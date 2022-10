Deutscher Lokaljournalistenpreis: Michael Blume über Anfeindungen und Angriffe

Bis zuletzt sollte geheim bleiben, wo der Deutsche Lokaljournalistenpreis dieses Jahr verliehen wird – um Übergriffe möglichst zu vermeiden. Preisträger Alexander Roth, stellvertretender Leiter der Online-Redaktion beim Zeitungsverlag Waiblingen, hatte im Zuge seiner Berichterstattung über die Querdenker-Szene übelste Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen aushalten müssen. „Diese bittere Erfahrung verbindet uns“, sagte Dr. Michael Blume am Montagabend bei seiner Festrede in Winnenden. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg konnte des Öfteren schon Veranstaltungen nur unter Polizeischutz zu Ende bringen. Als eine der „heftigsten“ ist ihm eine Veranstaltung zum Thema „Heimat“ im Gedächtnis geblieben, das war in Schwetzingen. Annalena Baerbock und Danyal Bayaz waren eingeladen. Zuvor hatten Störer sich über Facebook verabredet und den Abend fast gesprengt. Dennoch, Blume hat sich seinen Humor bewahrt. Er habe, witzelte er, extra was Helles angezogen, damit der Abend nicht ganz so düster werde.

Blume lässt sich die Angriffe nicht gefallen. Doch um wirklich etwas zu erreichen, braucht es sehr viel Widerstandskraft und Durchhaltevermögen. Erleben musste er beispielsweise, dass ein Verfahren gegen einen Twitterer ohne Anklage eingestellt wurde. Der Betreffende hatte Blume als „falschen Juden“, der „sein Daseinsrecht verwirkt“ habe, bezeichnet. Mittlerweile geht Blume rechtlich gegen Twitter vor, „um die Konzerne zu bewegen, endlich die Menschenwürde ebenso effektiv zu schützen wie das Urheberrecht“. Wegen Elon Musks Versuch, Twitter zu übernehmen, macht sich Blume große Sorgen: „Dass ein einzelner, rechtslibertärer Milliardär mehr als ein Viertel aller Satelliten im Orbit kontrolliert und damit wirtschaftlich wie auch politisch agiert, überschreitet nach meiner Auffassung Grenzen der Vernunft und Gewaltenteilung.“

Tiefe Dankbarkeit gegenüber Demokratien

Blumes Eltern stammen aus der ehemaligen DDR. Sein Vater erlitt wegen des Vorwurfes „versuchter Republikflucht“ Stasi-Haft und -Folter. Gegen Geld konnten die Eltern in den Westen gelangen. Deshalb, sagt Blume, empfände er von klein auf eine tiefe Dankbarkeit gegenüber Demokratien. Selbstverständlich gibt es auch in Demokratien jede Menge zu kritisieren und besser zu machen. „Der Punkt ist aber doch, dass es unser aller Verantwortung ist, genau das zu tun.“

Michael Blume hat schon als Bub eine enge Verbindung zur Zeitung gehabt. Er habe nämlich, sagt er, die „Sonntag Aktuell“ ausgetragen. Längst ist der kleine Zeitungsjob zur großen Überzeugung in Bezug auf die Wichtigkeit der Zeitung, vor allem auch der Lokalzeitung, geworden: Demokratie, sagt Blume, entsteht durch Kommunalpolitik. Und kommunale Medien beförderten diese.

Beim Blättern in der Zeitung finden Bürgerinnen und Bürger „Ausblicke auf die Welt, auf Kultur, Wissenschaft und andere Länder, sagt Blume. „Anstatt in der größten Ich-kann-ja-doch-nichts-ändern-Lüge zu verbleiben, können wir uns so zu einem reflektierten Monismus vorantasten – und beispielsweise erkennen, dass wir alle zu einer Menschheit gehören und auch Frauen im Iran Menschenwürde und Menschenrecht haben, ihr Haar frei zu tragen“. Die gegenteilige Sichtweise: ein feindseliger Dualismus, nach dem die Welt angeblich von bösen, verschwörerischen Mächten beherrscht werde, die wiederum die Regierungen und „Systemparteien“, Banken, Wissenschaften und angebliche „Lügenpresse“ kontrollierten.

Die schlechte Nachricht (keine Sorge, es folgte auch noch eine gute): Es stehen uns allen noch einige sehr harte Jahre bevor, so Blumes Vorhersage. Dualisten, Verschwörungsgläubige und schließlich Antisemiten vernetzen sich digital – und blasen zum Angriff gegen „das System“. „Wenig wehrhaft“ verteidigt der Rechtsstaat aus Blumes Sicht momentan jene, die „unsere Demokratie mit Leben füllen“.

Die gute Nachricht: Aufklärungs-, Erinnerungs- und Bildungsarbeit sind eben nicht wirkungslos. Studie um Studie zeige, dass in Baden-Württemberg und ganz Deutschland zwar die Radikalität der Dualisten ansteige, nicht mehr aber ihre Anzahl. In der Mainzer Langzeitstudie zum Medienvertrauen gaben im Jahr 2008 nur 29 Prozent der in Deutschland befragten Erwachsenen an, der Berichterstattung „der Medien“ zu vertrauen. Im Corona-Jahr 2020 waren es 56 Prozent. Mit Blick auf Regionalmedien gaben sogar 63 Prozent an, diesen zu vertrauen. Blumes Fazit: „Die radikalisierte, dualistische Minderheit mag immer lauter und aggressiver werden; doch sie ist in unserem Land weiter denn je von einer Mehrheit entfernt.“

Zwar werden sich, so Blumes Prognose, „Digitalsekten“ wie Querdenken & QAnon weiter radikalisieren. Und es werden auch weitere lokale und regionale Medien kaputtgespart werden und folglich sterben. „Doch es werden auch neue Medienformate wie regionale Podcasts und Blogs entstehen; die Glaubwürdigkeit Einzelner wird gegenüber den Marken an Gewicht gewinnen.“ Beispielhaft nannte Blume den Podcast „Bewegungsmelder“ mit Peter Schwarz von der Chefredaktion des Zeitungsverlags Waiblingen.

Die nächste große Krise wird sich ums Wasser drehen

Noch seien aller Augen auf die Energiekrise gerichtet. Unterdessen baue sich die Wasserkrise als großes Thema der Kreise und Kommunen auf. „Wir werden also alle gemeinsam – und einige sogar besonders hart – heftige Aufgaben vor uns haben und dabei auch noch von verschwörungsgläubigen Dualisten angegriffen werden“. Dennoch, so Blumes Prognose: Weder die Demokratie noch das Mediensystem werden zusammenbrechen. Sie werden überleben. „Die nächsten Jahre werden hart“, sagte Blume. „Diesmal aber werden wir nicht zusammenbrechen. Diesmal nicht!“