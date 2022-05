"Ermutiger" Johannes Warth kommt nach Waiblingen: Wohlgefühl droht

Mit Johannes Warth reden ist wie in Wohlgefühl schwelgen. Der Mann bezeichnet sich als „sehr beschenkten Menschen“. Im Gespräch mit ihm fühlt man sich ebenfalls reich beschenkt.

Das liegt an seinen Themen und an seiner Ausrichtung am Guten.

„Ich kann alles angehen“, steht auf Warths Homepage. Man beachte den Unterschied zur Behauptung diverser Trainer/-innen, jede(r) könne alles schaffen, sofern sie/er nur wolle.

Johannes Warth tritt bald eine Reise nach Waiblingen an, einen ihm wohlvertrauten Ort, wie er sagt: Er war schon mal hier, erzählt er, doch so richtig viel heißt das nicht, denn er war auch schon woanders. In seiner Referenzen-Liste stehen 100 Namen. Allein zu den Buchstaben A und B. Warth hat die Liste alphabetisch sortiert.

Am Mittwoch, 18. Mai, eröffnet Johannes Warth, von Haus aus Schauspieler und „Ermutiger“, die Reihe „ZVW Wissen“. Sein Thema: Achtsamkeit – oder was erfolgt daraus?

„Besitze, als besäßest du nicht“

Das ist ein Wortspiel. Was Achtsamkeit mit Erfolg zu tun hat, darum geht’s. Wer bereit ist, alle seine Vorbehalte um das zu Unrecht hin und wieder als Modeerscheinung verunglimpfte Streben nach Achtsamkeit beseitezulassen – wird profitieren.

Wahrscheinlich denkt Johannes Warth jetzt, wenn er das liest, das passt nicht, das Wort: „profitieren“. Das klingt nach Profit, also Geld, also Reichtum, also Orientierung am Materiellen. Sein Vater habe immer gesagt, erzählt Warth, „besitze, als besäßest du nicht“.

Es geht schlicht um Aufmerksamkeit

Das kann nicht gelingen, sofern man mit der 500-PS-Karre oder der Rolex ganz andere Bedürfnisse zu stillen hofft, als von A nach B zu gelangen oder Details zur Uhrzeit zu recherchieren. Warum röhrt’s zuweilen auf den Straßen, als ob eine Horde Hirsche auf Ecstasy wär’? Aufmerksamkeit. Es geht um Aufmerksamkeit.

Aufmerksamkeit zu entwickeln für die Gründe, die einen selbst zu diesem oder jenem Handeln bringen – kann Erstaunliches in Bewegung bringen. Man kann dann Ermutiger werden, obwohl die IHK einen Ausbildungsberuf dieses Titels leider nicht kennt. Warth wählt die Bezeichnung dennoch für sein Tun. Zum Aufstehen will er ermutigen, immer wieder neu, denn „das Schlimmste ist“, findet er, „wenn wir uns im Niedergeschlagensein noch bestätigen“. Das ist eine beachtenswert schöne Formulierung für eine beachtlich weitverbreitete Kommunikationsform: die Jammerei. Es finden Wettbewerbe statt in dieser Disziplin, die haben’s in sich. Was, du meinst, du hast es schwer? Wart’ nur, bis ich dir von mir berichte.

Was, du meinst, du hast es schwer?

Johannes Warth ist mit dem Arzt und Kabarettisten Dr. Eckart von Hirschhausen befreundet. Beide kombinieren höchst ernsthafte Themen mit komödiantischen Elementen, weshalb man sich nicht wundern muss, sollte Warth am Mittwoch Jonglierbälle aus der Tasche ziehen.

In welchem Kontext und wann er das gelernt hat, verrät sein Lebenslauf nicht: „Entstehen von 1961 bis 1977“, schreibt Warth kokett in seiner Vita, und sein „Werden“ fand in den Jahren 1991 bis 2004 statt. Seit 2017 übt er sich im „Lassen“, und von 2020 an, das steht so aber nicht im Lebenslauf, erhielt das Wort eine neue, gar nicht lustige Komponente: Warth musste wie alle Vortragsredner und Kulturschaffenden und wie so viele andere seine Arbeit ruhen lassen.

Er lernte dann Texte in der freien Zeit. Er agierte. Darum geht’s ihm: ums Tun.

„Du erntest, was du säst“

Zuweilen weiß der Mensch zwar, es wär’ besser, was zu tun, aber er weiß nicht, was. „Du kannst alles angehen“, das klingt ganz toll – nur, wie findet man’s raus, was jetzt anzugehen wäre?

Warth findet kurze, knackige Antworten, und in diesem Falle lautet seine: „Probier’s aus.“

„Du erntest, was du säst“ – diesen Satz verwendet Warth sehr gern. Das gilt selbst für Achtsamkeit, denn „wer sich selbst achtet, wird geachtet“.

Und wer zu allem Überfluss noch Dankbarkeit entwickeln, Dankbarkeit im Inneren fühlen kann für alles, was sich jenseits sämtlicher Jammerei an Gutem ereignet – wird sich reich beschenkt fühlen.