Großbrand in Fichtenberg am Samstag (4.6.): Rauchsäule über dem Rems-Murr-Kreis

Am Rande des Rems-Murr-Kreises ist am Samstagabend (04.06.) eine meterhohe Rauchsäule zu sehen gewesen. Der Grund: In Fichtenberg stand eine Lagerhalle in Flammen.

Wichtiger Hinweis: Nach aktuellem Ermittlungsstand ging von dem Rauch keine Gefahr für die Bevölkerung aus.

Sachschaden dürfte in die Millionen gehen

Wie die Polizei mitteilt, entwickelte sich am späten Nachmittag gegen 17.20 Uhr in der Halle eines Kunststoffbetriebs in den Oberen Riedwiesen ein Feuer. Die Lagerhalle stand zeitweise im Vollbrand, daher kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Feuerwehren aus Fichtenberg, Gaildorf, Oberrot und Murrhardt, die mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort waren, hatten den Brand gegen 19.30 Uhr unter Kontrolle. Auch aus Waiblingen und anderen Orten des Rems-Murr-Kreises waren Feuerwehren in dem Nachbarlandkreis im Einsatz.

Die Landesstraße zwischen Fichtenberg und Mittelrot war den ganzen Abend gesperrt. Auch die Strecke der Remsbahn ist zwischen Fichtenberg und Gaildorf war lange nicht befahrbar.

Die Brandursache ist zum derzeitigen Ermittlungsstand noch unklar. Der Sachschaden dürfte in die Millionen gehen. Fichtenberg gehört zum Landkreis Schwäbisch Hall, liegt aber an der Grenze zum Rems-Murr-Kreis.