Go-Ahead, Transmashholding, Euco Rail: Krimi mit russischer Industriespionage?

Der Zug-Hersteller Stadler fürchtete einst Industriespionage, weil Go-Ahead Bayern die Zug-Wartung der russischen Transmashholding (TMH) überließ. Dann brach der Ukraine-Krieg aus. Das TMH-Wartungsdepot in Langweid hat Ende 2022 die Euco Rail AG samt TMH-Management und TMH-Belegschaft übernommen. Seit 1. Januar 2023 zeichnet Euco Rail auch für die Instandhaltung der Züge von Go-Ahead BW in Essingen verantwortlich. Sind alle russischen Verbindungen gekappt?

Die russischen Verbindungen „sind historisch“, sagt Thomas Blumenhoven, Beauftragter für Presseauskünfte der Euco Rail AG. „Die TMH International AG hat ihre beiden deutschen Unternehmen inklusive aller Mitarbeiter an die Euco Rail AG verkauft. Das Management des europäischen Marktes wurde ebenfalls übernommen.“

Mit der russischen TMH-Gruppe in Verbindung stehende Anteilseigner, Manager, Financiers oder Funktionsträger spielten bei der Gründung und Finanzierung der Euco Rail AG „keine Rolle“, sagt Blumenhoven. „Alleiniger Anteilseigner der Euco Rail AG ist Jörg Ernst, der seine Tätigkeit bei der TMH International AG vor der Gründung der Euco Rail AG beendet hat. Dabei hatte Jörg Ernst als erfahrener Manager bei Siemens Mobility erst im März 2022 zur TMH International AG gewechselt.“

Die Euco Rail AG sei also keinesfalls eine Umfirmierung oder eine Etiketten-Änderung der Transmashholding, sondern eine unabhängige Neugründung sieben Monate später: „Die Euco Rail AG wurde im Oktober 2022 von Jörg Ernst in Zug (Schweiz) gegründet. In Deutschland aktive Tochterunternehmen sind die Euco Rail Development GmbH und die Euco Rail Services GmbH. Die Tochterunternehmen kümmern sich um den Betrieb der Wartungsstätten beziehungsweise die Durchführung der Serviceaufträge“, sagt Blumenhoven.

Euco-Rail-Managment hat sich aus TMH "herausgekauft"

Die Euco Rail AG scheint ein sogenannter „Management-Buy-out“ heraus aus der Transmashholding zu sein. Tatsächlich besteht praktisch das gesamte Management der Euco Rail aus ehemaligen TMH-Führungskräften – daraus wird auf der Homepage von Euco Rail auch gar kein Hehl gemacht und TMH als berufliche Station der Euco-Rail-Manager/-innen jeweils angegeben:

Jörg Ernst, heute Präsident und CEO der Euco Rail AG im schweizerischen Zug. Davor zum 01.03.2022 „neuer CEO von TMH International“. Zusatz-Quelle: Lok-Report.

Terence Watson, heute Executive Vice President Europe bei der Euco Rail AG, war davor Senior Vice President von TMH International und Geschäftsführer von TMH Germany. Zusatz-Quelle: Twitter-Eintrag von TMH International.

Klaus E. Hock, heute Managing Director Development (Geschäftsführer Euco Rail Development GmbH), war vorher Country Managing Director und Development Director Europe von TMH Germany. Zusatz-Quelle: Lok-Report oder Eurailpress.

Andreas Stadler, heute Managing Director Operations & Service der Euco Rail AG, war vorher Maintenance Director bei TMH Germany. Zusatz-Quelle: Go-Ahead-Mitteilung.

Christian Schmeing, heute zuständig für Financial Offers & Operations bei Euco Rail, war vorher Project Controller bei TMH Germany.

Tim Wolffgramm, heute Legal (Chef-Justiziar) bei Euco Rail, war vorher Legal Director bei TMH Germany.

Harriet Binder, Human Resources (Personalchefin) bei Euco Rail, war vorher ebenfalls Personalleiterin bei TMH Germany.

Sanktionen gegen Russland und der Ukraine-Krieg

„Die TMH International AG hatte aufgrund des Ukraine-Krieges und der folgenden westlichen Sanktionen keine Zukunft mehr in Deutschland gesehen“, sagt Blumenhoven. TMH habe sich deshalb 2022 für den Verkauf des Eisenbahn-Betriebshofs in Langweid am Lech entschieden.

„Der heutige Eigentümer (Euco Rail, Anm. d. Red.) entschied sich aufgrund der positiven wirtschaftlichen Perspektive der Branche für einen Kauf, um die in Langweid etablierten Strukturen weiter auszubauen und bestehende Arbeitsplätze zu sichern und weitere zu schaffen. Insofern hat das Management Verantwortung übernommen und es gab in diesem Zusammenhang keinen Anlass, die Zusammensetzung des Managing Boards zu verändern“, sagt Blumenhoven.

Diese Darstellung bestätigt Winfried Karg, Pressesprecher von Go-Ahead Bayern: „Bei Euco Rail handelt es sich um eine Neugründung, die den Wartungsvertrag und das Betriebswerk in Langweid von TMH abgekauft hat. Es existieren keine juristischen Verbindungen zwischen diesen beiden Unternehmen. Euco Rail ist ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, welches zu 100 Prozent in Besitz eines deutschen Gesellschafters ist, wie man im Handelsregister nachlesen kann. Die EU-Sanktionsverordnung wird laut Euco Rail eingehalten.“

Sanktionen hätten zwar selbst nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Laufe des Jahres 2022 auch keine Geschäftstätigkeiten von TMH in der Zug-Instandhaltung für Go-Ahead oder darin involviertes TMH-Personal betroffen, wohl weil es um den zivilen Eisenbahnverkehr geht. „Dennoch haben wir den Übergang auf Euco Rail sehr wohlwollend betrachtet, einfach auch im Sinne der Planungssicherheit“, sagt Karg.

