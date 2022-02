Wegen eines sturmbedingt auf die Oberleitung gefallenen Baums hatten 30 Fahrgäste auf offener Bahnstrecke zwischen Winnenden und Backnang in einen anderen Zug umzusteigen. In Nellmersbach musste die Feuerwehr ein Reklame-Schild wieder befestigen. Bei Sulzbach krachte ein Baum auf einen fahrenden Lkw. Was sonst noch los war am stürmischen Donnerstag (17.2.) im Rems-Murr-Kreis.

Ohne Verletzte ging der sturmbedingte Unfall am frühen Donnerstagmorgen zwischen Berwinkel und Sulzbach an der