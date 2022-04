Das diakonische Sozialunternehmen Erlacher Höhe trauert: Der 57-jährige Pflegeheimbewohner, der am Mittwoch vergangene Woche bei einem Brand im Pflegeheim der Erlacher Höhe in Großerlach-Erlach lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Mittwoch (20.4.) in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. „Wir trauern um einen besonderen Menschen, dem wir über viele Jahre hinweg verbunden waren“, sagt Wolfgang Sartorius, Vorstand der Erlacher Höhe.

Mit Rettungshubschrauber in