Freies Kiffen für freie Bürger? - So einfach ist es leider nicht

Mal ehrlich: Wer hat noch nie gekifft?

Kiffen ist nicht verboten. Cannabis besitzen darf man aber nicht und schon gar nicht damit handeln.

Das widersprüchliche, uneindeutige, kriminalisierende Regelwerk halten viele für, um es galant auszudrücken: Schwachsinn.

Polizisten und Juristinnen, Suchthelfer und Politikerinnen, Therapeuten und Psychologinnen reden sich seit Jahren die Köpfe heiß: Soll man Menschen unbehelligt Cannabis kaufen lassen? Trinken dürfen sie ja auch, und Alkohol gibt’s an jeder Ecke.

Vermutlich ist das gar nicht die wichtigste Frage. Vermutlich wär’s sinnvoll, zwei, drei Schritte zurückzutreten und die Sache aus einem viel größeren Blickwinkel zu betrachten.

Einer Sucht geht ein Mangel voraus

Dr. Andrea Ackermann-Siegle hat nichts gegen Entkriminalisierung – „aber das allein wird nicht ausreichen.“ Warum sie das so sieht, erläuterte die Psychologin und Leiterin einer Reha-Einrichtung jetzt in Waiblingen anlässlich der 25-Jahr-Feier von Horizont. Bei Horizont kümmern sich fachkundige Menschen in Backnang, Schorndorf, Waiblingen und direkt auf der Straße speziell um junge Leute, deren Leben aus dem Ruder gelaufen ist oder außer Kontrolle zu geraten droht, weil die Kifferei überhandgenommen hat, Alkohol zur Gewohnheit geworden ist, ohne Beruhigungspillen der innere Druck nicht auszuhalten war oder Glücksspiel ein beachtliches Minus auf dem Konto verursacht hat.

Andrea Ackermann-Siegle hat viel zugehört. Sie leitet das „Tagwerk“, eine ambulante Therapieeinrichtung in Stuttgart. Dorthin kommen Menschen, die ihre Sucht hinter sich lassen wollen. Es spielen immer gravierende Erlebnisse und Erfahrungen eine Rolle, wenn es nicht beim Ausprobieren bleibt, berichtet die Psychologin: Junge Menschen erzählten ihr oft, sie hätten in Verbindung mit dem Konsum welcher Substanz(en) auch immer Wärme gespürt, „etwas Familiäres“, Zugehörigkeit. Es hat dann an anderer Stelle etwas gefehlt.

Genau das meint Andrea Ackermann-Siegle mit ihrem Hinweis darauf, dass eine Entkriminalisierung nicht genügt: Es geht um die „Hintergrundprobleme“, um die Frage, wie sich Sucht vermeiden lässt, wie und wo man schon ganz früh ansetzen muss und kann, damit ein Mensch später keine Droge braucht, um klarzukommen mit sich und der Welt und den Emotionen und allem. Das Credo der Psychologin: In die frühen Hilfen müsste viel mehr Geld investiert werden.

Wer mit geringen Mengen erwischt wird, kommt meist straffrei davon

Zu Andrea Ackermann-Siegle kommen jene, deren Konsum sich verfestigt hat, die eine Sucht entwickelt haben. Ob Konsum zu einer Sucht führt, hängt von einer Vielzahl von Komponenten ab. „Leute, die Drogenprobleme haben, haben schon Probleme genug“, findet Dr. Bernd Werse: Cannabis-Konsumenten sei nicht dadurch geholfen, dass sie sich in der Heimlichkeit bewegen müssen. In Deutschland steigt einerseits die Zahl derer, die es mit der Justiz zu tun bekommen wegen dieser Dinge – während gleichzeitig die allermeisten, die mit geringen Mengen erwischt werden, nicht mit einer Strafe rechnen müssen. Der Soziologe Bernd Werse, der an der Goethe-Universität in Frankfurt zu diesen Themen forscht und ebenfalls zum Horizont-Jubiläum eingeladen war, spricht von einem unguten „Zwischenzustand“ und wünscht sich mehr Klarheit.

Recht klar heißt es im Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition auf Seite 87: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.“ Geklärt ist damit – das meiste noch nicht. Laut Koalitionsvertrag geht die Ampel davon aus, dank überwachter Abgabe nur an Erwachsene werde „die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet“.

Gewagte Behauptung, denn wie beim Alkohol werden 15-Jährige sicher jemanden finden, der für sie im Cannabis-Shop den Einkauf erledigt.

Durch Verbote entstehen neue Probleme

Andererseits: Dank eines legalen, kontrollierten Verkaufs lassen sich vielleicht heftige Probleme beheben, die durch Verbote erst entstanden sind: In schneller Folge kommen nicht erst seit gestern Substanzen auf den Markt, die – erst mal – legal zu haben, aber viel gefährlicher als Cannabis in seiner ursprünglichen Variante sind. Mit synthetischen Cannabinoiden versetzte Kräuter wurden zwar relativ schnell verboten, berichtet Bernd Werse. Doch findige Hersteller finden neue Mixturen. Unter jungen Leuten spielen beispielsweise E-Zigaretten-Liquids, die synthetische Cannabinoide enthalten, eine größere Rolle, „als viele dachten“, so der Soziologe.

Diverse neue psychoaktive Substanzen sind nicht so einfach im Urin nachweisbar und leicht für einen Appel und ein Ei zu haben: „Das ist richtig gefährlich“, sagt Andrea Ackermann-Siegle. Jugendliche informieren sich in Foren, die einen Hype um diese Stoffe veranstalten, weshalb sich die Psychologin von der Jugend- und Drogenhilfe wünscht, „Wissen so zu verbreiten, dass es ankommt“.

Ob ein Infostand auf einem Rave zwischen lauter ekstatisch Tanzenden das Richtige ist – nun ja.

"Komm mal rauf, dein Termin ist jetzt"

Was denn nun das Richtige ist, darüber haben sie sich im Rems-Murr-Kreis schon vor Jahrzehnten deftig und ausdauernd gestritten. In den 90ern hielt die lokale Punkerszene in Schorndorf den Platz an der Treppe vor der Stadtkirche besetzt, und die Leute von der Drogenhilfe konnten vom Fenster aus dem jeweils Betreffenden zurufen: „Komm mal rauf, dein Termin ist jetzt.“

Dieses „Komm mal“ hielten Fachleute damals schon für zu kurz gegriffen. Sie wollten rausgehen, losgehen, hingehen zu jungen Leuten, die wo auch immer abhängen und sich vielleicht insgeheim jemanden wünschen, der einen Weg kennt aus der Misere. Eine Menge Briefe an den damaligen Landrat waren nötig, Unstimmigkeiten galt es auszuräumen, ein unermüdliches Weichkneten von Kommunalpolitikern war vonnöten und ein langer Atem engagierter Leute – bis die Jugend- und Drogenhilfe „Horizont“ im Rems-Murr-Kreis die Arbeit aufnehmen konnte. „Du bist unter 28 Jahre alt? Experimentierst, missbrauchst oder bist abhängig von illegalen oder legalen Substanzen?“, fragen die Berater/-innen von Horizont und versprechen: Da kann man was tun.