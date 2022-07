Geplante Lauterbach-Entführung: Terror-Verdächtiger gesteht Umsturzpläne

Umsturzpläne, Bürgerkriegsfantasien und eine geplante Entführung – im Fall einer mutmaßlichen Terrorgruppe aus Querdenkern und Reichsbürgern gibt es neue Entwicklungen.

Laut „Spiegel“ hat der Beschuldigte Sven B. ein Geständnis abgelegt. Das Nachrichtenmagazin beruft sich in seinem Artikel vom Freitag (22.07.) auf den Verteidiger des Mannes. Der Fall hat auch Verbindungen nach Waiblingen.

Ermittlungen gegen "Vereinte Patrioten": Waffen und Sprengstoff

Die Bundesanwaltschaft ermittelt seit dem 26. April gegen sechs deutsche Staatsangehörige, von denen fünf namentlich bekannt sind – darunter Sven B. Die Männer werden der Corona-Protestszene und der Reichsbürger-Bewegung zugeordnet. Ihnen wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben, oder dort Mitglied gewesen zu sein.

Sven B. und der Verdächtige Thomas O. sollen dafür ab September 2021 auf Telegram Mitglieder rekrutiert haben. Einer der verwendeten Kanäle trug den Namen, unter dem die Gruppe später bekannt wurde: „Vereinte Patrioten“. B. und O. sollen außerdem versucht haben, Waffen und Sprengstoff zu beschaffen.

Nach einem geplatzten Waffendeal im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße, der nur eine Finte der Ermittlungsbehörden war, flog die mutmaßliche Terrorgruppe im April auf.

"Bürgerkriegsähnliche Zustände": Geständnis konkretisiert Pläne

Ziel der Gruppe sei es laut Bundesanwaltschaft mutmaßlich gewesen, „bürgerkriegsähnliche Zustände auszulösen und damit letztlich den Sturz der Bundesregierung und der parlamentarischen Demokratie herbeizuführen“. Dafür sollte den Ermittlungen zufolge Gesundheitsminister Karl Lauterbach entführt, und sein Personenschützer gegebenenfalls getötet werden. Auch eine Unterbrechung der Stromversorgung sei Teil der Pläne gewesen.

Laut „Spiegel“ gestand Sven B. die wesentlichen Vorwürfe. So habe B. nach Aussagen seines Verteidigers geplant, Karl Lauterbach gefangenzunehmen. Vor laufender Kamera sollte eine Art „Haftbefehl“ gegen ihn erlassen werden. Anschließend habe die Gruppe mit Gleichgesinnten zu einer „Sitzung zur Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reichs“ zusammenkommen wollen.

Mit Putins Segen: Blackout und inszenierter Regierungswechsel

Hier sei nach „Spiegel-Informationen“ eine weitere Inszenierung geplant gewesen: Um dem Regierungswechsel Legitimität zu verleihen, habe B. einen Doppelgänger des Bundespräsidenten, des Bundeskanzlers oder eines anderen bekannten Politikers auftreten lassen wollen.

Auch die Zustimmung von Russlands Präsident Wladimir Putin habe B. einholen wollen. Putin gilt in Teilen der Querdenker- und Reichsbürger-Szene als eine Art Heilsbringer. Ein bundesweiter Stromausfall sollte anschließend die Menschen von der Medienberichterstattung abschneiden.

Als Motiv für diese Taten habe der Verteidiger eine tiefe Unzufriedenheit seines Mandanten mit der Politik genannt, insbesondere in Bezug auf die Corona-Maßnahmen.

Zeugenstatus: Die Spur nach Waiblingen

Was hat das alles mit Waiblingen zu tun? Bevor die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernahm, war die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mit dem Fall betraut. Im Zuge der Ermittlungen hatte es dabei im April auch eine Durchsuchung bei einem Mann in Waiblingen gegeben.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte 60 bis 80 Personen in den Blick genommen, die sich in irgendeiner Form im Dunstkreis der mutmaßlichen Terrorgruppe bewegten. Der Leitende Oberstaatsanwaltschaft sagte unserer Redaktion damals: „Wir haben festgestellt, dass bei diesen Ermittlungen verschiedene Personen bei Treffen dabei waren oder sich im Internet geäußert haben, die aber keine Straftat begangen haben.“

Diesen Menschen habe man einen Zeugenstatus zugebilligt, so der Oberstaatsanwalt weiter. Die Strafprozessordnung sehe die Möglichkeit vor, auch bei Zeugen zu durchsuchen, wenn die Ermittler sich dadurch Hinweise auf eine Straftat erhoffen.

Radikaler Querdenker: Waiblinger hatte Kontakt zu Sven B.

Der Mann aus Waiblingen, der weder beschuldigt noch verdächtigt wurde, war bei der Generalstaatsanwaltschaft als Zeuge geführt worden. Er war unseren Recherchen zufolge seit längerem in der lokalen Querdenker-Szene aktiv.

Über Telegram hatte er mit dem Beschuldigten Sven B. Kontakt und deutete an, dass die beiden sich "ein wenig" kennen. Im Messengerdienst äußerte der Waiblinger außerdem teils radikale Ansichten. Dass Gewalt keine Lösung sei, bezeichnete er beispielsweise als „Unsinn“.

Der rätselhafte Server: Bislang keine Auskünfte

Bei der Durchsuchung der Wohnung in Waiblingen wurde laut Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ein Server sichergestellt. Was sich darauf befindet, ließ die Behörde unbeantwortet. Die Auswertung dauere noch an, hieß es damals.

Ob dieser Server nach der Übernahme durch die Bundesanwaltschaft noch Teil der Ermittlungen ist, und der Waiblinger im Verfahren weiterhin als Zeuge geführt wird, ist ebenfalls unklar. Ein Sprecher der Behörde gab auf Nachfrage keine Auskünfte und verwies dabei auf die laufenden Ermittlungen.

Auch der Waiblinger Querdenker äußerte sich auf mehrfache Nachfrage bislang nicht zur Durchsuchung seiner Wohnung, dem Server, unseren Recherchen oder den Ermittlungen.