Könnte so eine schreckliche Flutkatastrophe wie in Rheinland-Pfalz und NRW bei uns passieren? Für das Wochenende war Starkregen auch für Teile Baden-Württembergs angekündigt. Hans-Peter Sieg konnte am frühen Sonntagabend zwar für das Remstal Entwarnung geben. „Es hat geblitzt und gedonnert. Die Regengüsse waren am Samstag aber nur punktuell und werden dies am Sonntagabend und nachts auch sein.“ Die zunehmenden Wetter-Extreme jedoch machen dem technischen Betriebsleiter des Wasserverbands