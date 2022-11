Effizienz-Check in der Firma: Wie läuft so etwas ab und was bringt das?

Mit Goldmünzen wirft doch auch niemand um sich. Wertvolles wie Wärme oder Strom verschwenden Privatpersonen wie Firmen heute nicht mehr so leichtfertig wie einst – dafür ist alles viel zu teuer geworden.

Durch welche Ritzen Heizwärme entweicht, wo Stromfresser noch immer unerkannt am Werk sind und wie man mit Material sehr viel sparsamer umgehen könnte – das erschließt sich nicht immer auf den ersten Blick. Dennis Seiler und sein Kollege wagen deshalb einen zweiten – und mehr als das.

Was hinter „KEFF+“ steckt, hat Dennis Seiler jüngst bei einem Webinar der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr erläutert, und seine Überschrift klingt vielversprechend: „Mit wenig Zeit viel gewinnen.“ Auf dieses Doppelplus darf hoffen, wer sich einen KEFF+-Moderator ins Haus holt. KEFF steht für „Kompetenzstelle Ressourceneffizienz“, Zielgruppe sind kleine und mittlere Unternehmen, das Geld für KEFF+-Checks kommt vom Land und von einem Europa-Fonds, und IHK-Bezirkskammerpräsident Claus Paal fordert mit Nachdruck mehr Personal an dieser Ecke: „Die Politik muss handeln. KEFF+ muss ausgebaut werden.“

„Wir gehen mit Ihnen durchs Unternehmen“

Dieses Jahr hat das minikleine KEFF-Team der IHK Region Stuttgart keine Termine mehr frei, doch können Unternehmen einen für sie kostenfreien Intensiv-Check schon mal für 2023 buchen: „Wir gehen mit Ihnen durchs Unternehmen“, verspricht Dennis Seiler, und dann geht’s richtig zur Sache: Wie sich Ressourcen effizienter einsetzen lassen, welche Förderprogramme anzapfbar sind und an welchen Stellen man die Dinge optimieren könnte – all das steht später im Bericht, der sozusagen als Initialzündung gedacht ist, denn die eigentliche Arbeit beginnt dann erst: Spröde Dichtungen an Fenstern und Türen gehören ausgetauscht, nur als ganz kleines Beispiel: „Machen Sie den Reißverschluss Ihrer Jacke zu“, so beschreibt Dennis Seiler das Vorgehen im übertragenen Sinne.

Energiesparende LED-Lampen nützen richtig viel. KEFF+-Moderatoren werden vor Ort erkennen, wie man in der Produktion mit weniger Gas auskommen könnte, wo’s hakt und knirscht in den Abläufen, wie die Abfallmenge schrumpfen könnte, wie man dies und das und jenes recyceln sollte und wie man im Anschluss an den ersten Check an weiterführende und geförderte Beratungsprogramme herankommt.

Klimaschutzfragen spielen in Vorstellungsgesprächen eine Rolle

All das spart Unternehmen Geld, das leuchtet unmittelbar ein. Ein weiterer Aspekt gewinnt mehr und mehr an Bedeutung: Die Frage nach dem ökologischen Fußabdruck und nach wirklich ernst gemeintem Klimaschutz im Unternehmen spielt heute in Vorstellungsgesprächen eine Rolle. Kompetente Nachwuchskräfte, dringend gesucht allerorten, werfen intensiver denn je die Sinnfrage in den Raum und setzen ihre Arbeitskraft lieber in einem Unternehmen ein, das nachhaltiges Wirtschaften ernst nimmt. Ein weiterer Baustein auf Dennis Seilers Pluspunktezettel: „Inspiration für neue Geschäftsideen.“ Es wäre nicht das erste Mal, würden Verantwortliche im Zuge des KEFF+-Checks auf Ideen kommen, die zuvor niemand auf der Pfanne hatte.

Förderung vom Bund und vom Land

Was vermutlich auch niemand vollumfänglich auf der Pfanne hat, sind die Förderprogramme in ihrer ganzen Breite. Allein dieser Themenblock nimmt in Dennis Seilers Präsentation komplette drei Seiten ein: Unterm Stichwort „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft“ sind eine Reihe von Programmen gebündelt; die KfW und die L-Bank geben geförderte Darlehen aus, teils mit Tilgungszuschüssen garniert. Das Land Baden-Württemberg oder das Bundeswirtschaftsministerium sind mit verschiedenen Förderprogrammen vertreten, ferner die Bürgschaftsbank BW. Hier blickt ganz sicher kein Laie durch – weshalb im KEFF+-Check Hinweise auf geeignete Förderprogramme direkt integriert sind.

Druckhaus Waiblingen mit KEFF-Label

Eines der Unternehmen, welches den KEFF-Check bereits durchlaufen und ein entsprechendes Label erhalten hat, ist das Druckhaus Waiblingen. Eine Reihe von Maßnahmen, umgesetzt bereits in den Jahren 2017 bis 2020, brachte dem Unternehmen eine Ersparnis von mehr als 1286 Megawattstunden Strom, was einer CO2-Einsparung von knapp 520 Tonnen entspricht. Man hatte ältere Bogendruckmaschinen gegen effizientere Modelle ausgetauscht, Abwärme von Drucklufterzeugern zum Heizen genutzt, ältere Blockheizkraftwerke durch moderne ersetzt und einiges mehr.

Im dritten Klimaschutz-Handlungsprogramm des Rems-Murr-Kreises ist explizit auch auf „niederschwellige Effizienzchecks für Unternehmen“ verwiesen: Auch die Energieagentur Rems-Murr bietet Diverses für kleine und mittlere Unternehmen im Rems-Murr-Kreis an. Eines der im Handlungsprogramm genannten Ziele: „In 100 Unternehmen werden niederschwellige Effizienzchecks durchgeführt und kurzfristig insgesamt 200 Tonnen CO2 und langfristig 1500 Tonnen CO2 eingespart.“

Viertes Handlungsprogramm Klimaschutz momentan in Abstimmung

Das Klimaschutz-Handlungsprogramm des Landkreises richtet die Aufmerksamkeit natürlich nicht nur auf Unternehmen. Der Kreiskonzern selbst, die Bürgerschaft, die Kommunen sind ebenfalls im Visier. Das vierte Handlungsprogramm für 2023 bis 2026 ist in Abstimmung. Der Titel: Miteinander. Handeln. Jetzt.

Diese Überschrift wirkt, wenngleich inhaltlich eindeutig, relativ gemäßigt im Vergleich zu den klaren Worten, die UN-Generalsekretär António Guterres jetzt vor dem Plenum der 27. UN-Klimakonferenz in Ägypten wählte: „Wir sind auf einem Highway in die Klimahölle und haben den Fuß auf dem Gaspedal“, so die viel zitierten Worte Guterres’. Die Menschheit habe die Wahl: zusammenarbeiten oder untergehen. Entweder komme ein tragfähiger „Klimasolidaritätspakt“ zustande – oder ein „kollektiver Selbstmordpakt“.

Infos und Termine gibt’s im KEFF+-Sekretariat bei Eva Elsäßer, Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart, Teleon 07 11 / 2005-1506.