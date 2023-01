Der Jahreswechsel im Rems-Murr-Kreis: 41 Rettungseinsätze, 21 Feuerwehr-Fahrten

Die Silvesternacht sei, heißt es am Neujahrsvormittag aus der Leitstelle des Rettungsdienstes im Rems-Murr-Kreis, „nahezu wie eine normale, eher ruhige Samstagnacht an einem lauen Frühlingstag“ verlaufen. Und das, obwohl nach zwei Jahren Böllerpause wegen Corona in dieser Silvesternacht wieder Feuerwerk in die Luft gehen konnte.

Viele Menschen befürchteten einen Anstieg der Einsatzzahlen für den Rettungsdienst. Durften doch, nach zwei Jahren Pause, die Feuerwerker bei diesem Jahreswechsel wieder ihrem Vergnügen nachgehen. Die Rems-Murr-Kliniken hatten vor allem und explizit darauf hingewiesen, dass von Böller-Restbeständen aus den Vorjahren – womöglich liegen geblieben aus den Jahren vor der Pandemie – eine besonders große Gefahr ausgehe. Denn die gealterte Zündschnur brenne sehr viel schneller ab als erwartet.

41 Einsätze für den Rettungsdienst

Doch es blieb, so teilt der DRK-Kreisverband Rems-Murr mit, in der Silvesternacht recht ruhig. „Selbst die für Silvester üblichen Verletzungen hielten sich mit Blick auf das große Ganze in Grenzen“, ordnet ein Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle ein.

Es gab in der Silvesternacht 41 Rettungsdiensteinsätze für die Besatzungen der Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge. Jeweils einmal half der Rettungsdienst Rems-Murr in Ludwigsburg und Stuttgart aus. Gleichzeitig wurde der lokale Rettungsdienst einmal von Kollegen aus dem Ostalbkreis unterstützt. Zu besonderen Vorkommen sei es nicht gekommen.

Auch die Zahlen zeigen, dass der Jahreswechsel ruhig ablief: In den Jahren mit Böllerverbot gab es 34 (2021) und 35 (2020) Einsätze für den Rettungsdienst. Das sind nur sieben beziehungsweise sechs Einsätze weniger. Die gezählten Einsätze umfassen im Übrigen alle Einsätze, nicht nur jene, die wegen Feuerwerksverletzungen gefahren werden mussten. Dennoch: Das DRK dankt der Bevölkerung ausdrücklich „für ihr umsichtiges Verhalten“.

Feuerwehren mussten 21-mal ausrücken

Eine Vielzahl von Kleinbränden beschäftigte die Feuerwehren des Rems-Murr-Kreises, denn es gab einige Hecken- und Containerbrände. Auch waren zwei brennende Fahrzeuge zu beklagen. Hohe Sachschäden sowie Personenschäden blieben nach Auskunft des Führungs- und Lagezentrums des Polizeipräsidiums Aalen aus. Die Feuerwehren mussten im Zeitraum insgesamt 21-mal ausrücken; ein Einsatz war in Stuttgart-Neugereut. Ähnliche Zahlen gab es in den vergangenen drei Jahren.

Das Team der Integrierten Leitstelle Rems-Murr des DRK-Kreisverbandes Rems-Murr e. V. betont, dass sich viele Anrufer sehr kooperativ verhalten hätten. Bereits während des Notrufgespräches erhalten die Anrufer eine sofortige Hilfestellung; in einer Silvesternacht auch teilweise zum richtigen Umgang mit Betrunkenen.

305 Anrufe in der Rettungsleitstelle

Insgesamt resultierten aus 305 Telefongesprächen acht Krankentransportfahrten, 41 Rettungsdiensteinsätze, 21 Feuerwehreinsätze, 58 sonstige Einsätze (Fehlanrufe, Weiterleitungen an den ärztlichen Notdienst) sowie neun Weiterleitungen an die Polizei. „Eine Anruferin entschuldigte sich bei uns, dass sie sie den Rettungsdienst in solch einer Nacht mit ihrem medizinischen Notfall belästigen musste“, teilt ein Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle mit.

Fazit: Fordernd, aber angenehm

„Unter dem Strich lässt sich sagen, es war eine fordernde, aber angenehme Nacht“, heißt es vom DRK und dem Team der Silvesternachtschicht der Integrierten Leitstelle Rems-Murr.

Ausdrücklich zu erwähnen sind auch all jene Ehrenamtler, die sich in der Silvesternacht bereiterklärt hatten, den Rettungsdienst kurzfristig bei sehr hohem Einsatzaufkommen zu unterstützen. Zehn Bereitschaften hatten sich angemeldet. Glücklicherweise musste die Leitstelle auf diese Reserve nicht zurückgreifen.