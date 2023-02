Gut gehüteter Geheimtipp: VVS bietet „14-Uhr-Juniorticket“ – nur wie kommt man da ran?

Junge Menschen sind heute sehr mobil – Freunde hat man nicht mehr nur im eigenen Ort. Junge Menschen nutzen Bus und S-Bahn. Ausgiebig. Das ist toll. Das ist politisch gewünscht. Welche Schwierigkeiten ein junger Mensch haben kann, wenn er ein bestimmtes, tatsächlich sehr günstiges Ticket kaufen will, wäre eigentlich Stoff für Hollywood. Das Genre? Horror? Komödie?

Wer noch in die Schule geht und für den Weg auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, kann bislang für 42,15 Euro im Monat rund um die Uhr im gesamten VVS-Netz zu jeder Tageszeit und so oft fahren, wie’s beliebt. Scool-Abo heißt dieses Ticket und der Landkreis unterstützt hier finanziell. Mit der Einführung des Jugendtickets in Baden-Württemberg – für 365 Euro im ganzen Jahr fahren – ist dieses Abo hinfällig. Doch als diese Vorkommnisse sich ereigneten, war das Jugendticket noch Zukunftsmusik. Ist’s ja noch immer. Es kommt erst zum März.

Die Kündigung: Schule verlassen, Scool-Abo weg

Das Scool-Abo bekommt nur, wer in die Schule geht. Ein 16-Jähriger aus dem Rems-Murr-Kreis hatte Mitte Dezember 2022 seine Schule verlassen. Da war das Monatsticket schon bezahlt. Doch ist die Schulzeit vorbei, ist’s auch mit dem günstigen Abo vorbei. Das geht sehr flott: Für Januar kam die Kündigung; es gab kein Scool-Abo mehr.

Das ist in Ordnung. Doch mit dem Verlassen der Schule enden zwar die bezuschussten Fahrten, doch ihre Mobilität stellen die jungen Menschen deswegen nicht auch ein. Und manchmal gibt’s Situationen, wo ein Mensch in einer Zwischenphase landet: keine Schule mehr, aber noch keine Ausbildung oder Vergleichbares.

Wie jetzt also weiterhin Bus und S-Bahn fahren und nicht arm dabei werden? Ein 16-Jähriger löst den Erwachsenentarif. Ein Zwei-Zonen-Ticket, etwa von Winnenden nach Waiblingen, kostet am Automaten 3,70 Euro. Für drei Zonen– zum Beispiel von Grunbach nach Stuttgart – zahlt man schon 4,80 Euro. Wer viel fährt, braucht ein großes Taschengeld. Monatstickets sind auch keine Lösung: Sie kosten, will das ganze Netz befahren werden, ein kleines Vermögen.

Ein tolles Angebot: 23,20 Euro für fast alles

Es gibt da aber dieses wirklich tolle Angebot für 23,20 Euro: Das „14-Uhr-Juniorticket“ ist für Jugendliche unter 21 Jahren, gilt im ganzen Netz für beliebig viele Fahrten ab, wie der Name sagt, 14 Uhr bis Betriebsschluss. In den Ferien und an Faschingstagen gilt’s ab 9 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen gilt’s den ganzen Tag. Dieses Ticket löst eigentlich fast alle Mobilitätsprobleme für ein sehr bezahlbares Geld. Der 16-Jährige will es kaufen.

Auf der VVS-Homepage heißt es irgendwo: „Zum Kauf des Monatstickets am Automaten oder in einer VVS-Verkaufsstelle benötigt man eine Polygo-Card oder einen Verbundpass.“ Der 16-Jährige hat natürlich eine gültige Polygo-Card. Musste er haben, denn nur so konnte er sein Scool-Abo bekommen.

Die Polygo-Card gibt es seit Mitte 2015. In der Internet-Eigenwerbung heißt es: „Wir machen die Region mobil“ und „Polygo steht für Mobilität und Services in der Region Stuttgart“ und „Polygo – Ihr Alleskönner für vernetzte Mobilität in der Region Stuttgart“ und „Die Polygo-Card ist Ihr Schlüssel für den öffentlichen Nahverkehr“. Und es heißt: „In unseren Polygo-Verkaufsstellen und an den Deutsche-Bahn-Automaten sowie an den neuen SSB-Automaten kann man sich zu jederzeit sein benötigtes Ticket während des Kaufes auf die Karte speichern lassen.“

Klingt gut. Der 16-Jährige geht zum Fahrkarten-Automaten an seinem Heimatbahnhof. Und tatsächlich: Man kann das 14-Uhr-Juniorticket anwählen. Um es dann auch kaufen zu können, muss die Polygo-Card auf ein bestimmtes Lesegerät-Symbol gelegt werden. Leider tut sich bei dem 16-Jährigen nichts. Kein Ticket kommt aus dem Automaten, keine Anzeige erklärt, dass nach Bezahlung das Ticket auf der Polygo-Card gespeichert ist. Es heißt vielmehr: Kauf nicht möglich.

