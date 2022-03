„Meine Mutter hat mit Selbstmord gedroht, wenn ich nicht gehen sollte“, sagt Ivan Doschovtikov. Immer wieder treibt es ihm Tränen in die Augen, während er erzählt. „Ich musste meine Familie zurücklassen in Russland.“ Er sei seiner erwarteten Einberufung zuvorgekommen und nach Deutschland geflüchtet. „Ich möchte nicht am Krieg teilnehmen, zumal ich auch ukrainische Verwandte, Freunde und Bekannte habe.“ Ein russischer Reserve-Offizier spricht über seine Seelennot.

