Ermittlungen wegen Polizei-Chats: Polizeipräsidium Aalen gibt erstmals Auskunft

Seit mehreren Monaten wird in Baden-Württemberg gegen Polizeibeamte ermittelt. Es geht um schwerwiegende Vorwürfe im Zusammenhang mit Chatgruppen, in denen Hitler-Bilder und Hakenkreuze geteilt worden sein sollen. Neben rechtsextremer Symbolik spielt auch Kinderpornografie eine Rolle. Das Polizeipräsidium in Aalen, zuständig für den Rems-Murr-Kreis, ist ebenfalls von den Ermittlungen betroffen – und hat sich nun auf Nachfrage erstmals umfassender dazu geäußert.

Strafrechtliche Ermittlungen: Das sind die Vorwürfe

Um die Antwort des Polizeipräsidiums einordnen zu können, muss man zuerst wissen, wie weit die Ermittlungen reichen. Laut Staatsanwaltschaft Ulm wird aktuell gegen 15 Polizistinnen und Polizisten strafrechtlich ermittelt, gegen manche wegen mehrerer Vergehen gleichzeitig. Gegen acht Beschuldigte wird wegen des Vorwurfs des Besitzes bzw. der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte ermittelt, gegen sechs wegen Volksverhetzung, gegen zwei wegen Gewaltdarstellung und gegen einen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Dem Ulmer Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger zufolge sind die Polizistinnen und Polizisten, gegen die strafrechtlich ermittelt wird, bei den Präsidien in Aalen, Ulm, Reutlingen, Pforzheim und dem Polizeipräsidium Einsatz beschäftigt. Unklar ist, wie sich die Beamten auf diese Präsidien verteilen – hier mauert die Staatsanwaltschaft.

Chat-Teilnehmer in Uniform: Wo die Staatsanwaltschaft mauert

Zu den strafrechtlichen Ermittlungen kommen noch Disziplinarverfahren und deren mögliche Vorstufe, die sogenannten Verwaltungsermittlungen im Vorfeld. Denn: Stand Dezember 2022 wurden rund 70 Beamte aus insgesamt zehn Polizeipräsidien in Baden-Württemberg als Teilnehmer von Chats identifiziert, die strafrechtlich relevante Inhalte enthalten sollen. Ob diese Zahl noch aktuell ist? Hätten wir gerne gewusst, doch auch hier mauerte die Staatsanwaltschaft Ulm.

Dass das Präsidium in Aalen betroffen ist, hatten wir bereits im Dezember berichtet. Nach unserem damaligen Kenntnisstand soll ein Beamter zu den Beschuldigten gehören. Der Vorwurf lautete unseren Informationen zufolge damals noch: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das Präsidium äußerte sich damals nicht dazu. Nun haben wir erstmals eine ausführlichere Stellungnahme bekommen.

Polizeipräsidium Aalen: Zwölf Polizisten von Ermittlungen betroffen

„Von dem hier in Rede stehenden Verfahren im Zusammenhang mit Chatgruppen sind beim Polizeipräsidium Aalen derzeit zwölf Vollzugsbeamtinnen und -beamte betroffen“, heißt es in der Stellungnahme. „Gegen alle betroffenen Beamtinnen und Beamte, die im Zusammenhang auffällig wurden, wurden und werden umgehend Verwaltungsermittlungen durchgeführt bzw. Disziplinarverfahren eingeleitet.“

Die einzelnen Sachverhalte und Vorwürfe seien „differenziert zu betrachten“ und würden geprüft, heißt es weiter. Zu Inhalten und Ergebnissen der strafrechtlichen Ermittlungen könne das Polizeipräsidium keine Auskunft geben. Hier seien die Staatsanwaltschaften und das LKA zuständig.

Problem-Dimension wird deutlicher: Aber was wissen wir jetzt wirklich?

Die Antwort lässt die Dimension erahnen – aber viele Fragen bleiben offen. Weiterhin ist unklar, gegen wie viele Polizisten des Präsidiums in Aalen strafrechtlich ermittelt wird. Es ist mindestens einer, das wissen wir von der Staatsanwaltschaft Ulm. Unklar bleibt auch, in welcher Form sich die genannten zwölf Beamten an den Chats beteiligt haben sollen. Oder auch nicht. Der Hinweis auf die differenzierte Betrachtungsweise lässt erahnen, dass es hier Unterschiede geben könnte.

Bei all den Unklarheiten ist aber auch zu erwähnen: Das Polizeipräsidium Aalen hat so umfassend Auskunft über die eigene Betroffenheit im Fall dieser Chatgruppen gegeben, wie bislang wohl kein anderes in Baden-Württemberg.

Polizeipräsident Möller: „Jeder einzelne Fall ist einer zu viel“

„Jeder einzelne Fall ist einer zu viel“, sagt Polizeipräsident Reiner Möller. „Das Fehlverhalten von wenigen darf aber die Polizei und alle Beschäftigten nicht zu Unrecht und pauschal in ein falsches Licht rücken und diskreditieren.“ Man dulde kein extremistisches, rassistisches oder diskriminierendes Verhalten im Präsidium und verfolge diesbezüglich eine „Null-Toleranz-Strategie.“

„Werden entsprechende Erkenntnisse bekannt, werden wie in den Fällen von Chatgruppen umgehend straf- und dienstrechtliche Maßnahmen konsequent geprüft“, so Möller weiter. Man greife das Thema regelmäßig auf und nehme aktuelle Fälle zum Anlass, die internen Maßnahmen im Kampf gegen Extremismus, Rassismus und Diskriminierung kritisch zu hinterfragen.