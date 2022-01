Zwölf Frauen, Energie für 24, keine Lust auf trockene Theorie und Planspiele auf dem Notizblock, dafür Sinn fürs Praktische und Spaß am Sprung ins wirtschaftliche Wagnis – am Ende kommt dabei eine Geschäftsgründung mitten in der Corona-Pandemie und ein „Kistle“ nach dem anderen raus. Die „Remstaler Powerfrauen“ legen los.

Ideen und Strategien: zu schade für die reine Theorie

Das ist mal ein heiterer Haufen: Acht Frauen sind's, vier konnten nicht zum Pressetermin – doch die