Endlich Urlaub! Die große Reportage zum Ferien-Start am Flughafen Stuttgart

Ein Sonnenbrand ist eigentlich etwas, das man sich am ersten Urlaubstag holt. So will es das Gesetz. Am Donnerstag (28.07.) konnte man ihn sich aber schon auf dem Weg dorthin einfangen. Sofern man im Rems-Murr-Kreis wohnte, und auf die S-Bahn angewiesen war. Dann hieß es nämlich: Warten, warten, braten. Der Morgen war Chaos, die Mitfahrenden schienen schon fast dran gewöhnt.

Als sich dann endlich eine S2 erbarmte und durch den Tunnel der Stammstrecke in Richtung Flughafen kroch, fuhren mehr Koffer als Menschen mit. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Sommerferien in Baden-Württemberg endlich begonnen haben.

„Hier ist ja gar nix los“ – „Das kommt noch“

Am Flughafen Stuttgart bot sich gegen 10.30 Uhr ein unerwartetes Bild. Kleine, verstreute Grüppchen statt großer Massen im Gebäude. „Hier ist ja gar nix los“, sagte eine Mitarbeiterin des Flughafen-Supermarkts zu ihrer Kollegin. „Das kommt noch“, antwortete diese. Und an der Kasse hörte man eine weitere Mitarbeiterin aufstöhnen: „Schon wieder ein Fünfziger“.

Kiss & Fly: Ticket nicht vergessen – „Wichtigste!“

Verstecken sich alle draußen vor der Tür? Ein Blick in die „Kiss & Fly“-Zone, die einen extralangen Abschied verspricht, wenn man seine Lieben dort mit dem Auto hinbringt. Viele Küsse waren dort am Vormittag aber nicht zu beobachten. Zuneigung schon. Fürsorglich fragte ein Mann einen anderen: „Hast du dein Ticket? Wichtigste!“

Zurück kam ein achselzuckendes „Ich glaub‘ schon“, gepaart mit einer Mimik, die zu sagen schien: Den Koffer mach ich jetzt aber garantiert nicht mehr auf. Der Fragesteller reagierte pragmatisch: „Jetzt ist es sowieso zu spät.“

Lange Schlangen: Lieblingsreiseziel Istanbul

Gegen 11 Uhr waren an Terminal 3 dann doch beachtenswerte Schlangen von Menschen auszumachen, die sich Richtung Check-in-Schalter schoben. Das ein oder andere Gesicht zeugte von Ungeduld. Das kann dauern. Terminal 2 dagegen? Tote Hose! Unangefochtener Spitzenreiter waren die Schalter von „Turkish Airlines“ an Terminal 1. Hier hatten sich zahlreiche Menschen eingefunden, die am Mittag nach Istanbul fliegen wollten. Sie standen bis vor die Tür.

An den Sicherheitskontrollen machte sich dieser Andrang mäßig bemerkbar. Selten standen so viele Menschen gleichzeitig an, dass sie nicht mehr zwischen die dafür vorgesehenen blauen Bänder passten. Die längste Wartezeit, die auf der Anzeigetafel blinkte, waren neun Minuten an Terminal 3. Wer wollte, konnte auf die anderen Terminals ausweichen.

Spielzeugladen am Flughafen: Was nehmen Leute mit in den Urlaub?

Zwischenstopp am Spielzeuggeschäft. Von der Verkäuferin wollen wir wissen: Was nehmen die Leute hier am liebsten mit in den Sommerurlaub? Sie zeigt auf eine Reihe kleiner, handlicher Spiele. „Was halt ins Gepäck passt“. Hätten wir uns auch denken können.

Und was ist mit den 1000-Teile-Puzzlen, die oben auf dem Regal thronen? „Ich habe tatsächlich einen Kunden, der kauft jedes Mal 10 Puzzle, wenn er von Stuttgart aus in den Urlaub fliegt“, sagt sie. In den Koffer muss er die aber nicht quetschen. „Die schicken wir ihm dann nach Hause“.

Naherholungsgebiet Besucher-Terrasse

Wer nicht gerade in einer Check-In-Schlange stand oder shoppen wollte, hatte an diesem Donnerstag viel Raum, sich anderweitig zu beschäftigen. Vielerorts herrschte gähnende Leere. Besonders die Besucher-Terrasse lud zum Verweilen ein. Während Flugzeuge kamen und gingen, fläzten sich Menschen in Sylt-Strandkörbe oder schliefen gleich darin ein. Ob sie vom Urlaub träumten? Wir blieben nicht lange genug, um sie fragen zu können.

