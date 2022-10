Ex-Jungstar mit Affären: CDU Rems-Murr lädt Philipp Amthor ein

Philipp Amthor kommt nach Schorndorf. Philipp Amthor? Jener Jungstar der CDU, der wegen Lobbyaktivitäten im Sommer 2020 wochenlang die Schlagzeilen beherrschte? Der sich von Transparency Deutschland anhören musste, durch sein Verhalten sei der Eindruck von Käuflichkeit entstanden? Der sich entschuldigte für ein Foto, auf welchem er mit Personen zu sehen war, die mittels T-Shirt-Aufschrift Solidarität mit einer verurteilten Holocaust-Leugnerin bekundeten?

Ende 2021 geriet der 29-Jährige erneut ins Visier der Medien – allerdings in einer vergleichsweise weniger brisanten Sache: Das Amtsgericht Pasewalk verurteilte Amthor wegen Raserei. Der Politiker hatte zuvor Medienberichten zufolge ein Bußgeld nicht akzeptieren wollen.

Eingeladen haben die Junge Union und die CDU Rems-Murr

Nach seinem Termin diesen Freitagnachmittag in Schorndorf sollte Philipp Amthor ein Taxi nehmen oder den Zug: „Auf ein Bier“ mit ihm laden die Junge Union und die CDU Rems-Murr ins Schorndorfer Kesselhaus ein. Die Waiblinger CDU-Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp wird sich mit Amthor über die laut CDU „aktuellen Fragen und zentralen Herausforderungen der Bundespolitik“ austauschen, auch „aus Sicht der jungen Generation“. Sollten wirklich sämtliche in der Einladung genannten Themen auf die Agenda kommen, wird selbst ein Bierkasten niemals reichen: Es geht um Inflation, Energieversorgung, Krieg in Europa, Pandemie, Migration.

Christina Stumpp fürchtet nicht im Geringsten, der Termin mit Amthor, dem seinerzeit selbst CDU-intern moralisches Fehlverhalten bescheinigt wurde, könnte sie selbst in ein ungünstiges Licht rücken. Als „talentierten jungen Politiker“ preist die Abgeordnete ihren CDU-Kollegen: „Er hat für sein Fehlverhalten Verantwortung übernommen, sich entschuldigt und Konsequenzen gezogen.“ Im Übrigen seien sämtliche Ermittlungen gegen Amthor eingestellt worden – mangels Anfangsverdacht.

Das stimmt. Und noch etwas hat Amthor erreicht, zumindest indirekt: Für Abgeordnete im Bundestag gelten mittlerweile schärfere Transparenzregeln. Sie müssen Nebeneinkünfte jetzt detaillierter offenlegen, Beträge melden, die zuvor unter dem Radar blieben – und auch Aktienoptionen angeben.

Der junge Politiker wird als "geiler Typ" gefeiert

Amthor hatte, nachzulesen bei Abgeordnetenwatch.de, im Oktober 2018 den damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier per Brief auf ein „spannendes und politisch vielversprechendes Investitionsvorhaben“ der Firma Augustus Intelligence Inc. aufmerksam gemacht. Er, Amthor, würde gern ihn, den „lieben Peter“, mit dem Gründer des Unternehmens „zusammenbringen“. Inhaltlich ging’s um den Aufbau einer Infrastruktur für künstliche Intelligenz in Deutschland, und es kam tatsächlich ein Treffen zustande, wenn auch nicht mit Altmaier persönlich: Augustus-Gründer Wolfgang Haupt traf sich laut Abgeordnetenwatch am 20. November 2018 mit dem damaligen Parlamentarischen Staatssekretär Christian Hirte. Laut Spiegel, der die Affäre aufdeckte, feierte man Amthor bei Augustus Intelligence als „geilen Typen“.

Die Zahl der Aktienoptionen, die Amthor wenige Monate nach Versand des Lobbybriefs von Augustus Intelligence erhielt, beziffert Abgeordnetenwatch.de auf 2817. Ihr Wert belief sich seinerzeit auf bis zu 250.000 Dollar. Amthor erwähnte den Posten nicht bei seinen Nebeneinkünften – was ihm formal nicht vorzuwerfen war, weil er dazu nach damals geltenden Regeln nicht verpflichtet war. Amthor bekannte aber öffentlich, mit seiner Lobbyarbeit einen „Fehler“ begangen zu haben.

Aus den ambitionierten Plänen von Augustus Intelligence wurde nichts; das IT-Unternehmen stellte Insolvenzantrag.