Auf der Suche: Es ist kein Weiterkommen

Mail-Anfrage bei Polygo: Leider hat der Fahrkarten-Automat den Kauf eines 14-Uhr-Juniortickets verweigert. Warum? Was muss geändert werden, damit das Ticket gekauft werden kann? Anbei die Kartennummer ...

Antwort von Polygo: Man bittet höflich darum, das Abo-Center, von dem diese Karte stammt, direkt zu kontaktieren. Das Abo-Center zur Polygo-Kartennummer ist in Böblingen. Dazu gibt’s noch die Kontaktdaten.

Anruf beim Abo-Center in Böblingen: 14-Uhr-Juniorticket – Kauf am Automaten geht nicht – warum? Was tun?

Antwort aus dem Abo-Center: Leider kann mit dieser Polygo-Card das 14-Uhr-Juniorticket nicht gekauft werden. Man verkauft dieses Ticket in Böblingen nicht.

Die Polygo-Card des 16-Jährigen sieht aus, wie eine Polygo-Card halt aussieht. Und er wollte ja nicht im Abo-Center in Böblingen das Ticket kaufen, sondern am Bahnhofsautomaten.

Mail an Polygo: Das zur Karte gehörige Abo-Center erklärt, dass auf diese Polygo-Card kein 14-Uhr-Juniorticket gebucht werden kann. Es ist für ihn aber nicht nachvollziehbar, was der Unterschied zwischen Polygo-Card und Polygo-Card ist. Der Vorfall ist höchst ärgerlich. Denn Einzeltickets sind sehr teuer. Wohin muss man sich jetzt wenden, um eine passende Polygo-Card zu bekommen? Und wofür kann diese Polygo-Card dann genutzt werden? Wie groß ist die Gefahr, dass mit der nächsten Änderung der Umstände die nächste Polygo-Card bestellt werden muss?

Antwort von Polygo: Keine.

Viele Infos: Aber alles ist irgendwie nutzlos

Die Mutter des 16-Jährigen, längst in das Ticket-Dilemma involviert, durchforstet das Netz nach Infos zum 14-Uhr-Juniorticket.

Auf der VVS-Homepage gibt’s unter dem Stichwort „Tickets“ die Abteilung „Zeittickets und Abos – Für regelmäßige und häufige Fahrten mit dem VVS“. Darauf folgt: „Tickets für Schüler, Auszubildende, Studierende und Jugendliche“ und dann – tatsächlich, steht da: „14-Uhr-Juniorticket Monat“. Das denkt die Mutter, ist genau das, was wir wollen. Auf der VVS-Homepage heißt es außerdem: „Wo kann man das 14-Uhr-Juniorticket Monat kaufen?“ Die Antwort lautet:

am VVS-Automaten

in Verkaufsstellen

teilweise beim Busfahrer regionaler Busunternehmen.

Okay, denkt die Mutter, die Sache mit dem Automaten hat sich als nicht durchführbar erwiesen. Der Busfahrer bietet sich jetzt auch nicht an. Gibt’s noch ‘ne andere Möglichkeit? Die VVS-Homepage erläutert: „Für den Kauf per Handy oder online als Printticket wird keine Polygo-Card und kein Verbundpass benötigt.“ Das klingt gut! Also weiter zu: „Handyticket online kaufen“. Die VVS-Homepage bietet Infos zu folgender Frage an: „Welche Tickets können über die App „VVS mobil“ gekauft werden?“ Und antwortet: „Wochen- oder Monatstickets (Wochen- und Monatstickets jedermann und 9-Uhr-Umwelt-Monatstickets)“. Außerdem Einzel- und Gruppen-Tagestickets, Einzeltickets inklusive Kurzstrecke und das 9-Euro-Ticket. Alles nicht gewünscht. Und das 9-Euro-Ticket ist sowieso längst Geschichte. Es ist definitiv kein 14-Uhr-Juniorticket dabei.

Nur bei „Abo online bestellen“ findet sich das Gewünschte. Im Abo halt. Das braucht der Jugendliche aber nicht. Denn ab 1. März kommt ja das sagenhafte nur 365 Euro teure Jugendticket.

