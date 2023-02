Erdbeben in der Türkei und Syrien: Wie sich Stihl, Kärcher und DRK einbringen

Der DRK-Kreisverband stünde in den Startlöchern und würde den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien helfen, wenn er beispielsweise über die Schwestergesellschaft des Roten Halbmonds via den DRK-Bundesverband angefragt würde. Bei Kärcher und Stihl ist man erschüttert ob des menschlichen Leids wegen der Naturkatastrophe und steht von Winnenden und Waiblingen aus in Kontakt mit Beschäftigten und Geschäftspartnern in Anatolien.

Kärcher und Stihl zu den schrecklichen Nachrichten

„Mit Entsetzen verfolgen wir die schrecklichen Nachrichten, die wir aus der Türkei und Syrien erhalten“, sagt Kärcher-Pressesprecherin Anouk von Hochmeister. „Unsere 101 türkischen Kolleginnen und Kollegen sind glücklicherweise in Sicherheit, der Stammsitz unserer dortigen Gesellschaft ist in Istanbul. Wir stehen im ständigen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die momentan die dringendsten Bedarfe eruieren, um Hilfsmaßnahmen auf den Weg zu bringen.“

Auch bei Stihl ist man „bestürzt über das schreckliche Erdbeben in der Türkei und in Syrien“, sagt Unternehmenssprecherin Sabrina Haufler. „Wir sind zutiefst betroffen und sprechen den Opfern dieser Naturkatastrophe und allen, die liebe Menschen verloren haben oder noch vermissen, und jenen, deren Hab und Gut zerstört wurde, unser Mitgefühl aus.“

Stihl sei in der Türkei durch einen Importeur vertreten. „Nach unserem Kenntnisstand sind alle Mitarbeitenden dieses Importeurs wohlauf. Gemeinsam mit unserem Importeur unterstützen wir den lokalen Katastrophenschutz mit notwendigen Geräten wie Trennschleifer.“

Das DRK Rems-Murr ist bereit

Der DRK-Kreisverband steht in engem Austausch mit dem Landesverband, der wiederum informiert wird vom Bundesverband in Berlin, sagt Pressesprecher Christian Siekmann. „Und der Bundesverband steht in ständigem Austausch mit der Partnerorganisation in der Türkei. Ein konkretes Hilfeersuchen hat das DRK noch nicht bekommen. Aber natürlich beobachtet auch unsere Kreisbereitschaftsleitung, wie sich die Lage entwickelt, um bei Bedarf sofort helfen zu können.“

Das DRK habe in der Türkei eine starke Schwestergesellschaft, den Roten Halbmond, so Siekmann. „Helferinnen und Helfer des Türkischen Roten Halbmondes und des Syrischen Arabischen Roten Halbmondes waren bereits unmittelbar nach dem ersten Beben im Einsatz, um die betroffenen Menschen zu versorgen. Expertenteams des Katastrophenschutzes des Türkischen Roten Halbmondes stellen im Erdbebengebiet Blutkonserven und essenzielle Hilfsgüter bereit. Sie bereiten den Menschen vor Ort warme Mahlzeiten zu und leisten psychosoziale Unterstützung. Die Einsatzteams des Syrischen Arabischen Roten Halbmondes unterstützen Rettungs- und Bergungsarbeiten und leisten Erste Hilfe vor Ort.“

Wer über das DRK für die Erdbebenopfer spenden möchte, kann dies hier tun: