Fellbach: SWR-Journalistin Petra Klein ist „Remstälerin des Jahres 2023“

Die SWR-Journalistin Petra Klein wurde im Rahmen der offiziellen Eröffnungsfeier des 25. Weintreffs am Samstag (11.02.) in der Alten Kelter in Fellbach als „Remstälerin des Jahres 2023“ ausgezeichnet. Das teilte der Verein Remstal Tourismus e.V. am Montag (13.02.) in einer Pressemitteilung mit.

„Ich freue mich wie ‚Bolle‘ und bin stolz darauf, Botschafterin meiner neuen Heimat sein zu dürfen. Ich liebe das Remstal über alles, die Landschaft, die Menschen, die vielen Möglichkeiten, bei tollen Festen und Veranstaltungen zusammenzukommen – und werde gerne noch mehr vom Genießerhimmel vor den Toren von Stuttgart schwärmen“, so die seit einigen Jahren in Fellbach lebende Journalistin.

Auszeichnung wurde erstmals 2019 vergeben

Die Auszeichnung zum „Remstäler des Jahres“ wurde erstmals 2019 an den Remshaldener Unternehmer Karl Schnaithmann vergeben. Im Jahr 2022 ging der Titel an den in Plüderhausen lebenden Formel 1 Safety Car-Fahrer Bernd Mayländer. Mit Petra Klein wurde nun erstmals eine Remstälerin des Jahres ernannt.

Preisträger erhält Urkunde und Bronzeskulptur

Der für seine Verdienste um das Remstal gewürdigte Preisträger erhält neben einer Urkunde eine exklusive Bronzeskulptur, entworfen vom im Remstal ansässigen Künstler Prof. Karl-Ulrich Nuss. Der sogenannte „Krählesbinder" stehe symbolisch für die Aufgaben des Remstal Tourismus e. V., Menschen, Kommunen, Aktionen und Ideen rund um die Themen Wein, Gastronomie, Tourismus, Naherholung, Kultur und menschliches Miteinander im Remstal zu bündeln, heißt es in der Mitteilung.