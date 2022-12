Feuerwehr-Einsatz am Bahnhof Stuttgart-Feuersee: Verspätungen bei allen S-Bahnen

Wegen eines Feuerwehr-Einsatzes am Bahnhof Stuttgart-Feuersee kommt es am Mittwochabend (14.12.) zu Verspätungen und Fahrtausfälle bei allen Linien der S-Bahn Stuttgart. Das teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Laut VVS wurde eine Brandmeldeanlage in Stuttgart-Feuersee ausgelöst.

Es kommt zu folgenden Fahrplanabweichungen: