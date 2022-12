Ermittlungen gegen Querdenker Stefan Schmidt: Hat er Steinmeier verunglimpft?

Die Polizeidirektion Chemnitz hat Ermittlungen gegen den bekannten Querdenker Stefan Schmidt aufgenommen. Dem ehemaligen Alfdorfer Gastwirt wird vorgeworfen, den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bei dessen Besuch im sächsischen Freiberg verunglimpft zu haben. Was war vorgefallen?

Unangenehmer Empfang: Steinmeier-Besuch in Freiberg

Der Bundespräsident hatte am Mittwoch (07.12.) Freiberg besucht. Wie die taz berichtete, wollte er im Rahmen des von ihm erdachten Formats „Kaffeetafel kontrovers“ mit Menschen ins Gespräch kommen – darunter Befürworter und Organisatoren der sogenannten Montagsdemos. Treffpunkt sei ein Café in der Freiberger Altstadt gewesen.

Die rechtsextremen „Freien Sachsen“, treibende Kraft hinter den Protesten im Freistaat, veröffentlichten am Donnerstag (08.12.) ein Video auf ihrem Telegram-Kanal. In der ersten Hälfte des Videos sieht man Steinmeier beim Betreten des Cafés in Freiberg. Vor dem Café stehen Menschen, die offenbar gegen den Besuch protestieren – darunter auch Stefan Schmidt. Schmidt ruft dem Bundespräsidenten über Megafon zu: „Herr Steinmeier, Sie sind eine Schande für das Amt“ und nennt ihn „Kriegstreiber“, „Spalter“ und „Hetzer“.

Freie Sachsen: „Bekanntes Gesicht des sächsischen Bürgerprotests“

In der zweiten Hälfte des Videos ist Schmidt selbst zu sehen. Er spricht frontal in die Kamera, es ist dunkel. Das Video wurde offenbar am Abend nach dem Steinmeier-Besuch aufgezeichnet. Schmidt sagt, er habe sich wegen seiner Rufe „für eindreiviertel Stunden“ in einer polizeilichen Maßnahme befunden.

Die "Freien Sachsen" schrieben unter dem Video gar von einer Festnahme. Schmidt sei „ein bekanntes Gesicht des sächsischen Bürgerprotestes“. Tatsächlich ist Stefan Schmidt immer wieder in Sachsen anzutreffen.

„Auswandern light“: Vom eigenen Gasthaus zu Demos mit Rechtsextremisten

Schmidt, der das Wirtshaus am Leinecksee bei Alfdorf betrieben hatte, radikalisierte sich während der Corona-Pandemie zunehmend. Er entwickelte sich vom angesehen Gastwirt zu einer der führenden Figuren im regionalen Querdenker-Protest. Bekannt wurde er unter anderem für seine „Dauer-Demo“ in Schwäbisch Gmünd. Schmidt fiel immer wieder auch durch seine radikale Rhetorik auf – vor allem gegenüber Politikern.

Im Herbst 2021 kündigte er an, nach Sachsen in den „Widerstand“ gehen zu wollen. Schmidt war daraufhin mehrfach bei Protesten der rechtsextremen „Freien Sachsen“ zu sehen. Zwischenzeitlich führten die Rechtsextremisten ihn Anfang 2022 sogar als einen potenziellen Bürgermeisterkandidaten für die Gemeinde Johanngeorgenstadt im Erzgebirge. Zu einer Kandidatur kam es nie.

Polizei nimmt Stellung: Maßnahme, nicht Festnahme

Eine Festnahme, wie es die „Freien Sachsen“ behaupten, gab es am Mittwoch (07.12.) nicht. Das teilte der stellvertretende Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage mit. „Richtig ist, dass er sich in einer polizeilichen Maßnahme befunden hat, im Rahmen derer seine Identität festgestellt wurde, Beweismittel gesichert wurden, eine erkennungsdienstliche Behandlung geprüft wurde und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft geführt wurde.“ Die Polizei bestätigt damit Schmidts eigene Darstellung, ohne dabei seinen Namen zu nennen.

„Das Eingreifen war nötig, da die Äußerungen der Tatbestand des § 90 StGB - Verunglimpfung des Bundespräsidenten - erfüllten.“ Die Polizei ermittle nun wegen des entsprechenden Verdachts, so der Sprecher weiter.

Verunglimpfung: Was droht Schmidt im schlimmsten Fall?

Während die Ermittlungen laufen, nutzen die "Freien Sachsen" den Vorfall wenig überraschend für ihre eigenen Zwecke. Auf Telegram stilisieren sie Schmidt zum Widerstandskämpfer hoch. Dass Ermittlungen gegen ihn laufen, ist für die Rechtsextremisten ein weiterer Beleg für die von ihnen vielbeschworene "Zensur".

Auch im Telegram-Kanal der Gmünder Demo, der unter anderem von Schmidt selbst geleitet wird, findet sich der Beitrag der "Freien Sachsen". Sollte der Verdacht sich allerdings erhärten, drohen Schmidt ernsthafte Konsequenzen: Die Verunglimpfung des Bundespräsidenten wird mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Es gilt die Unschuldsvermutung.