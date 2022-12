Der Hass, der nicht enden will: Reichsbürger-Feindesliste sorgt für Unruhe im Landtag

Eine mögliche Reichsbürger-Feindesliste beschäftigt aktuell den Landtag von Baden-Württemberg. Wer steht darauf? Wie groß ist die Gefahr? Wie geht man damit um? Wir haben dazu recherchiert, Abgeordnete befragt und ausführlich mit einer von ihnen gesprochen, die sich seit Monaten mit Hass und Hetze in der (Kommunal-)Politik beschäftigt: Swantje Sperling (Grüne) aus dem Wahlkreis Waiblingen.

Der Reichsbürger-Soldat: Schießtrainings in Bayern

Eine Razzia, die international für Aufsehen sorgte: Am 7. Dezember stürmten Polizeibeamte zahlreiche Gebäude im In- und Ausland, 25 Menschen wurden verhaftet. Hintergrund: Eine mutmaßliche Gruppe von Reichsbürgern soll sich zu einer terroristischen Vereinigung zusammengeschlossen haben. Ihr Plan laut Ermittlern: ein Sturz des demokratischen Systems. Mit Waffengewalt. Mit „Säuberungen“ auf kommunaler Ebene.

Einer der Festgenommenen ist Marco von H. aus Baden-Württemberg – vorbestrafter Zeitsoldat, ehemaliger Elite-Soldat im Kommando Spezialkräfte (KSK). Er soll laut BNN auf Querdenker-Demos in Pforzheim für die mutmaßliche Terror-Gruppe geworben haben. Laut „Spiegel“ trainierte er mit vier weiteren Verdächtigen auf einem Schießstand in Bayern. Marco von H. ist es, bei dem die Ermittler nach „Spiegel“-Informationen die Liste fanden.

Die Liste: Politiker von CDU und FDP betroffen

Zehn Politiker aus Baden-Württemberg sollen darauf stehen, so das Magazin. Auf der Liste, die von Hand angefertigt worden sein soll, seien außerdem die Wahlkreisbüro-Adressen vermerkt worden. Neben den Politikern stünden auch Mediziner und ein Gerichtsvollzieher darauf. Es handelt sich laut „Spiegel“ um eine mögliche Feindesliste, den Ermittlern zufolge ist der Zweck der Liste noch unklar.

Wie wir am Freitag (16.12.) herausfanden, steht mit Hans-Ulrich Rülke (FDP) ein prominenter Landespolitiker auf dieser Liste. Rülke ist Vorsitzender seiner Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Sein Wahlkreisbüro befindet sich in Pforzheim. Er bestätigte auf Nachfrage, von den Behörden darüber informiert worden zu sein, dass sein Name auf der Liste des Terrorverdächtigen auftauche. Auch ein CDU-Abgeordneter ist nach unseren Recherchen betroffen.

Die Feindeslisten: Rechte Tradition

Nach unserer Information wurden mittlerweile alle betroffenen Abgeordneten von den Behörden in Kenntnis gesetzt. Eine Information, die uns auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Swantje Sperling aus dem Wahlkreis Waiblingen bestätigt. „Es ist übel, wenn man auf diesen Listen steht“, sagt sie. Ihr Name tauche auf dem Dokument nicht auf – „Gott sei Dank“. Doch das Phänomen ist nicht neu.

Feindeslisten haben in der rechten Szene eine lange Tradition. Sie dienen der Einschüchterung, aber auch dem Markieren potenzieller Anschlagsziele. Die Gefahr wird, je nach Beschaffenheit, von Behörden unterschiedlich eingeschätzt. Und nicht immer werden Betroffene darüber informiert, dass ihr Name auf so einer Liste auftaucht.

Die Hetze: Für viele Politiker längst Alltag

Doch auch abseits solcher Listen wurden Politiker in den vergangenen Jahren verstärkt zum Feindbild. Ein Rechtsterrorist erschoss den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019 auf dessen Terrasse. Er war zuvor massiv angefeindet worden. Hass und Hetze gehören mittlerweile zum Alltag von Gemeinderäten und Bürgermeistern, wie die Umfragen des Magazins „Kommunal“ regelmäßig herausstellen. Davon ist auch der Rems-Murr-Kreis betroffen, wie unsere eigenen Recherchen in der Vergangenheit zeigten.

Die Bedrohungslage: Bürgermeister im Rems-Murr-Kreis betroffen

Swantje Sperling suchte deshalb als kommunalpolitische Sprecherin ihrer Fraktion in den letzten Monaten das Gespräch mit Bürgermeistern und Oberbürgermeistern. Sie wollte sich ein Bild machen, sagt sie. „Ein Bürgermeister hat mir erzählt, dass er einen Drohbrief an seine Privatadresse bekommen hat. Und seine Frau hat ihn aufgemacht.“

Nach dem Mord an Walter Lübcke wurde beim Landeskriminalamt eine zentrale Ansprechstelle für Amts- und Mandatsträger eingerichtet. „Als ich dann die Geschichte des Bürgermeisters gehört habe, kam mir die Idee, diese Stelle auszubauen.“ Auch Angehörige von Politikern sollen sich dort künftig beraten lassen können – darauf hätten sich Grüne und CDU geeinigt. „Geplant ist eine psychosoziale Beratungsstelle nach Vorbild der Studierendenwerke, wo Angehörigen schnell geholfen wird“, so Sperling. Das Umfeld bedrohter Politiker habe oft schwerer zu kämpfen als die betroffenen Politiker selbst. „Die haben sich meistens schon ein dickes Fell zugelegt – die Familien nicht.“

Das Feindbild: Grüne im Fokus

Swantje Sperling selbst habe „nie Schlimmeres erlebt“, sagt sie. Dabei ist ihre Partei ein zentrales Feindbild der Querdenker, Reichsbürger und Rechtsextremisten. „Wir stehen für alles, was diese Leute hassen. Und wir stehen offen zu unseren Werten“, so Sperling. Gerade Politikerinnen erleben oft eine sexualisierte Form von Hass und Hetze.

„Manchmal schaue ich mir an, was bei Ricarda in den Facebook-Kommentaren los ist.“ Gemeint ist Ricarda Lang, Parteivorsitzende der Grünen, Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd. „Das ist menschenunwürdig, wie sie beschimpft wird“, sagt Swantje Sperling. „Sie ist so jung und musste schon so viel einstecken.“

Die Hass-Mails: „Möchte nicht in eurer Haut stecken“

Swantje Sperling hat für sich entschieden, offen mit Anfeindungen umzugehen. Im April 2021 veröffentlichte sie eine Mail, die neben ihr noch andere Politiker erhalten hätten. Mitten im Wahlkampf zur Landtagswahl. „Da Sie alle ja gern Bürgernähe hätten, wird Ihnen dieser Wunsch erfüllt“, heißt es darin. „Zukünftig kommen wir zu Ihnen […] nach Hause oder an Ihren Arbeitsplatz […].“ Es wird angedeutet, dass auch die Angehörigen „Besuch“ bekommen würden, und dass es auf Dauer nicht friedlich bleibe. „Ich möchte nicht in eurer Haut stecken.“

Der Verfasser konnte ermittelt werden, sagt Sperling. Er habe im Rems-Murr-Kreis gewohnt. Die Polizei sei zur Einschätzung gekommen, dass er weder in der Lage sei, überhaupt sein Haus zu verlassen, noch dass ihm die bedrohliche Wirkung überhaupt bewusst gewesen sei. Ihre Reaktion damals? Nun, Sorgen habe sie sich nicht gemacht. „Ich habe einen deutschen Schäferhund zu Hause“, sagt Sperling. „Das ist mein Bodyguard.“

Der Landtag: Unruhe im Herzstück der Demokratie

Aus dem baden-württembergischen Landtag haben uns bis Montagmittag (19. 12.) zahlreiche Rückmeldungen auf unsere Anfrage erreicht. Die meisten Abgeordneten gaben an, keine Kenntnis davon zu haben, ob sie auf der möglichen Feindesliste der Reichsbürger-Gruppe stehen. Einige baten um Rückmeldung, sollten wir anderweitige Informationen haben. Manche wollten die Frage und den gesamten Vorgang nicht kommentieren. Es gab aufgewühlte Reaktionen, nüchterne, in zwei, drei Fällen auch ironisch angehauchte Antworten. Politiker, die wissen, dass sie nicht betroffen sind, wollten vereinzelt nicht im Zusammenhang mit der Liste genannt werden. Vorsichtshalber.

Spürbar ist: Eine gewisse Unruhe hat sich im baden-württembergischen Herzstück der Demokratie breitgemacht. Hass und Hetze schwelen derweil weiter. In Telegram-Gruppen fallen Politikernamen, die auf „die Liste“ gehören. Darunter wird unmissverständlich die Tötungsabsicht kommuniziert. Mit Worten. Oder Scharfschützen-Bildern. Die Bedrohungslage ist diffus, aber sie lässt sich nicht leugnen. Sie ist ein ständiger Begleiter für viele politisch engagierte Menschen. „Alle Demokratinnen und Demokraten müssen dagegen kämpfen", sagt Swantje Sperling. Damit sich etwas ändert.