Die 145 Kinder- und Jugendpsychiatrien in Deutschland brauchen mehr Therapieplätze. Denn die Nachfrage ist gestiegen, sagt Marianne Klein, stellvertretende Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Klinikärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (BAG KJPP), die sich am 20. und 21. Oktober zu ihrer Herbsttagung im Klinikum Schloss Winnenden trifft. Hinzu kommt: Baden-Württemberg steht im bundesweiten Vergleich ohnehin schlecht da, was die