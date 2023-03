DB-Streckensperrung Waiblingen: Großdemo geplant, Kundenverband protestiert auch

Der Protest gegen die Streckensperrungen, die ab Mai den Zugverkehr Waiblingen-Cannstatt lahmlegen sollen, organisiert sich: Ein Aktionsbündnis plant eine Großkundgebung im April in Stuttgart. Gemarterte Pendler „dürfen nicht nur stöhnen“ über den Planungspfusch, sagt der Waiblinger Klaus Riedel (SPD) – „sie müssen jetzt Flagge zeigen: Leute, so geht’s nicht!“ Der Deutsche Bahnkundenverband nennt derweil den Sperrungsplan "technisch nicht nachvollziehbar".

Bahnkundenverband will Aufsichtsbehörde einschalten

Der Deutsche Bahnkundenverband schreibt via Pressemitteilung: Eine „Vollsperrung zum Zweck einfacher Kabelverlegungen“ sei „technisch nicht nachvollziehbar, völlig überzogen und unverhältnismäßig. Der DBV hat daher bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beantragt, die Betriebspflicht dieses Streckenabschnittes in einem maximal möglichen Umfang während der Bauarbeiten durchzusetzen.“

Die geplante wochenlange Vollsperrung des Bahnverkehrs zwischen Cannstatt und Waiblingen im Mai „muss sofort gestoppt werden!“ Das fordern unter anderem auch die Rems-Murr- und Stuttgart-Gruppen der Verkehrsverbände Verkehrsclub Deutschland (VCD) und Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) und Deutscher Bahnkunden-Verband (DBV).

Klaus Riedel: S-21-Verzögerung? Die DB hat jetzt eine „gute Ausrede“

Derweil mehren sich die Stimmen, die betonen: Wer über die Streckensperrung schimpft, darf von Stuttgart 21 nicht schweigen. Das angeblich bestgeplante Bahnprojekt zwischen Paris und Bratislava hat sich um viele, viele Jahre verzögert und ist kostenmäßig grotesk aus dem Ruder gelaufen – Ende 2025 soll es nun aber endlich ehrlich echt eröffnet werden; damit hängt die jetzt ausgebrochene Hektik bei den Bauarbeiten zur Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart zusammen. Werden sie nicht zackig fertig, wackelt der S-21-Termin.

Er hege, sagt der Waiblinger Klaus Riedel, seit jeher ein Gegner von Stuttgart 21, „den Verdacht, dass die DB selber nicht mehr an 2025 glaubt, aber das nicht zugeben darf“. Womöglich werde die Bahn bald „zurückrudern“ nach dem Motto: Na gut, wir gehen bei der Digitalisierung vom Gaspedal aus Rücksicht auf die Pendler und machen das ohne Vollsperrungen – aber mit S 21 können wir dann Ende 2025 doch noch nicht in Betrieb gehen. Damit, sagt Riedel, hätte die DB „eine gute Ausrede“ für eine weitere Panne beim Prestigeprojekt.

Sollte die Bahn aber auf ihren Vollsperrungsplänen beharren, stelle sich die Frage: „Wie kann ein Unternehmen, das für die Menschen da ist, so unmenschlich handeln?“ Der „Anspruch auf Mobilität“ werde da „mit Füßen getreten“.

Dieter Reicherter: Bahnpendler brauchen anderes

Für den Schorndorfer Ernst Delle zeigt die Malaise erneut den Irrsinn von Stuttgart 21. Momentan zeichne sich ja obendrein ab, dass womöglich noch weitere teure Tunnelbauten an das Ursprungskonzept angepfropft werden sollen, ein Pfaffensteigtunnel und ein Nordzulauftunnel, um die Kapazitätsschwächen des nur achtgleisigen Tiefbahnhofs zu übertünchen.

Für Berufspendler, sagt Dieter Reicherter aus Althütte, ebenfalls Aktivist gegen Stuttgart 21, wäre viel mehr gewonnen, „wenn man dieses Geld nähme“ und endlich in den soliden Ausbau bereits bestehender Infrastruktur steckte, zum Beispiel in den zweigleisigen Ausbau der Murrbahn.

Kundgebung und Film übers „Trojanische Pferd“

Für Freitag, 14. April, planen die Bahnkritiker eine Kundgebung in Stuttgart. Am 13. April läuft in Waiblingen der Film „Das Trojanische Pferd“ – eine Doku über Stuttgart 21. Die Wut steigt, der Protest wird lauter. Umso mehr wundert sich Riedel über das Schweigen der Wirtschaft. „Die IHK müsste eigentlich sagen: Hallo, was macht ihr denn da?! Die Leute müssen doch zur Arbeit!“

Aber bei allem Zorn – ein sarkastischer Witz muss auch noch drin sein. Der neue S-21-Bahnhof, prophezeit Riedel, werde zwar absehbar „nicht funktionieren“, aber bestimmt „Architekturpreise kriegen“.