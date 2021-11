Geflügelpest in Baden-Württemberg entdeckt: Was das Veterinäramt Rems-Murr jetzt rät

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr werden die Geflügelbestände im Rems-Murr-Kreis von einem Eintrag der Geflügelpest bedroht. Das gibt das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises in einer Pressemitteilung am Dienstag (30.11.) bekannt.

Nachdem seit Mitte Oktober in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern mehrere Funde von an Geflügelpest verendeten Wasser- und Greifvögeln verzeichnet wurden, ist seit Kurzem auch Baden-Württemberg davon betroffen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurden vier Schwäne positiv auf das Geflügelpest-Virus getestet.

Risiko einer Ausbreitung der Geflügelpest von Wildvögeln auf Geflügelhaltungen in Deutschland ist hoch

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen bewertet das Friedrich-Löffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) das Risiko einer Ausbreitung der Geflügelpest von Wildvögeln auf Geflügelhaltungen in Deutschland als hoch. In einigen Bundesländern sind bereits Nutzgeflügelbestände von Ausbrüchen betroffen. Das geht aus der der Pressemitteilung hervor. In den betroffenen Bundesländern wurden neben den erforderlichen Maßnahmen in den betroffenen Tierbeständen, Schutzzonen mit Einschränkungen für die Vermarktung von Tieren und Waren und eine Aufstallungspflicht für Geflügelhaltungen verfügt.

Bereits vor einer staatlichen Reglementierung freiwillig Sicherheits-Vorkehrungen treffen

Laut Landratsamt Rems-Murr hat eine Seuchenfeststellung in Nutzgeflügelbeständen erhebliche, einschneidende Maßnahmen für Geflügelhalter zur Folge. Das mussten einige Betriebe im Rems-Murr-Kreis im Frühjahr dieses Jahres bereits erfahren. Die Folgen eines Seuchenausbruchs können unter anderem Bestandstötungen, Verbringungsbeschränkungen und Vermarktungsverbote sein.

Aufgrund der möglichen Schäden für die Geflügelwirtschaft, aber auch zur Vermeidung von Tierleid empfiehlt der Leiter des Veterinäramtes im Rems-Murr-Kreis, Dr. Thomas Pfisterer, bereits vor einer staatlichen Reglementierung freiwillig entsprechende Vorkehrungen zu treffen. „Die freiwillige

Aufstallung von Nutz- und Hobbygeflügel schützt die Tiere vor dem Kontakt mit Wildvögeln und damit der Ansteckung mit dem Geflügelpest-Virus“, so Pfisterer und ergänzt: „ausreichende Biosicherheitsmaßnahmen sind auch in Freiland- und Volierenhaltungen möglich.“ Pfister schlägt vor, Ausläufe zu überdachen und so gegen das Eindringen von Wildvögeln zu sichern.

Junghennen am besten von bekannten Betrieben aus der Region erwerben

„Weitere geeignete Biosicherheitsmaßnahmen zur Vorbeugung eines Viruseintrages in Nutzgeflügelbestände sind der Schuhwechsel vor Betreten von Stallungen, die Verwendung betriebseigener Schutzkleidung und die Einrichtung von „Hygieneschleusen“ mit Desinfektionsmatten“, so die Tierseuchenreferentin des Veterinäramtes, Dr. Sonja Ruffer. „Auch Infektionseinträge über Futter, Einstreu oder tierische Ausscheidungen können durch geeignete Schutzmaßnahmen ausgeschlossen werden. Zudem sollte die Fütterung bei Auslauf- oder Freilandhaltung ausschließlich im Stall erfolgen“, so Dr. Ruffer.

Der Eintrag der Geflügelpest in Baden-Württemberg wurde im Frühjahr dieses Jahres durch den Zukauf von Tieren ausgelöst. Veterinäramtsleiter Thomas Pfisterer weist deshalb darauf hin, dass die Geflügelhalter ausschließlich gesunde Tiere aus unverdächtigen Beständen zukaufen. „Hier ist es empfehlenswert, zum Beispiel Junghennen am besten von bekannten Betrieben aus der Region zu erwerben“, so Pfisterer.

Für Fragen zum Thema und zu Maßnahmen in den Betrieben stehen die Mitarbeitenden des Veterinäramts Rems-Murr-Kreis per Telefon unter der Nummer 07191 895-4062 oder per E-Mail unter der E-Mailadresse veterinaeramt@rems-murrkreis.de zur Verfügung.