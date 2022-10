Die verlorenen Tiere aus Mariupol: Flüchtlinge in Schorndorf und ihre Haustiere

Knapp sechs Monate ist es nun her, seit die russische Armee am 24. Februar in die Ukraine einmarschierte. Die Stadt Mariupol wurde von der russischen Invasion besonders hart getroffen. Iryna und Sergej Krutko sind aus Mariupol geflüchtet und wohnen nun in einem Haus in der Künkelinstraße in Schorndorf. „Wir standen zwei Wochen lang unter Beschuss“, erinnert sich Iryna Krutko. „Die russischen Soldaten haben Gewehre auf uns gerichtet und uns gezwungen, das Haus zu verlassen.“ Das Paar wohnte in einem strategisch wichtigen Gebiet in Mariupol neben den Asow-Stahlwerken. Ihr Haus ist nach dem russischen Beschuss fast komplett abgebrannt, auch ihr Auto ist in Flammen aufgegangen.

Unter Beschuss zurück ins Haus, um die Tiere zu retten

Bei der Flucht konnten sie nur das Nötigste mitnehmen und mussten dabei auch drei ihrer Katzen und einen Hund zurücklassen. Ein Geschoss der russischen Armee ist in der Nacht, in der sie geflohen sind, in ihrem Wohnzimmer eingeschlagen. Um ihre Katze Donald zu retten, hat Iryna Krutko ihr Leben riskiert: „Als die russischen Panzer angerollt kamen, bin ich unter Beschuss in mein Haus gelaufen, um meine Katze und meine Kinder zu holen“, erzählt die 50-Jährige. „Die anderen drei Katzen und den Hund konnten wir aber nicht mehr finden.“

Mit ihrer Katze Donald im Rucksack ist die Familie dann mit Hilfe des Freiwilligen-Bataillons „Asow“ erst in die Region Donezk und dann nach Russland geflohen und schließlich in einem Heim für Geflüchtete in Freiburg untergekommen. Dabei sind sie mit einem Bus von Stadt zu Stadt gefahren und mussten meistens in Massenunterkünften übernachten. Der Katze Donald ging es dabei immer schlechter. „In unserer Unterkunft in Meßstädten wurden wir gewaltsam von Donald getrennt, obwohl er einen Epilepsie-Anfall hatte“, erzählt Iryna Krutko. Viele Unterkünfte für Geflüchtete werden von privaten Firmen betreut, daher ist es schwierig, in solchen Fällen die Verantwortlichen auszumachen.

Der kranke Kater starb nach der Ankunft in Deutschland

Wegen einer Niereninsuffizienz ist Donald weiter abgemagert und musste schließlich eingeschläfert werden. „Unsere Kinder haben geweint, als sie gehört haben, dass unser Kater gestorben ist“, erzählt Iryna Krutko traurig. Sie ist wütend, weil in Meßstädten niemand ihrem kranken Kater geholfen hat: „Die Box stand die ganze Zeit auf einem Zementboden, Donald hat sich da vermutlich erkältet.“

Jetzt sucht sie mit dem Messanger-Dienst Telegram nach ihren zurückgelassenen Haustieren, bisher ohne Erfolg. „Es gibt Menschen, die es schlimmer getroffen hat, die Familienmitglieder verloren haben. Für uns war Donald aber auch Teil unserer Familie“, erzählt sie unter Tränen. Dass es für sie und ihre Familie noch viel schlimmer hätte kommen können, ist nur ein schwacher Trost. „Dass wir heute hier sind, grenzt an ein Wunder“, berichtet Iryna Krutko.

Auch Natalja Shevenko ist aus der Ukraine geflohen und in Schorndorf untergekommen. Sie hat in Butscha gewohnt und ist dann durch die Schusslinie erst in die Westukraine und dann über Russland, Estland, Litauen und Polen nach Deutschland geflohen. Auch sie hat ihren Kater Sasha und ihren Hund Delja in einer Tragetasche aus Butscha nach Deutschland gebracht. „Bei unserer Flucht haben wir als Erstes unsere Tiere und unsere Sportsachen eingepackt“, erzählt Natalja Shevenko. Hilfe bekam sie auch von Freunden, bei denen sie übernachten durften. Am 25. Februar wurde Butscha besetzt, am 5. März konnten sie die Stadt verlassen. Danach mussten sie zwei Wochen in der Westukraine ausharren und wurden dann von Freiwilligen über die Grenze nach Polen und dann schließlich nach Freiburg gebracht. „Unsere Katze konnte an der Grenze zu Deutschland nicht gechippt oder geimpft werden“, bedauert Natalja. Sie hatte in einem neunstöckigen Hochhaus in der Ukraine gewohnt, bis zum 4. Stock wurde das Haus komplett zerstört. Nachts war ein Panzer der russischen Armee angekommen und hatte wahllos auf die Häuser der ukrainischen Bewohner geschossen.

Die Katze gerettet, aber den Hund verloren

Oleh Babchuk hat seine Katze Sonja aus der Ukraine nach Schorndorf gebracht. Bei seiner Flucht musste er aber auch seinen Hund Naida zurücklassen, der bei Kriegsbeginn gestorben ist. Sonja geht es heute gut, aber der Verlust seines Hundes trifft den 53-jährigen Ukrainer schwer. „Er ist vor Angst gestorben“, erzählt Babchuk.

Der Kontakt zu den Ukrainern, die ihre Fluchtgeschichten erzählten, kam über Beate Iris Müller aus Winnenden zustande, die sich vor allem über den Verein Tierhilfe Hoffnung für den Tierschutz engagiert. Mit dabei bei dem Gesprächstermin war der Integrationsbeauftragte Stefan Saltikiotis.