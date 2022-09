Elektroschrott: Warum gibt es im Rems-Murr-Kreis keine extra Container?

Ein kaputter Toaster, ein alter Knatter-Föhn oder ein komplett verkalkter Wasserkocher mit kaputtem Kabel – soll wertvoll sein? Klar, denn im Elektroschrott stecken allerlei Materialien, die man noch bestens gebrauchen könnte – und auch allerhand Schadstoffe, die fachgerecht entsorgt gehören. Vielleicht würden viel mehr Leute viel mehr alte Elektrogeräte zum Recyceln geben, gäb’s dafür Container wie für’s Altpapier. Im Rems-Murr-Kreis sind solche Behältnisse aus gutem Grund nicht im Einsatz.

Seit 1. Juli müssen sogar Lebensmittelhändler unter bestimmten Voraussetzungen alte Elektrogeräte zurücknehmen, doch scheint sich das noch nicht so richtig herumgesprochen zu haben. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat eigenen Angaben zufolge die 13 größten Supermärkte, Discounter und Drogerien kurz vorm Stichtag befragt. Niemand konnte ein aus Sicht der DUH „ausreichend verbraucherfreundliches Kommunikations- und Rücknahmekonzept“ vorlegen. Bei Testbesuchen verweigerten einige Geschäfte die Rücknahme sogar.

Händler sind zur Rücknahme gesetzlich verpflichtet

Wer als Verbraucher/-in aufs Rückgaberecht pochen will, sollte diese Regeln kennen: Lebensmitteleinzelhändler mit mindestens 800 Quadratmetern Gesamtverkaufsfläche, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, sind gesetzlich verpflichtet, Elektrogeräte zurückzunehmen. Für Großhandels- und Fachgeschäfte mit mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche gilt das schon seit ein paar Jahren. Kleine Altgeräte müssen die Händler auch dann zurücknehmen, wenn ein Kunde kein neues Gerät kauft. Als „klein“ gilt ein Elektrogerät dann, wenn keine Kante länger als 25 Zentimeter ist. Kauft ein Kunde ein größeres Neugerät, etwa eine Mikrowelle oder einen Kühlschrank, muss der Händler ein Altgerät mit ähnlicher Funktion kostenlos zurücknehmen. Diese Pflichten gelten auch für Online-Händler.

Die Mühe dürften die meisten Konsumenten scheuen, und der Einzelhandel wird sicherlich die Kundschaft nicht auffälliger als unbedingt nötig auf die Rücknahmepflicht aufmerksam machen. Nicht ohne Grund warb bis vor kurzem eine groß angelegte Kampagne dafür, sich von Altgeräten zu trennen und sie fachgerecht zu entsorgen: Deutschland ist weit davon entfernt, die EU-Sammelquote von 65 Prozent zu erreichen.

Nur ein ganz kleiner Teil wird aufbereitet

Die Deutsche Umwelthilfe fürchtet, ein Großteil des Elektroschrotts wird noch immer illegal entsorgt oder ins Ausland verfrachtet. Nur ein minikleiner Teil der Altgeräte werde überhaupt aufbereitet, und die Hersteller selbst sorgen gern dafür, dass Kundinnen und Kunden lieber ein Neugerät kaufen, als das alte zu reparieren: Verschleißteile lassen sich gar nicht ausbauen und Ersatzteile sind unverhältnismäßig teuer, sofern man überhaupt an welche herankommt. Die Folge: Die Elektroschrott-Mengen wachsen und wachsen und wachsen.

Viel zu viele Bürger/-innen lassen alte Laptops, Waffeleisen und Bildschirme im Keller vergammeln, statt die Öffnungszeiten der Recyclinghöfe zu checken: Dort kann jede(r) diese Dinge kostenfrei abgeben. Man muss sich nur aufraffen und es tun.

Die Aufrafferei könnte einen Schub erfahren, sofern man den schadhaften Mixer zu jeder Tages- und Nachtzeit in einen extra Elektrogeräte-Container werfen könnte. In manchen Ländern gibt's so was.

Im Rems-Murr-Kreis nicht. Jetzt nicht und auch nicht in absehbarer Zukunft. Warum das so ist, erklärt Sprecherin Stefanie Baudy von der Abfallwirtschaft Rems-Murr: „An den Depotcontainerstandorten fehlt in der Regel der Platz für weitere Container, außerdem besteht die Gefahr, dass über die Container auch Rest- oder Sperrmüll entsorgt wird. Generell besteht im gesamten Rems-Murr-Kreis das Problem, dass die Containerstandorte von manchen als 'Wertstoffhof' missbraucht werden und dort alle Arten von Abfall abgelagert werden.“

Defekte Batterien oder Akkus: Brandgefahr

Ein weiterer, noch gewichtigerer Grund spricht gegen Container für Elektroaltgeräte: Sie können Lithiumionen-Akkus oder -Batterien enthalten, „von denen eine Brandgefahr ausgehen kann, gerade wenn diese defekt sind“. Lithiumionen-Akkus oder -Batterien müssen deshalb vor der Entsorgung entnommen werden, erklärt Stefanie Baudy. Sofern das nicht möglich ist, gelten strengere, gefahrgutrechtliche Regeln schon allein für den Transport dieser Geräte, sprich: Eine unbeaufsichtigte Abgabe von Elektroaltgeräten birgt zu viele Tücken.

Andernorts sieht man das anders: Einer Mitteilung des Entsorgungsunternehmens Alba zufolge hat das Unternehmen in Braunschweig 47 Container für Elektrokleingeräte im Einsatz. Die Fehlwurfquote: 2,22 Prozent. Das Besondere an den E-Schrott-Containern laut Alba: Braunschweig zählte zu den ersten Kommunen, die Mitte 2015 Spezialbehälter aufgestellt hatten, um die Fallhöhe der E-Geräte zu reduzieren – was mit der erwähnten Brandgefahr zu tun hat: „Beim Ausschütten der alten, herkömmlichen Wertstoffcontainer bestand die Gefahr, dass Akkus und Batterien beschädigt werden und sich entzünden.“ Mittlerweile hätten sich weitere Städte, etwa Hamburg und Aschaffenburg, für eine Depotcontainer-Elektrokleingeräte-Sammlung entschieden.

13 Wertstoffhöfe und vier Entsorgungszentren

Unterdessen hält man extra Container bei der Abfallwirtschaft Rems-Murr auch deshalb nicht für sinnvoll, weil es im Rems-Murr-Kreis flächendeckend genügend Entsorgungsmöglichkeiten gebe. Stefanie Baudy verweist auf 13 Wertstoffhöfe und vier Entsorgungszentren. Überall dort können Bürgerinnen und Bürger ihre Elektroaltgeräte kostenfrei abgeben. Größere Elektroaltgeräte werden auf Antrag gebührenfrei abgeholt, so die Sprecherin weiter, und die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe sollen nach und nach bis in die Abendstunden hinein ausgedehnt werden. Der Wertstoffhof in der Düsseldorfer Straße 10 in Waiblingen ist der erste mit verlängerten Öffnungszeiten: Dort kann man dienstags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr Altes entsorgen.

Das alles reicht nicht, moniert – nicht ganz uneigennützig – das Unternehmen Alba: „Deutschland ist von einem effektiven System noch weit entfernt.“