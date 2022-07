E-Bikes von Remsdale aus Schorndorf: Produktion wegen massiver Lieferprobleme eingestellt

Till Rydyger hatte schon eine geraume Zeit mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Wie so viele deutsche Fabriken, die von Vorprodukten aus Südostasien und vor allem China abhängig sind: ob Halbleiter in der Automobilindustrie, Zubehör für Solaranlagen und insbesondere Komponenten für Fahrräder. Till Rydygers Kampf um die raren Komponenten für seine edlen E-Bikes war letztlich vergeblich.

„Leider mussten wir aufgrund der schwierigen Saisonen 2020/21 und der massiven Lieferprobleme unserer Vorlieferanten, die sich auch weiterhin fortsetzen, unsere Produktion einstellen“, heißt es seit kurzem auf der Internetseite der Schorndorfer E-Bike-Manufaktur Remsdale.

Remsdale-Räder sind keine gewöhnlichen Pedelecs, wie sie seit Jahren millionenfach über den Ladentisch gehen. Dass es sich bei einem Remsdale überhaupt um ein E-Bike handelt, sieht man nicht auf den ersten Blick. Der Akku ist im schmalen Rahmen verbaut und der Motor sitzt nicht klobig unter dem Rahmen, sondern versteckt sich in der Hinterradnabe. Das war das Konzept, mit dem Till Rydyger im Jahr 2009 seine E-Bike-Manufaktur startete und Remsdale den Ruf der „leichtesten Pedelec-Flotte der Welt“ eingebracht hat.

Rückblick. 2009 hat der Ingenieur Till Rydyger seinen Job bei Daimler an den Nagel gehängt und sich selbstständig gemacht. Seine Leidenschaft, so erzählte er einmal unserer Zeitung, galt seit seiner Jugend Fahrrädern. Zunächst stellte er Downhill-Räder her, dann kam er auf den Dreh mit leichtgewichtigen, hochpreisigen E-Bikes. Das war übrigens einige Jahre, bevor Fahrräder mit elektrischem Rückenwind zu Verkaufsrennern geworden sind und bei den Verkaufszahlen mit konventionellen Fahrrädern gleichauf liegen.

E-Bikes von heute seien nicht zu vergleichen mit denen der Anfangsjahre. „Das Image hat sich gewandelt“, sagte Rydyger einmal. Die anfänglichen elektrisch unterstützten Räder seien sehr schwer gewesen und konnten eigentlich nur mit Unterstützung durch den Motor bewegt werden. E-Räder, die heute gebaut werden, lassen sich auch ohne eingeschalteten Motor vernünftig fahren. Vor allem dann, wenn sie so leicht wie Remsdale-Fahrräder sind - schlappe zwölf Kilogramm wiegen die leichtesten mit Carbonrahmen aus Schorndorf. Das hatte seinen Preis. Aber so ließen sich mit den verhältnismäßig kleinen, im Rahmen versteckten Akkus große Reichweiten erzielen.

Elektroräder wurden einst nicht zu Unrecht als Seniorenräder belächelt. Heute liege E-Mobilität einfach im Trend, erklärt sich Rydyger die Veränderungen im Markt. Ein Beispiel ist die öffentliche Verwaltung. Das Landratsamt Rems-Murr hat kürzlich seine Fahrzeugflotte umgestellt und für Dienstfahrten der Beschäftigten außer E-Autos und Elektrorollern auch E-Bikes angeschafft. Dass bei der Ausschreibung die „Remsdäler“ aus Schorndorf die Nase vorn hatten, freute Landrat und E-Bike-Fan Richard Sigel besonders.

„Dass sich das E-Bike so stark entwickelt, hätte ich nicht gedacht“, räumte Rydyger ein, der selbst ja einer der Pioniere ist und den Trend mit geprägt hat. Er gibt auch zu, dass seine extra-leichten Räder inzwischen aber nicht mehr die Sonderrolle wie einst spielen. Die großen, etablierten Hersteller hätten nachgezogen und inzwischen ebenfalls Leichtgewichte im Sortiment. Ob die jedoch lieferbar sind, steht auf einem ganz anderen Blatt. Denn nicht nur Rydygers E-Bike-Manufaktur, sondern die gesamte Fahrradbranche leidet aktuell unter Lieferschwierigkeiten.

Wer derzeit ein Pedelec sein Eigen nennen will, muss Glück haben, dass ein passendes zufällig auf Lager ist - oder lange Wartezeiten bis ins nächste Jahr hinein in Kauf nehmen.

Lieferschwierigkeiten gibt es laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) insbesondere bei den Antriebskomponenten für E-Bikes, so ZIV-Geschäftsführer Burkhard Stork bei der Eröffnung der Fahrrad-Leitmesse „Eurobike“ in Frankfurt. Es fehlen Batterien, Chips oder Displays. Viele Hersteller versuchten zudem, die Rahmen-Produktion aus China in andere Länder zu verlegen, etwa nach Taiwan, Vietnam oder Kambodscha. Eine Rückverlagerung der Produktion nach Europa scheitere bislang oftmals am Mangel an Arbeitskräften.

Mit Remsdale schließt nun eine kleine E-Bike-Manufaktur in Schorndorf. Rydyger kam in den vergangenen beiden Jahren immer schwerer an die Komponenten für seine Räder heran. Und wenn, dann „nicht zu vernünftigen Preisen“. Oder nur, wenn er sie den Lieferanten containerweise abgenommen hätte. Ganz aufhören wird Till Rydyger nicht. Zunächst zumindest nicht. Das Geschäft wird noch ein, zwei Jahre weitergehen. Gewährleistung, Service und Wartung der exklusiven und nur ab Werk gelieferten Remsdale-Rädern seien so gesichert. Reparatur und Motorservicetermine könnten noch bis Mitte 2022 vereinbart werden, heißt es auf der Internetseite. „Allerdings unter der Prämisse, dass die entsprechenden Ersatzteile lagernd sind.“ Interne Akkus seinen nicht mehr verfügbar. „Gerne erweitern wir ihr Remsdale aber mit einem externen Akku.“

Das Ende seiner E-Bike-Manufaktur ist bitter für Till Rydyger. Aber auch bitter für seine Kunden, die auf dem Sattel eines Remsdales nicht in die Pedale eines gewöhnlichen Fahrrads traten.