TMH hatte vermutlich auch selbst entschieden, in Europa die Segel zu streichen, weil eine störungsfreie Geschäftstätigkeit womöglich „bald“ nicht mehr gewährleistet werden könnte. Mitte März 2022 berichtete die Neue Zürcher Zeitung: "Für den russischen Schienenfahrzeug-Riesen TMH wird es eng – auch in der Schweiz."

Das sah 2020/2021 noch ganz anders aus, als Go-Ahead Bayern in Pressemitteilungen die Kooperation mit TMH enthusiastisch verkündet hatte (hier oder hier).

Stadler fürchtete Industriespionage durch TMH und stritt deshalb mit Go-Ahead

Go-Ahead Bayern hatte mit TMH Germany am 1. Dezember 2020 einen Wartungsvertrag für seine Flotten von 78 elektrischen Zügen des Schweizer Zug-Herstellers Stadler geschlossen, womit im Allgäu bis heute Bahnlinien betrieben werden. Dafür hatte TMH ein Eisenbahnbetriebswerk, häufig auch „Wartungsdepot“ genannt, in Langweid am Lech (Landkreis Augsburg) gebaut und über 45 Millionen Euro investiert.

Bis zur Inbetriebnahme des Allgäu-Netzes durch Go-Ahead im Dezember 2021 gab’s jedoch von Mai bis August 2021 Streit mit Stadler. Stadler verzögerte die Auslieferung von Flirt-Triebzügen, weil Vorbehalte gegen TMH bestanden hätten. Die Schweizer Presse sprach von Befürchtungen Stadlers, dass in Langweid Industriespionage seitens TMH stattfinden könnte. So berichteten zum Beispiel

„Streit würde ich das nicht nennen“, sagte Silja Gisa Kollner, Deutschland-Sprecherin von Stadler Rail, heute. „Wir machten damals nur von unserem Recht Gebrauch, auf Vertragsvereinbarungen zu bestehen, dass die Instandhaltung nicht durch ein Unternehmen erfolgen dürfe, das selbst Züge herstellt. Weil dann unser Know-how in Gefahr wäre, von einem Wettbewerber abgeschöpft zu werden. Dass die TMH russisch ist, war hier gar nicht der Punkt, sondern, dass TMH selbst Züge baut.“

Stadler habe sich dann aber mit Go-Ahead geeinigt, dass Vorkehrungen getroffen werden, dass Know-how nicht an TMH abfließen könne. „Etwa dadurch, dass bestimmte technische Informationen nicht preisgegeben wurden und in Langweid auch nicht zugänglich waren“, sagt Silja Gisa Kollner. So wurden die Flirt-Triebfahrzeuge rechtzeitig zur Inbetriebnahme durch Go-Ahead Bayern im Allgäuer Netz ausgeliefert und durch TMH gewartet. Bis Herbst 2022.

(Die Einigung mit Stadler verkündete Go-Ahead Bayern am 18.8.2021, ohne aber auf Einzelheiten einzugehen.)

Und wie lief es in Baden-Württemberg ab?

Im Gegensatz dazu war für die Instandhaltung der Flirt-Triebfahrzeuge von Go-Ahead Baden-Württemberg in Essingen von Beginn an (2019) Stadler selbst zuständig. Die dort gewarteten Züge sind auch im Rems-Murr-Kreis im Remstal (MEX 13) und im Murrtal (RE 90) unterwegs. Zum Jahreswechsel 2022/2023 jedoch fand ein Switch zu Euco Rail statt.

„Im Wartungsvertrag mit Stadler gab es eine Kündigungsoption zum Jahresende 2022, diese Option haben wir aus übergeordneten Gründen genutzt“, sagt Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg. „Die Übertragung der Instandhaltung auf Euco Rail in Essingen hat wie geplant zum Jahreswechsel stattgefunden.“

Was unter „übergeordneten Gründen“ zu verstehen ist, bleibt unklar. Stadler-Sprecherin Silja Gisa Kollner wollte den Vorgang nicht kommentieren und nur so viel sagen: „Wenn Go-Ahead nicht von einer Kündigungsoption Gebrauch gemacht hätte, wäre unser Wartungsvertrag in Essingen perspektivisch so lange wie der Verkehrsvertrag weitergelaufen, den Go-Ahead mit dem Land Baden-Württemberg hat.“

Die Liegenschaft mit Gebäuden des Wartungsstützpunktes von Go-Ahead BW in Essingen sind im Eigentum von Go-Ahead. Im dortigen Gebäude befinden sich neben der Werkstatt auch Bereiche des GABW-Betriebs, wie die Leitstelle, Betriebsplanung oder Personaleinsatzplanung von Go-Ahead Baden-Württemberg. (Mehr dazu auch auf https://www.go-ahead-bw.de/unternehmen/wartungsstuetzpunkt-essingen). Euco Rail nutzt Gelände und Gebäudeteile in Essingen im Rahmen seines Instandhaltungsvertrages.