr nette Dame, wirklich freundlich“, habe alles für sie erledigt. Bei allem Ärger – das muss gelobt werden!

"Was nützt mir ganz Deutschland, wenn ich hier nicht mehr wegkomme?"

Stephan Fezer aus Schorndorf schließlich mailt uns: Es sei „noch schlimmer“, als wir im Artikel über Helga S. beschrieben hätten. Denn der DB-Werbeflyer mit den haltlosen Versprechen – „Sie wissen doch, auf uns ist Verlass“ – sei bei ihm haargenau an jenem 20. März im Briefkasten gelandet, an dem wegen DB-Bauarbeiten der Schienenverkehr zwischen Schorndorf und Stuttgart radikal ausgedünnt wurde: Danach fuhren „von den regulären vier S-Bahnen, zwei MEX-Zügen und einem IRE pro Stunde gerade mal noch eine S-Bahn und ein Schienenersatzverkehr“. (Mehr zum Absturz der S-Bahn in Sachen Verlässlichkeit finden Sie hier.)

Das alles empfinde er „als eine Verhöhnung der Fahrgäste“, die sich dafür, dass sie ernsthaft „immer noch Öffis nutzen, bald überall fragen lassen müssen, ob sie sich kein Auto leisten können oder nicht mehr hinters Lenkrad dürfen.“ Dazu kommen ab Mai noch elf Wochen Vollsperrung zwischen Waiblingen und Cannstatt – „was nützt mir denn ganz Deutschland, wenn ich hier nicht mehr wegkomme?“

Die Stuttgarter Straßenbahnen kriegen es hin

Die faszinierendste Mail aber hat uns Heinz-Dieter Barkhorn aus Waiblingen gesandt, auch er bislang Inhaber eines Seniorentickets: „Ich habe mit der DB überhaupt nichts zu tun gehabt und wurde von ihr auch nicht kontaktiert. Im Vorfeld haben mich die Stuttgarter Straßenbahnen über das Ticket informiert: Es hieß, ich brauche nichts zu unternehmen, das 49-Euro-Ticket wird mir vor dem 1. Mai automatisch zugesandt.“ Und man staune: „In der vergangenen Woche habe ich es erhalten.“

Bei den Stuttgarter Straßenbahnen gilt offenbar tatsächlich, was die DB nur versprach – lehnen Sie sich entspannt zurück.