Auch für Familien schien es der perfekte Ort, die Wartezeit auf den Flug zu überbrücken. Eine Frau aus Filderstadt erzählte uns, nachdem sie ihren Sohn über mehrere Runden in einem Mini-Flugzeug im Kreis geschoben hatte, von ihrer geplanten Kreta-Familienreise. „Wir hatten Angst, dass es heute etwas dauern könnte“, sagte sie mit Blick auf die Wartezeiten am Flughafen. Eine Angst, die sich nicht bestätigt habe. Dafür bleibt mehr Zeit zum Spielen.

Alles halb so wild: „Wir sind viel zu früh hier“

Ein Paar aus der Pfalz war bereits am frühen Morgen angereist. „Man soll ja drei Stunden vorher da sein, man hörte ja Kritisches“, sagen die beiden, während ihr Kind in einem der Mini-Flugzeuge durch die Gegend saust. Sein Reiseziel kennen die Eltern natürlich: Rhodos. Bis zum tatsächlichen Abflug ist es aber noch etwas hin.

„Wir sind viel zu früh hier, weil das alles so reibungslos lief“, sagte eine Frau aus Ludwigsburg, die mit ihrer Familie ebenfalls auf dem Weg zur griechischen Insel war. Statt der befürchteten Wartezeiten und Ausfälle hatte ihre Familie sich einen Tag lang mit dem Online-Check-in herumgeschlagen – und schließlich aufgegeben. „Hier vor Ort hat das dann problemlos funktioniert. Wir sind positiv überrascht“.

Last-Minute-Reisen: „Den kann ich ja nur auslachen“

Von den Tücken der Digitalisierung kann auch Salih Ibak ein Lied singen. Er betreibt an Terminal 3 die „SD-Reisewelt“. „Hier kommen immer wieder Leute an, die haben über irgendwelche Billig-Anbieter eine Last-Minute-Reise gebucht.“ In vielen Fällen fehlten dann wichtige Dokumente. „Denen verkaufe ich dann oft noch mal eine neue Reise“, so Ibak.

Aber was muss man denn beachten? Am selben Tag eine Reise zu buchen und losfliegen zu wollen, sei utopisch. „Wir können das hier buchen, keine Frage, aber wenn Sie mit den Papieren runter zum Check-in gehen, dann bricht die Panik aus.“ Passagierlisten würden häufig Stunden vor Schalter-Öffnung gedruckt – und das sei nur eines der möglichen Probleme.

Ibak rät: Beim Preis sollte man nicht allzu geizig, beim Reiseziel nicht zu wählerisch sein. „Wenn jemand kommt und sagt er will last minute auf die Malediven – den kann ich ja nur auslachen.“ Hier seien Flüge nicht das Problem, sondern die ausgebuchten Hotels. Deshalb empfehle der Reise-Fachmann seinen Kunden immer, den Sommerurlaub im Winter zu buchen. „Die sind mir dann hinterher wahnsinnig dankbar.“

Chaos blieb aus: Freitag und Sonntag wird es voller

Von Problemen oder gar Chaos war zu Ferienbeginn wenig zu spüren. Es sei aber „lebhafter“ als sonst an Wochentagen, so eine Sprecherin. Die Flughafen-Pressestellte geht davon aus, dass es am Freitag und am Sonntag noch mal deutlich voller wird. Spätestens zwei Stunden vor Abflug solle man sich an diesen Tagen beim Check-in einfinden. Die Bundespolizei rät für die Sicherheitskontrolle anderthalb Stunden Vorlauf.

Reiserückkehrer: Braun gebrannt am Straßenrand

Vor dem Flughafengebäude treffen wir ein besonders entspannt wirkendes Paar mit großen Koffern. Sie wohnen in Aichtal, kommen aber gerade von der spanischen Insel Menorca. „Das war unsere erste Flugreise seit Corona“, erzählt die Frau. „Erst ging es eine ganze Weile nicht, dann waren wir unsicher.“ Den Urlaub hätten die beiden kurzfristig gebucht, natürlich mit den Schulferien im Blick. Braun gebrannt und gut erholt an der Straße stehen, während andere ihre Koffer Richtung Eingang wuchten, das hat schon was.

Wir rücken ab, in Gedanken beim nächsten Urlaub. Der Flughafen Stuttgart hat den ersten Sommerferientag nach zwei Jahren Corona-Flaute gut überstanden.