Familienbett oder eigenes Zimmer? So schlafen Familien aus dem Rems-Murr-Kreis

Das Familienbett. Ein mehrere Quadratmeter großer Kuscheltraum, garniert mit Toniebox-Halterungen und Rausfallschutz, in dem die ganze Familie zu besonderen Anlässen sogar gemeinsam frühstücken kann. Solche Bilder kann man zumindest auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken sehen. Zeit und Raum für Nähe und deutlich ruhigere Nächte versprechen die Mama-Bloggerinnen, die diese Fotos dort posten. Überhaupt sei es die natürlichste Form des Schlafens, früher schon allein aus Platzgründen so praktiziert und noch heute in vielen Ländern der Welt selbstverständlich, argumentieren sie.

Auch für Rebecca Faust ist das Familienbett eine optimale Lösung. „Unsere Kinder sind neun, sieben und vier Jahre alt und schlafen alle seit Geburt in unserem Familienbett. Wir haben dafür zwei gleiche Doppelbetten aneinandergeschoben“, erzählt die Mutter aus dem Rems-Murr-Kreis. Die Vorteile liegen für sie auf der Hand: „Ich musste nachts nie zum Stillen aufstehen oder um zu schauen, ob es den Kindern in ihren eigenen Zimmern gut geht.“ Außerdem genieße die ganze Familie diese innige Zeit, denn die sei ja ohnehin bald vorbei, Kinder werden so schnell groß und selbstständig. Natürlich hätten alle Kinder ihr eigenes Zimmer mit Bett, wo sie ebenfalls hin und wieder schlafen. „Sie dürfen frei wählen, wo sie schlafen“, sagt Rebecca Faust.

Viel kuschelige Nähe, aber auch viel Unruhe

Im selben Bett zu schlafen hat gerade mit kleinen Kindern einige Vorteile. Eltern müssen nachts nicht aufstehen, können die Kleinen beruhigen, ohne erst schlaftrunken über den Flur ins Kinderzimmer zu tapsen. Doch es ist natürlich individuell auch sehr verschieden, wie man am besten schläft. Denn wenn sich mehrere Menschen ein Bett teilen kann es auch unruhig zugehen, auch weil viele kleine Kinder sich nachts oft und stark bewegen und dann mindestens so viel Platz brauchen wie ein Erwachsener. Nicht jeder schläft also gut in einem Familienbett.

Für Ralf Müller und seine Frau war ein Familienbett nie ein Thema. Die beiden Söhne, inzwischen acht und zwölf Jahre alt, teilen sich ein Hochbett, das sie lieben. „Als sie kleiner waren, kamen sie natürlich manchmal nachts oder frühmorgens zu uns ins Bett gewandert.“ Das sei auch immer sehr schön gewesen, auf Dauer ein Familienbett zu installieren habe sich die Familie aber nicht vorstellen können.

Pragmatisch betrachtet Melanie Lenz das Thema. Ihre beiden Söhne haben bis bis zum Ende ihrer Stillzeit um den zweiten Geburtstag herum mit ihr im Bett geschlafen, die Tochter ist früher ausgezogen, weil sie sie nicht so lange stillen konnte und sie besser geschlafen hat, wenn sie in ihrem eigenen Bett lag, erzählt sie. „Für die Stillzeit war es optimal, die Kinder direkt bei mir zu haben.“ So musste sie nicht aufstehen und das Stillen sei irgendwann so automatisch gelaufen, dass sie davon nicht mal unbedingt wachgeworden sei. Nach der Stillzeit habe die Familie die Kinder dann langsam an ein eigenes Bett gewöhnt. Beim Ältesten habe das zuverlässige Schlafen im eigenen Bett mit Beginn der Grundschule, beim Jüngsten mit vier Jahren geklappt. „Für uns hat das so gut funktioniert, ich bin aber auch sehr froh, dass ich mein Bett jetzt nur noch teilen muss, wenn eines meiner jüngeren Kinder krank ist oder schlecht geträumt hat“, sagt Melanie Lenz.

Die Entscheidung, wie alle Familienmitglieder am meisten und besten schlafen, ist sehr individuell. Doch früher oder später stellt sich in fast allen Familien die Frage, wie die Kinder ans eigene Bett gewöhnt werden können. Wie kann das gut gelingen?

Passender Zeitpunkt

Wann der passende Zeitpunkt für einen Umzug ins eigene Bett ist, muss jede Familie individuell entscheiden. Wichtig ist in jedem Alter, dass der Umzug den Kindern keine Angst macht. Bei einem Baby ist deshalb ein Babyphone Pflicht, um schnell reagieren zu können, wenn das Baby seine Eltern braucht.

Anreize schaffen

Mit etwas älteren Kindern kann man den Umzug besprechen. Damit sie das Vorhaben positiv erleben, sollten Eltern ihre Kinder bestärken, dass sie diese neue Situation gut meistern werden. Weitere Anreize können etwa neue Bettwäsche mit einem Lieblingsmotiv sein oder auch eine kleine Belohnung, am besten eine, die das neue Bett noch attraktiver wird. Kinderärztin und Buchautorin Andrea Schmelz empfiehlt beispielsweise, für die ersten fünf oder zehn Nächte, die ein Kind allein im eigenen Bett geschlafen hat, Leuchtsterne zu besorgen, die an die Decke geklebt werden können.

Konsequent bleiben

Ist die Entscheidung gefallen und klappt die neue Schlafsituation im Großen und Ganzen, sollte sie konsequent eingehalten werden, empfiehlt die Krankenkasse "BIG direkt gesund". Ausnahmen sind natürlich möglich, etwa wenn das Kind einen Alptraum hatte oder krank ist.

Ritual schaffen

Ein schönes Zubettgehritual ist nun besonders wichtig. So spürt das Kind, dass das Ins-Bett-Gehen trotz getrennter Betten ein inniger Moment ist. Das Ritual kann ein Gutenachtlied oder das Vorlesen einer Geschichte sein, außerdem sollte genug Zeit zum Kuscheln sein.

Kleine Beschützer

Damit sich Kinder im eigenen Zimmer und eigenen Bett sicherer fühlen, können kleine Beschützer helfen, etwa ein Traumfänger über dem Bett oder ein Kuscheltier neben dem Kopfkissen. Auch ein Nachtlicht in der Steckdose hilft manchen Kindern dabei, keine Angst zu haben.