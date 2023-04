Demo in Stuttgart gegen Streckensperrung: Das wird die DB nicht umstimmen

Die Deutsche Bahn ist ja sowieso kritikresistent. Da wird sie sich wohl auch von dieser Demo nicht zum Um- oder wenigstens Nachdenken bewegen lassen. Nicht wenige Menschen haben sich am Freitagabend vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof zusammengefunden, um gegen die Streckensperrungspläne der DB zu demonstrieren – aber gewiss auch nicht genug. Immerhin gab es schrille Geschichten zu hören über bizarre Erlebnisse mit der Bahn - von Leuten, die nach Bremerhaven wollten und in Bremen strandeten oder den Arbeitsplatz wechseln wollen, weil sie die Schnauze voll haben vom zermürbenden Zugpendeln nach Stuttgart.

Grob – und eher großzügig – durchgezählt waren es rund 800 Teilnehmer. Auffällig am Publikum: Recht wenige junge Leute waren da, dafür viele Ältere, die man schon vor zehn und mehr Jahren bei den Montagsdemos gegen Stuttgart 21 sah. Ebenfalls dabei: Helga S., 84, aus Waiblingen, über deren Ärger beim Umwandeln des Senioren-Abos in ein 49-Euro-Ticket wir dieser Tage berichtet haben: „Dass ich nochmal zu einer Kundgebung gehe, hätte ich auch nicht gedacht.“

Wie dieser Freitagabend zu deuten ist, darüber werden die Meinungen nun wohl auseinandergehen. Ist der Frust über das haarsträubend desolat geplante Streckensperrungsprojekt – wie der Busersatzverkehr organisiert wird, dazu hat die DB bis heute keine Angaben gemacht – nicht groß genug? Oder haben viele geplagte Bahnpendler längst die Hoffnung, dass Proteste etwas ändern könnten, aufgegeben?

Gestrandet in Bremen: Schauerstorys rund um die Bahn

Dabei gäbe es Grund, sich massenhaft zu empören. Dieter Reicherter aus Althütte – auch er ein Veteran der Protestbewegung gegen S21 – erzählte am Rande der Kundgebung von einer Bekannten: Sie wohnt in Backnang und arbeitet bislang noch in Stuttgart; weil sie von der Pendelei auf dem völlig unberechenbar gewordenen Schienenweg in die Landeshauptstadt die Schnauze gestrichen voll habe, wechsle sie nun wohl auf eine neue Stelle in Marbach.

Udo Rauhut aus Kernen erzählte vor der Demo: Er müsse derzeit öfters von Kernen nach Bremerhaven – die geringste Verspätung, die er bislang erlebte, habe anderthalb Stunden betragen. „Einmal waren es achteinhalb“: Er musste, weil er nachts nicht mehr weiterkam und in Bremen strandete, eine Hotelübernachtung einschieben.

Redner Martin Poguntke vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 drückte es auf der Bühne so aus: „Die Bahn ist bundesweit kurz vor dem Kollaps.“

Ajla Salatovic, 21, von „Fridays for Future“ sagte: „Ich als Studentin und viele Gleichaltrige sind auf die Bahn angewiesen“, und eine Mobilitätswende hin zu ökologischeren Verkehrsmitteln sei aufgrund der Erderhitzung obendrein dringend geboten – durch die elf Wochen Streckensperrung zwischen Waiblingen und Cannstatt aber werde „der strukturelle Zwang zum Auto nur noch verschärft“.

DB-Pläne: Der Aprilscherz entpuppte sich als Realität

Udo Rauhut, der als ehrenamtlich Engagierter im Orts- wie im Kreisverband des Sozialverbands VdK rund 8000 Rems-Murr-Mitglieder vertritt, betrat dann auch als Redner die Bühne und fand für die Verblüffung, die viele empfanden, als die DB-Pläne bekannt wurden, ein treffendes Bild: „Als ich in der Zeitung über die geplante Streckensperrung las, dachte ich an einen Aprilscherz – aber es war noch kein April.“

Rauhut arbeitete einen Aspekt der Malaise heraus, der sonst manchmal zu kurz kommt: „Die Alternative zur Bahn ist oft ein Umweg über andere Verkehrsmittel wie Busse oder Autos“ – aber diese „Ausweichmöglichkeiten sind nicht immer barrierefrei und stellen für Menschen mit Behinderungen oder Mobilitätseinschränkungen eine zusätzliche Hürde dar.“

Der VdK setze sich seit vielen Jahren für „Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr“ ein. Viele Senioren und Menschen, die beeinträchtigt sind, „müssen pünktlich zu ihren Fachärzten und ambulanten Reha-Kliniken, auf diese Termine haben Sie schon sehr lange gewartet, und bei einer Absage der Termine kann es über ein Jahr dauern, bis sie einen neuen bekommen. Da nutzen 49 Euro Ausgleichsgeld wenig“ – eine Anspielung auf die Entschädigungs-Einmalzahlung der DB. „Die Menschen müssen jetzt medizinisch versorgt werden.“ Auch Menschen mit Handicap „haben ein Recht auf Mobilität“. Die Bahn müsse endliche „ihre Verantwortung für diese Gruppen“ ernstnehmen.

"Die DB hat unser tägliches Leben nicht im geringsten im Blick"

Dass die DB mit dem Vorhaben, ab Mai den Schienenverkehr zwischen Waiblingen und Cannstatt lahmzulegen, erst am 10. März rausrückte und bis heute keine Ersatzpläne vorgelegt hat, bezeichnete Rauhut als „riesengroße Katastrophe“ und „Unfähigkeit der Planenden“. Es sei „eine Schande, dass die Verantwortlichen für dieses Projekt unsere Bedürfnisse und Anforderungen völlig außer acht gelassen haben. Die Sperrung ist ein klarer Beleg dafür, dass die Deutsche Bahn AG unser tägliches Leben nicht im geringsten im Blick hat.“ Die Demo sei nur „der erste Schritt“, um der DB klar zu machen, „dass wir uns nicht länger benachteiligen lassen werden“.

Als Demo-Beobachter dachte man sich dabei allerdings: Falls zu den nächsten Schritten eine weitere Demo gehören sollte, müssten deutlich mehr Leute kommen. Ob es helfen würde? Man zweifelt. Denn nicht einmal die schärfsten Kritiker des Schienenkonzerns bezweifeln, dass die Bahn es zumindest in einer Disziplin zu großer Meisterschaft gebracht hat: in der Kunst, Kritik einfach an sich abtropfen zu lassen.