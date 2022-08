Eine tote Person in verqualmter Wohnung in Backnang: Reanimation gescheitert

Nachbarn meldeten den piepsenden Rauchmelder in einer nebenliegenden Wohnung und Rauchgeruch, so dass die Feuerwehr Backnang am Sonntag (21.8.) gegen 14.25 Uhr nach Sachsenweiler zu einem Mehrfamilienhaus ausrückte. In der Mennostraße angekommen, meldete sich in der betreffenden Wohnung niemand auf Klingeln und Rufen, „so dass wir davon ausgingen, dass niemand anwesend sei und standardmäßig die Tür aufbrachen“, sagt Jan Kusche, Sprecher der Backnanger Feuerwehr, der mit beim Einsatz dabei war. „In der Wohnung fanden wir dann jedoch eine leblose Person und angebranntes Essen auf dem angestellten Herd in der Küche.“

Alle Reanimationsversuche, auch die des Notarztes, blieben leider erfolglos. Wie die Person gestorben ist, ob sie vorher „umkippte“ und deshalb das Essen anbrannte, oder der Tod erst durch die Rauchgasvergiftung eintrat, darüber konnte Jan Kusche nichts sagen. „Das ist Sache der Polizei. Wir von der Feuerwehr wissen es schlichtweg nicht.“ Großer Schaden durch den Qualm sei in der Wohnung nicht entstanden. Er wurde abgesaugt und die Wohnung wird ausgelüftet, sagte Jan Kusche.

Das Polizeipräsidium Aalen wollte sich am Sonntagnachmittag zunächst nicht äußern zu dem Todesfall und Notdiensteinsatz in Sachsenweiler.