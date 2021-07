Achtung! Vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger sind wieder in Gefahr, Opfer von Betrugsversuchen am Telefon zu werden. Die Polizei teilt mit, dass es auch im Rems-Murr-Kreis derzeit wieder vermehrt zu solchen Anrufen kommt. Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Aalen wurden im vergangenen Monat insgesamt 41 dieser Anrufe bekannt. Einmal waren die Betrüger erfolgreich: Das Opfer, wohnhaft in Winnenden, verlor 100 000 Euro. Insbesondere die Betrugsmaschen „Enkeltrick“, „falsche