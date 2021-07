Herr Halder, wollte man Sie auch mal kaufen? Was sagen Sie zu Joachim Pfeiffer? Wie halten Sie als Ex-Kommunist es in der Katholischen Kirche aus? Finden Sie die Antifa auch manchmal voll daneben? Und sind Ihre Grünen nicht bloß noch ein Kanzlerinwahlverein? Müsste man ihn echt mal fragen - er hört ja jetzt auf, das lockert die Zunge ... Also los: Ein Gespräch mit dem Winnender Willi Halder, 62, der sich aus der aktiven Politik zurückzieht.

Herr Halder, nach dem