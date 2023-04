FDP-Kreisvorsitzender Haußmann: Keine „Panikmache“ bei Cannabis-Legalisierung

Cannabis soll bald legal sein. Aber so richtig legal dann doch nicht: Das bekannte Projekt der Ampelregierung fällt nicht so umfassend und grundsätzlich aus, wie ursprünglich geplant. Und es gibt mächtige Gegenwehr. Vor allem aus Bayern. Der FDP-Kreisvorsitzende Jochen Haußmann aus Kernen warnt deshalb jetzt vor „Panikmache“. Indirekt wirft er den Bayern vor, Cannabis-Konsumenten in der „Schmuddelkiste“ halten zu wollen.

Was der neue Gesetzentwurf der Ampel vorsieht

Der neue Gesetzesentwurf der Ampelregierung sieht vor: Cannabis darf künftig von nicht gewinnorientierten Vereinigungen angebaut und zum Eigenkonsum ausgegeben werden. Diese Vereinigungen heißen dann „Cannabis-Clubs“. Mitglieder bekommen dann eine genau bestimmte Menge Cannabis oder sieben Samen oder fünf Stecklinge für den Eigenanbau pro Monat. Die Clubs dürfen nicht mehr als 500 Mitglieder haben, nur Volljährige dürfen beitreten.

Die Bundesregierung begründet die Legalisierungspläne mit dem Vorhaben, den Schwarzmarkt zurückzudrängen, damit der Kriminalität den Boden zu entziehen und die Qualität von Cannabisprodukten kontrollieren zu können.

Die Pläne der Bundesregierung stoßen jedoch nicht überall auf Gegenliebe: Vor allem in Bayern wird laut dagegen angetrommelt. Markus Söder nannte das Vorhaben auf Twitter einen „Irrweg“. Nach Ansicht seines Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) würden die Gesundheitsrisiken verharmlost. Bayern will die Legalisierung verhindern.

Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt befürchtet, dass eine Legalisierung das Risikobewusstsein senke, die Droge verharmlose und gerade bei jungen Menschen zu mehr Konsum führe. „Werbende Bezeichnungen“ wie „Cannabis-Club“ nannte er „geradezu grotesk“, berichtet die Tagesschau.

Jochen Haußmann warnt vor „Panikmache“

Der gesundheitspolitische Sprecher und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP/DVP-Fraktion im Landtag, Jochen Haußmann, wohnhaft in Kernen, warnt dagegen vor „Panikmache“ bei der Cannabis-Legalisierung. Der Konsum solle aus der „illegalen Schmuddelkiste“ geholt werden. Die Prävention allerdings müsse funktionieren.

„Wir sehen, dass die Cannabis-Abhängigkeit eine immer größere Rolle spielt, vor allem bei männlichen Jugendlichen und jungen Männern. Deshalb ist es richtig, beim Thema Cannabis neue Wege zu gehen“, erklärt Haußmann in einer Pressemitteilung. Auch die Landesstelle für Suchtfragen setze sich für eine Entkriminalisierung von Cannabis ein, teilt er mit. „Eine gesetzlich regulierte Bezugsmöglichkeit von Cannabis kann den Schwarzmarkthandel zurückdrängen und die damit verbundenen strafrechtlichen Folgen verhindern.“

Haußmann erklärt, dass es gut sei, dass die Ampelkoalition im Bund mit dem geplanten Gesetz die kontrollierte Abgabe von Cannabis zumindest an Erwachsene regele. „Dadurch kann die Qualität besser gewährleistet und die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert werden.“

Haußmann fordert umfangreiche und funktionierende Präventionsstrukturen. Hier sei das Land gefordert, sich zu engagieren. Ziel müsse es weiterhin bleiben, den Drogenkonsum zu reduzieren.