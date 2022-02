Der Wind pfiff gewaltig, Sturm Antonia fegte in der Nacht auf Montag und vor allem am frühen Montagmorgen durch den Rems-Murr-Kreis – zur Bilanz gehören viele umgeknickte Bäume und auch einige beschädigte Autos und Häuser. Schwerstarbeit verrichtete nicht nur die Welzheimer Wehr. Dazu am Textende: ein Kommentar.

Nach Informationen aus dem Landratsamt gab es am Montagmorgen, 21. Februar, insgesamt 17 Feuerwehreinsätze im Rems-Murr-Kreis; wobei die beigefügte Übersichtsliste nicht ganz