Ex-Bürgermeister von Rudersberg angezeigt: Worum es im spektakulären Rathaus-Streit in Leonberg geht

Im Leonberger Rathaus fliegen offenbar die Fetzen zwischen zwei illustren Persönlichkeiten – dem OB Martin Georg Cohn, vormals unterm Namen Martin Kaufmann Rudersberger Schultes, und seiner Nummer zwei in der Verwaltung, Josefa Schmid, bekannt auch als „singende Bürgermeisterin“ ...

Worum es geht: Flensburg-Punkt und dicke Luft im Rathaus

Josefa Schmid hat ihren Chef angezeigt: Cohn soll sich in ein Bußgeldverfahren gegen seine Person wegen zu schnellen Fahrens eingemischt und dieses zu stoppen versucht haben. Es geht um 78 km/h in der 50er-Zone, 100 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg. Cohn widerspricht: Er habe nur seine „Rechte wahrgenommen“, nicht seine „Stellung als Oberbürgermeister ausgenutzt“. Angesichts des schwebenden Verfahrens könne er nicht mehr sagen.

Im Wind steht Cohn aber nicht nur deshalb: Schmid kritisiert auch seinen Führungsstil; und steht damit offenbar nicht allein da. Im Sommer sprach ein Gemeinderatsmitglied der Freien Wähler von „Mobbingvorwürfen“ und „guten langjährigen Mitarbeitern im Rathaus, die gegangen oder gegangen worden sind“. Die Leonberger Kreiszeitung berichtete, ihr liege ein Schreiben vor, in dem ehemalige Beschäftigte „unschöne Erfahrungen schildern“. Und die CDU-Fraktion sorgt sich ob der hohen Personalfluktuation im Rathaus, der „Akquise-Kosten für Stellenanzeigen“ und der dauernden „Einstellungsgespräche“ um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

Bemerkenswert ist, was die örtliche SPD dazu sagt – im September 2017 nämlich gelang Cohn (damals noch Kaufmann, aber dazu später mehr) bei der OB-Wahl der Durchmarsch zur absoluten Mehrheit auch deshalb, weil er, selber Genosse, auf die Unterstützung der Leonberger Sozis bauen durfte. Nun formuliert der Leonberger SPD-Fraktionsvorsitzende auffällig wägend: Man dürfe nicht jeden Personalwechsel „an einem Vorgesetzten festmachen“ – aber „ich möchte den Oberbürgermeister nicht überdimensional in Schutz nehmen, mein Verhältnis zu ihm ist nicht ganz unkritisch“.

So weit die Aktualitäten. So richtig lebensprall wird die Affäre aber durch die spektakuläre Vorgeschichte der beiden Hauptpersonen.

Der Mann, der Martin Kaufmann hieß, oder: die Georg-Tradition

Zunächst Cohn, 56 Jahre alt. Als er zwischen 2007 und 2017 Rudersberger Bürgermeister war, hieß er noch Kaufmann. 2019 benannte er sich um. Grund: Ursprünglich habe er Kühn geheißen, Kaufmann sei nur der angenommene Name seines Stiefvaters; „meine Familie“ aber „hat jüdische Wurzeln und hat aus Angst vor Verfolgung 1931 ihren Namen von Cohn in Kühn geändert.“ Zwischen Martin und Cohn klemmte er noch einen Georg – so hätten schon Großvater und Urgroßvater geheißen; zu schweigen vom Vornamen der Mutter: Georgina.

In seinen rund neun Rudersberger Jahren war Kaufmann gewiss kein Langweiler. Auf der Habenseite: Adventswald. Neue Baugebiete. Bessere Ortsdurchfahrt. Schnelles Internet. Eine vorzeigbare Bilanz!

Die Wunschliste: Was Kaufmanns Nachfolger zu hören bekam

Aber Kaufmann war auch umstritten. Unvergessen ein Leserbrief in dieser Zeitung – ein Rudersberger, der sich in einer Bürgersprechstunde kritisch zu Wort gemeldet hatte, fühlte sich von Kaufmann „herabwürdigend und blamierend“ abgefertigt, „als Depp dargestellt“. Und im Februar 2018, nach Kaufmanns Abgang gen Leonberg, diktierte der Rudersberger Gemeinderat Wolfgang Bogusch dem frisch gekürten Bürgermeister Raimon Ahrens eine Wunschliste, „gespeist von unseren neunjährigen Erlebnissen“ mit dem Vorgänger: Der Neue solle präsent sein, fleißig, transparent, seine Mitarbeiter schätzen, Nachfragen zulassen, sachliche Auseinandersetzungen nicht persönlich nehmen, die Bürger „viel früher ins Boot holen“ und Forderungen nicht „in einem schwarzen Loch“ landen lassen. (Durchweg zufrieden scheint Bogusch bis heute nicht zu sein - siehe hier.)

Die singende Bürgermeisterin und ihr Geheimtipp im Ärzteblatt

Kontrahentin Josefa Schmid, 48, aber ist noch legendärer: das glatte Gegenteil einer farblos-bürokratischen Aktenhuberin. Sie war früher ehrenamtliche Bürgermeisterin im bayrischen Kollnburg und arbeitete zugleich am anderen Ende der Republik beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Bremen. Zu Hause grantelten manche: Die sei ja nie da. Das aber ließ sich widerlegen: Schmids Facebook-Auftritt dokumentierte unter anderem ihre Anwesenheit beim Lektorendienst in der Stadtpfarrkirche Viechtach und bei der Keltenwanderung am Karsamstag. 2011 erhielt Schmid in Berlin gar den Helene-Weber-Preis für ausgezeichnete Kommunalpolitik.

Daneben bezauberte Schmid auf Youtube als singende Bürgermeisterin vorm Bergpanorama des bayrischen Waldes in weiß-himmelblauem Dirndl mit ihrer Version des Liedes „Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“ von Rainhard Fendrich. Und als Komparsin reüssierte sie in der bajuwarischen Kino-Komödie „Eine ganz heiße Nummer“.

Nachhaltig verdient um Kollnburg machte sich Josefa Schmid, als sie, um den Hausarztmangel zu beheben, einen genialen Köder auslegte – die Such-Anzeige im Deutschen Ärzteblatt versah sie mit einem „Geheimtipp: Die Bürgermeisterin ist noch unverheiratet!“ Es fand sich tatsächlich ein Hausarzt; zur Eheschließung kam es nicht.

Kann Cohn da mithalten? Irgendwie schon. Denn der Mann, dem seine Kontrahentin unterstellt, er habe kraft seiner oberbürgermeisterlichen Macht versucht, mit Gemauschel hinter den Kulissen einen Flensburg-Punkt abzuwenden, hat dieser Tage gar ein Sachbuch veröffentlicht. Titel: „Vetternwirtschaft“.

Die Zeitung Die Welt lobt: „Ein Oberbürgermeister sagt Raffgier und Geklüngel den Kampf an.“ In der Verlagswerbung wird Cohn selber so zitiert: „In meinem Verständnis von Politik ist kein Platz für Stammtische, Hinterzimmer und Deals, die kein Mensch nachvollziehen kann.“