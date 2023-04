Desaster für Pendler im Rems-Murr-Kreis: Bahn-Sperrung dauert noch viel länger

Den Pendlern im Rems-Murr-Kreis droht ein absolutes Desaster. Bisher war bekannt, dass die Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt vom 12. Mai bis zum 9. Juni voll gesperrt wird. Als wäre das nicht schon schlimm genug, soll die Vollsperrung nach Informationen unserer Redaktion sogar noch viel länger dauern: nämlich bis zum 29. Juli.

Über zwei Monate fährt kein Zug: Bahnsprecher will "nicht widersprechen"

Die bittere Realität für alle Bahnfahrer: Kein einziger Zug fährt im Zeitraum 12. Mai bis 29. Juli zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt, wie es in einer Mitteilung der CDU-Abgeordneten aus dem Rems-Murr-Kreis Siegfried Lorek, Christian Gehring und Christina Stumpp heißt. Dazu sagte ein Bahnsprecher auf Nachfrage, er wolle dieser Information „nicht widersprechen“.

Bisher war immer nur von einer Vollsperrung für den Zeitraum 12. Mai bis 9. Juni die Rede gewesen. Am Gründonnerstag hat die Bahn nun eine Entschädigung in Höhe von 49 Euro angekündigt für Abonnent/-innen sowie Inhaber/-innen von Jahrestickets des S-Bahn-, des Regionalverkehrs und des VVS.

Worauf aber alle seit 10. März warten, das war der Tag, als die Bahn erstmals eine Vollsperrung angekündigt hatte – ist die Bahn schuldig geblieben: kein Ersatzkonzept für die Zeit nach dem 12. Mai liegt bisher vor. Stattdessen nun die neue Info: die Vollsperrung dauert sogar bis zum Ende der Sommerferien, davon ist auszugehen.

Bahn kündigt Entschädigung für Pendler an

Wie Pendlerinnen und Pendler aus dem Rems-Murr-Kreis vom 12. Mai an bis Ende Juli, das sind elf Wochen, nach Stuttgart kommen sollen, bleibt unklar: „Schnellstmöglich“ werde man ein Fahrplankonzept vorlegen, kündigte die Bahn am Gründonnerstag an.

Bereits vom 21. April an kommt es zu erheblichen Einschränkungen: Im Cannstatter Bahnhof sind dann die Gleise fünf bis acht gesperrt. Die S2 und die S3 fährt dann jeweils nur halbstündlich.

Die am Gründonnerstag von der Bahn angekündigte Entschädigung in Höhe von 49 Euro dürfte nichtmal als Trostpflaster wirken angesichts des sehr langen Sperrzeitraums. Eine Entschädigung sei ja wohl das Mindeste, was die Pendlerschaft erwarten darf, heißt es sinngemäß in verschiedenen Reaktionen auf die jüngste Ankündigung der Bahn.

Sehr viel dringender brauchen Pendlerinnen und Pendler aus dem Rems-Murr-Kreis aber eine Antwort auf die Frage: Wie soll das funktionieren, wenn ab 12. Mai die Strecke Waiblingen-Bad Cannstatt komplett gesperrt ist? Außer einem vagen Hinweis, wonach die Bahn „mit Hochdruck“ an einem Fahrplankonzept für den Zeitraum 9. Juni bis 29. Juli arbeite – steht nichts in der Pressemitteilung vom Donnerstag.

CDU-Abgeordnete befürchten ein "Verkehrskollaps" im Rems-Murr-Kreis

Dass nach wie vor nicht klar ist, wie es ab Mitte Mai weitergeht, „ist für die Menschen, die auf den öffentlichen Nah- und Fernverkehr angewiesen sind, äußerst unzufriedenstellend“, schreibt der Weinstädter Oberbürgermeister Michael Scharmann in seiner Eigenschaft als Sprecher der Oberbürgermeister/-innen im Rems-Murr-Kreis.

Die Rückerstattung für Abonnenten sei „einerseits ein gutes Signal, jedoch kann eine Gutschrift für einen Monat die zu erwartenden Beeinträchtigungen aus unserer Sicht nicht kompensieren.“ Wartungsarbeiten seien nötig, das bestreitet niemand. Die Umsetzung wirke aber „überstürzt und ungeplant“.

Einen „Verkehrskollaps“ befürchten CDU-Abgeordnete aus dem Rems-Murr-Kreis, wie es in der besagten gemeinsamen Mitteilung der CDU-Landtagsabgeordneten aus dem Rems-Murr-Kreis, Siegfried Lorek und Christian Gehring, sowie der Waiblinger CDU-Bundestagsabgeordneten Christina Stumpp heißt.

Die drei Abgeordneten zeigen sich „angesichts ernüchternder Ergebnisse enttäuscht“: „Es kann nicht sein, dass der Engpass an Baufirmen dazu führt, dass es auf dieser für den Rems-Murr-Kreis so wichtigen Strecke zu einer Vollsperrung kommt. Wir hätten erwartet, dass ein deutschlandweit agierendes Unternehmen hier alle Hebel in Bewegung setzt, um die nötigen Baufirmen zu engagieren. So eine ,Operation am offenen Herzen´ der Schieneninfrastruktur muss besser gehandhabt werden.“

Go Ahead bestätigte bereits den Ausfall aller Züge ab dem 12. Mai

Nicht nur die Abgeordneten fragen sich, wie in Ersatzbussen jeden Tag Zigtausende Pendlerinnen und Pendler transportiert werden sollen: So viele Busse kann niemand einsetzen, und sie bleiben eh im Stau stecken, fürchten viele. „Die geplanten Sperrungen kommen zu einem üblen Zeitpunkt“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der drei Abgeordneten weiter: „Die Berufspendlerinnen und Berufspendler unserer starken Wirtschaftsregion Stuttgart sowie zahlreiche Schülerinnen und Schüler sind massiv betroffen.“

Der Backnanger Landtagsabgeordnete Gernot Gruber (SPD) zeigt sich „nervös“, weil die Bahn bisher nicht in der Lage war, eine „Gesamtperspektive“ vom 12. Mai bis zum 29. Juli aufzuzeigen. Go Ahead habe ja bereits einen Ausfall aller Züge ab dem 12/13. Mai angekündigt auf der Remsbahn. Die Murrbahnfahrer kämen zumindest bis zum 5. Juni mit einem blauen Auge davon, schreibt Gruber: Dann sollen die Züge von Go Ahead wieder von Backnang über Marbach und Ludwigsburg nach Stuttgart geleitet werden.

In der Zeit vom 21. bis 24. April folge die Bahn Grubers Vorschlag: Ein Teil der Züge fahre von Gaildorf über Murrhardt, Backnang, Winnenden nach Waiblingen und wieder im Pendelverkehr zurück. „Solch ein Pendelverkehr wäre auch auf der Remsschiene, mindestens bis Schorndorf zum Anschluss an das S-Bahnnetz wichtig“, so Gruber.