Vielleicht vor Ort? Geschehnisse im Kundenzentrum

Der 16-Jährige braucht aber vorher eine Lösung und erinnert sich, dass das 14-Uhr-Ticket ja auch in Verkaufsstellen zu haben ist. Da gibt’s zum Beispiel die SSB-Kundenzentren. Und die Homepage der SSB erklärt ihm – gefunden nach ausgiebiger Suche: Für dieses Ticket braucht’s einen Verbundpass. Der wird in den Kundenzentren ausgestellt. Man braucht dafür ein Foto und einen Ausweis.

Es ist Freitagnachmittag. Der 16-Jährige weiß, dass im Hauptbahnhof ein SSB-Kundenzentrum ist. Es hat bis 18.30 Uhr geöffnet – noch ausreichend Zeit. Er fährt hin. Drei Zonen. Äußert seinen Wunsch. Man sagt ihm dort: Geht leider nicht. Der Automat sei kaputt. Er solle es in der kommenden Woche nochmals probieren. Dienstag oder Mittwoch. Vielleicht sei der Automat dann wieder repariert. Der Jugendliche fährt wieder heim. Wieder mit einem 3-Zonen-Einzelticket. Die Kosten für einen sinnlosen Weg: 9,60 Euro. So langsam kommt Frust auf. Auch bei der Mutter. Es beschleicht sie das Gefühl, dass dieses Ticket ungern verkauft wird.

Die Mutter sucht die Woche drauf – wieder Freitag, der Automat soll ja wirklich repariert sein – die Telefonnummer des SSB-Kundenzentrums.

Telefonversuch: Das kann doch nicht wahr sein

Anruf im SSB-Kundenzentrum: Mein Sohn braucht ein 14-Uhr-Juniorticket für einen Monat. Letzte Woche war der Automat im Hauptbahnhof kaputt. Ist er denn inzwischen repariert, so dass die Fahrt nicht mehr umsonst ist?

Antwort der Dame am Telefon: Sie sitzt nicht im Kundenzentrum im Hauptbahnhof. Sie weiß nicht, ob der Automat repariert ist. Sie hat auch keine Möglichkeit, dort anzurufen und nachzufragen. Sie kann die Frage jetzt nur schriftlich aufnehmen und schriftlich weiterleiten. Sie bezweifelt aber, dass die Antwort noch heute zu bekommen ist.

Frage der Mutter: Versteht sie das jetzt richtig: Die einzige Möglichkeit sei, wieder vor Ort zu fahren? Und wenn der Automat nicht repariert ist, sind wieder fast zehn Euro flöten?

Antwort der Dame am Telefon: Sie hat nur die Möglichkeit, die Frage schriftlich ...

Ein rosa Papier: Dazu eine Marke – auch aus Papier

Die Mutter hat bei ihrer Suche nach der Telefonnummer festgestellt, dass es noch zwei weitere SSB-Kundenzentren in erlaufbarer Nähe des Hauptbahnhofs gibt: am Rotebühlplatz und am Charlottenplatz. Das wurde dem 16-Jährigen bei seinem Besuch im Hauptbahnhof nicht gesagt. Dabei hätte er’s ja dort noch versuchen können. Die Dame am Telefon hat’s auch nicht erwähnt. Die Mutter nimmt so langsam Fahrt auf. Sie sagt zum 16-Jährigen: Komm, wir gehen jetzt zusammen dahin!

Im SSB-Kundenzentrum am Rotebühlplatz sitzt eine freundliche Frau am Schalter. Ein 14-Uhr-Juniorticket? Die Frau weist darauf hin, dass es ab dem nächsten Monat doch viel bessere Angebote gebe: das deutschlandweit gültige 49-Euro-Ticket und das Jugendticket. Danke und richtig, sagt die Mutter. Deshalb ist ja das 14-Uhr-Juniorticket nur für den Monat gewünscht. Die Frau nickt, greift sich ein rosa Papier vom Schreibtisch, füllt es aus, will den Personalausweis des 16-Jährigen sehen, greift sich eine Wertmarke vom Schreibtisch, tackert diese auf das rosa Papier, das sich als Verbundpass herausstellt. Fertig. Ein Automat, ohne den es nicht geht? Hier zumindest war er nicht vonnöten. Wo dann?

Aber ab März wird ja sowieso alles besser. Dann hat der 16-Jährige ja das Jugendticket. Wenn’s denn klappt.