Das Bekenntnis des Jungstars und der Rückzug des alten Kämpen

Wer bei der „Auf ein Bier“-Veranstaltung mit Philipp Amthor ganz sicher nicht auftauchen wird, ist: Joachim Pfeiffer. Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Waiblingen sah sich vor der Bundestagswahl 2021 ebenfalls mit Vorwürfen konfrontiert, die mit Nebentätigkeiten und Unternehmensbeteiligungen, letztlich einer mutmaßlich unsauberen Trennung zwischen dienstlichen und persönlichen wirtschaftlichen Interessen zu tun hatten.

Rückblick: An Pfeiffer führte kein Weg vorbei, als die CDU Rems-Murr ihren Kandidaten für die 2021er-Wahl kürte. Der alte Kämpe Pfeiffer hatte erstmals 2002 das Direktmandat für die CDU im Wahlkreis Waiblingen errungen und danach immer wieder. Wer sollte ihm eine erneute Kandidatur verwehren?

Der Paukenschlag folgte im April 2021: Pfeiffer legte sein Amt als energie- und wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nieder und kündigte seinen Rückzug aus der Bundespolitik an. Begründung: ein Hackerangriff. Den Angaben zufolge waren sensible Finanzdaten, Pfeiffers Firmen betreffend, an die Öffentlichkeit gelangt.

Seinerzeit ging es in der CDU schon drunter und drüber wegen der Maskenaffäre, ausgelöst von den damaligen Abgeordneten Georg Nüßlein und Nikolas Löbel.

Junge Union begrüßt Amthor als „gerngesehenen Gast“

Christina Stumpp säße heute nicht im Bundestag, hätte Pfeiffer nicht Knall auf Fall hingeschmissen. Die 34-jährige Hegnacherin steht fest an der Seite des CDU-Parteivorsitzenden Friedrich Merz: Er holte sie, kaum in Berlin angekommen, ins Führungsteam. Mittlerweile amtiert Stumpp als Vize-Generalsekretärin.

Als „gerngesehenen Gast“ (Junge Union) wird sie am Freitag Philipp Amthor in Schorndorf begrüßen: „Wir freuen uns, dass er den weiten Weg zu uns in den Rems-Murr-Kreis auf sich nimmt“, so Tom-Lukas Lambrecht, Kreisvorsitzender der Jungen Union Rems-Murr, und JU-Sprecher Fabian Zahlecker. Amthor sei ein „ausgewiesener Experte im Bereich der Innen- und Rechtspolitik“. Seit 2021 amtiert der 29-jährige Doktorand Amthor als Fachsprecher für Staatsorganisation und Staatsmodernisierung der CDU/CSU-Fraktion.

Für das Selfie, das ihn zusammen mit Angehörigen der rechtsextremen Szene zeigte, entschuldigte er sich.

Amthor hat nicht wegen eines einzelnen Vorfalls den Ruf weg, sich arg weit rechts im politischen Spektrum der CDU zu bewegen. In einem Interview Ende 2017 wurde er gefragt, in welcher anderen Partei er sich vorstellen könnte, engagiert zu sein. Amthors Antwort: „Interessant ist zurzeit sicherlich die AfD.“ Eine weitere Aussage Amthors ist dokumentiert: „Hier ist aber jetzt keiner von uns Moslem, der das nicht mitsingen kann?“, sagte der CDU-Jungstar einmal mit Bezug auf den Fußballspieler Mesut Özil, der die Nationalhymne nicht mitschmetterte. Amthors Nähe zum ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen ist vielfach dokumentiert.

Frage an Christina Stumpp: Herr Amthor gilt in der CDU als dem eher rechten Flügel zugehörig. Spielen solche Zuordnungen bei Entscheidungen, wer mit wem öffentliche Termine wahrnimmt, eine Rolle?

Akzeptanz für ganz unterschiedliche Meinungen

Die Antwort aus Berlin kommt prompt: „Herrn Amthor vorzuwerfen, er sei dem rechten Rand zugehörig oder gar rechts, halte ich für konstruiert. Das zeigen im Übrigen auch seine Reden im Deutschen Bundestag, in denen er regelmäßig und fachlich fundiert Anträge der politischen Gegner, insbesondere von rechts, auseinandernimmt.“

Als Union, so Stumpp in ihrer Antwort weiter, „akzeptieren wir selbstverständlich unterschiedlichste Meinungen und politische Positionen – solange sie mit unseren christdemokratischen Werten vereinbar sind. Das macht uns als die große Volkspartei der Mitte aus.“ Philipp Amthor beeindrucke „viele Bürgerinnen und Bürger mit seinem rhetorischen Talent. Seine Videos werden nicht grundlos millionenfach auf Plattformen wie Youtube aufgerufen.“